Mosbach. (gin) Was alles geschehen kann, wenn man eine rote Ampel nicht erkennt, zeigte sich am Freitagnachmittag gegen 16.30 Uhr auf der Bundesstraße 27 in Mosbach auf Höhe der Tankstelle Herm am westlichen Stadteingang.

Dort kam es zu einem schweren Unfall, als – laut Angaben der Polizei vor Ort – ein 60-jähriger Autofahrer, aus Richtung Mosbacher Kreuz kommend, offenbar geradeaus über die auf Rot geschaltete Ampel fuhr. Dabei übersah er vermutlich den VW Polo einer 31-Jährigen, die ordnungsgemäß an der für sie grün geschalteten Ampel dabei war, nach links abzubiegen.

Die Fahrzeuge kollidierten frontal und weitgehend ungebremst, wobei der Wagen des mutmaßlichen Unfallverursachers noch etwa 20 Meter weiter geschleudert wurde und auf dem Gehweg vor der Tankstelle zum Stehen kam. An beiden Autos entstand Totalschaden in Höhe von etwa 16.000 bis 20.000 Euro, so die ersten Schätzungen der Polizei. Beide Autos waren nicht mehr fahrtüchtig und mussten abgeschleppt werden.

Die 31-Jährige erlitt durch den auslösenden Airbag unter anderem Verletzungen im Gesicht und wurde, da sie zudem schwanger ist, ins Krankenhaus gebracht, um dort auch gynäkologisch betreut zu werden.

Da beim Unfall diverse Flüssigkeiten austraten und die Fahrbahn verunreinigten, mussten die anderen Verkehrsteilnehmer auf der Bundesstraße B27 für rund eine Stunde (während der laufenden Aufräumarbeiten) Verkehrsbeeinträchtigungen in Kauf nehmen.

Drei hinter der 31-jährigen Frau an der Ampel wartenden Autofahrer konnten der Polizei gegenüber klare, übereinstimmende Aussagen zum Unfallhergang machen.