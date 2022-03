Von Peter Lahr

Mosbach. "Zum vierten Mal stehen wir jetzt hier. Das Blutvergießen in der Ukraine hält weiter an, kein Frieden in Sicht." Mit diesen Worten begrüßte die bündnisgrüne Kreisrätin Lena-Marie Dold am Samstagmittag rund 120 Menschen auf dem Château-Thierry-Platz zur überparteilich organisierten Mahnwache für Frieden und Solidarität mit der Ukraine. Als Redner traten Erik Brunner von den Jusos sowie Pfarrer Richard Lallathin ans Mikrofon. Zudem gaben mehrere "Vorleser" – darunter OB Michael Jann – den Geflüchteten eine Stimme. Eine zweisprachige deutsch-ukrainische Collagen-Aktion mit Botschaften der vorangegangenen Woche präsentierten Janna Baier sowie Mitorganisator Arno Meuter von der Grünen Kreis-Jugend.

"Ein Ex-Comedian, der sein Land mit bloßen Händen verteidigt, ein Boxweltmeister, Elon Musk, Kryptowährungen, Anonymous, Traktoren, die Panzer abschleppen, Molotowcocktails und ein russischer Diktator." Was wie ein verrücktes Drehbuch für eine dystope James-Bond-Fortsetzung klinge, sei für viele Menschen "bitterste Realität", betonte Erik Brunner. Der Jugendvertreter des SPD-Ortsverbands zeigte aber auch Wege auf, die eigenen Ohnmachtsgefühle zu überwinden: "Wir können unseren neuen Nachbarn Lebensmittel, Klamotten oder Möbel schenken oder einfach nur da sein und helfen, hier anzukommen." Zudem könne man die Hilfsangebote vom DRK oder der Awo unterstützen, wie es auch die Bewohner der Sozialpsychiatrie Mosbach taten. Denn für den jungen Redner stand außer Frage: "Die Geflüchteten gehören zu uns."

Vor drei Jahren war Pfarrer Richard Lallathin das erste Mal in Russland und erlebte dort eine Woche lang "wunderbare Menschen und eine großzügige Gastfreundschaft". Nur ein Besuch im Park von Krasnodar ließ ihn erschaudern. Denn dort standen als Spielgeräte Panzer aus dem Zweiten Weltkrieg, ein aufgebockter Militärhubschrauber und restaurierte Haubitzen. Sogar ein U-Boot schwamm in einem riesigen Wasserbecken. Auch wenn Lallathin aus seiner Jugend von der Pfullendorfer Kaserne vergleichbare Waffenschauen vertraut waren: "Inmitten des Kalten Krieges begann ein Umdenken." Denn der Gottesmann ist überzeugt davon, dass der Gebrauch von Waffen und Gewalt keinen Konflikt lösen kann: "Gewalt ist nämlich die Ursache neuer Gewalt." Deshalb hofft der Redner, dass die Spielgeräte von Krasnodar bald durch fantasievollere Spielgeräte ersetzt werden.

"Den Menschen in der Ukraine, deren Land von Putins Soldaten angegriffen wird und die in Kellern und Bunkern um ihre Leben bangen", wünschte er Frieden. Größten Respekt zollte Lallathin all jenen mutigen Menschen, die in Russland den Krieg als Krieg bezeichnen, dafür auf die Straßen und Plätze gehen und ihre Freiheit riskieren.

"Wir leben in einem Albtraum. Wir leben nicht, wir überleben." "Es war, als ob mein Leben verschwunden ist." Angst, Trauer, Unsicherheit und Resignation sprach aus den Zitaten von Geflüchteten. "Haltet durch! Wir sind bereit, euch mit offenen Armen zu begrüßen", lautete dagegen eine der zweisprachigen Botschaften. Mit einer Schweigeminute für die Opfer und einer erneuten Spendenaktion für die humanitäre Hilfsorganisation Vostok SOS endete die Mahnwache.

Info: Da am kommenden Samstag um 12 Uhr ein Friedensgebet in der Stiftskirche stattfindet, wird die Mahnwache erst um 12.30 Uhr beginnen.