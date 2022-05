Mosbach. (lah) "Wir können froh sein, in einem Land zu leben, in dem Feste möglich sind", begrüßte Lena-Marie Dold für das Organisationsteam am Samstagmittag rund 80 Menschen – darunter Oberbürgermeister Michael Jann – zur mittlerweile elften, überparteilichen Mahnwache für Frieden und Solidarität mit der Ukraine. Mit Blick auf den "Mosbacher Frühling", der den Umzug auf den Wilhelm-Kapferer-Platz bedingte, fuhr die bündnisgrüne Kreisrätin fort: "Grundlage für all das ist aber Frieden. Ein Frieden, der nicht selbstverständlich ist."

"Mit unserem Zusammenkommen zeigen wir, dass wir nicht einverstanden sind mit dem Krieg, der so viele Leben zerstört", betonte Lena-Marie Dold. Bei der Zahl elf würde sie ihren Schülerinnen und Schülern erklären, dass die Zahl so groß sei, dass zwei Hände dafür nicht ausreichen würden. "Elf Wochen Krieg, elf Wochen voller Leid."

Mit-Organisator Arno Meuter unternahm einen Blick in die Vergangenheit, präsentierte eine Chronologie der "Vorgeschichte" anhand von Presse-Schlagzeilen. Auch Klaus Brauch-Dylla, Mitglied des bündnisgrünen Kreisvorstands und Mitinitiator der Ukraine-Mahnwache, nahm Bezug auf die Tagespresse: 15 Leserbriefe in der Samstagsausgabe der RNZ kreisten um das Thema Ukraine-Krieg. "Die entscheidende Frage ist nicht, wie reagieren wir auf Putin. Sondern: Wie wollen wir leben?" Sicher nicht in Unterwerfung. Es sei nach elf Wochen Krieg klar, dass der russische Diktator sich seine "Anlässe" selbst schaffe. Man müsse bei aller Sorge und Angst diese Realität anerkennen. Den Völkermord in Srebrenica während des Bosnienkrieges habe die Nato letztendlich auch nur durch eine "Eskalation" beenden können. Deshalb schlussfolgerte der Redner: "Die Ukraine hat unsere Unterstützung verdient."

Mit Maksim und Ksenia gedachten Lena-Marie Dold und Arno Meuter eines ukrainisch-russischen Elternpaares, dessen Auto während der Fahrt Richtung Kiew Anfang März beschossen wurde – trotz der Aufschrift "Kinder". Nur der sechsjährige Sohn überlebte; er sei jetzt bei seiner Großmutter.

Die Spenden der Mahnwache gehen an die ukrainische Hilfsorganisation Vostok SOS mit ihrer deutschen Partnerorganisation Libereco.