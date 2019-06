Von Noemi Girgla

Mosbach/Berlin. Fast genau 20 Jahre ist es her, dass die Deutsche Knochenmarkspenderdatei (DKMS) in der Obrigheimer Neckarhalle die zu diesem Zeitpunkt noch größte Typisierungsaktion veranstaltete. Anlass dafür war die Leukämie-Erkrankung des jungen Familienvaters Steffen Bender.

4875 Personen ließen sich aus diesem Anlass am 17. Juli 1999 als potenzielle Stammzellspender registrieren. Über 100 freiwillige Helfer waren im Einsatz, und hohe Geldspenden wurden gestiftet, um die Kosten der Aktion zu decken, da jede einzelne Analyse damals rund 100 D-Mark kostete.

Dank Stammzellenspende geheilt: Steffen Bender. Foto: privat

Bender selbst ist bis heute davon überwältigt, wie viele Menschen in dieser Zeit ihre Hilfsbereitschaft zeigten und mit ihm hofften, man möge einen geeigneten Spender finden. Der kam letztlich aus England und konnte von der DKMS zügig ermittelt werden. Nur vier Monate nach Beginn der Suche empfing der junge Mann in einer Heidelberger Klinik die Knochenmarkspende, die per Express aus London eingeflogen worden war. "Die Spende an sich war recht unspektakulär.

Das Knochenmark läuft über einen ,Blutbeutel‘ in den Körper und wandert dann in den Beckenkamm", beschreibt Bender den technischen Vorgang. Nun begann das Warten, ob sein Körper die neuen Zellen annehmen würden.

Sechs lange Wochen wurde Bender streng isoliert, da Patienten in diesem Stadium über keine eigene Immunabwehr verfügen und schon der kleinste Infekt tödliche Folgen für sie haben kann. "Am 6. Dezember hat mein Onkel Geburtstag", erzählt Bender 20 Jahre später der RNZ. "An diesem Tag waren zum ersten Mal bei mir neue Zellen nachweisbar. Da hatten wir in der Familie einen doppelten Grund zum Feiern."

Wie schlecht es zwischenzeitlich um ihn stand, erfuhr der gebürtige Mosbacher erst, als er nach der abgeschlossenen Behandlung Einblick in seine Krankenakte nahm. "Mir ging es während der hoch dosierten Chemotherapie fürchterlich, körperlich wie psychisch. Vieles hat man da gar nicht so bewusst wahrgenommen", beschreibt er seinen damaligen Zustand. "Wenn man dann danach die Kommentare der behandelnde Ärzte liest, wie zum Beispiel ,wir machen uns ernstlich Sorgen’, und realisiert, wie knapp es wirklich war, ist das schon ein merkwürdiges Gefühl."

Nach dieser kritischen Zeit erholte sich der junge Vater relativ schnell. Zum Millenniumswechsel hatten sich bei ihm wieder genug neue Zellen pro Bluteinheit gebildet, dass er nach Hause zu seiner Familie durfte. Und im Mai ging es ihm schon wieder so gut, dass sich der Sportbegeisterte auf sein Mountainbike traute. "Im Juli konnte ich dann wieder arbeiten gehen. Natürlich noch nicht Vollzeit, aber nach ,Hamburger Modell’", berichtet er von seiner stufenweisen Wiedereingliederung in den Arbeitsalltag.

Wie geht es Steffen Bender heute, 20 Jahre nach der Transplantation? "Ich muss immer noch drei- bis viermal im Jahr zur Untersuchung", erzählt der heute 51-Jährige, den es vor acht Jahren nach Berlin verschlagen hat. "Meine Leber hat damals durch die Hochdosis-Chemo eins vor die Nase bekommen und sieht etwas grieselig und körnig aus. Die Leberwerte sind aber okay", berichtet er von den Resultaten.

Auch wenn sich sein Immunsystem nach einem Jahr wieder "eingependelt" hatte - gegen Tropenkrankheiten kann er bis heute nicht geimpft werden. Denn das könnte immer noch eine Abstoßungsreaktion des Transplantats hervorrufen. "Infektanfällig bin ich bis heute nicht", konstatiert Bender.

Der ehemalige Bankangestellte führt ein normales Leben, erfüllt sich Wünsche und Träume. Seit 2013 ist er selbstständiger Anlageberater, hat ein Faible für Geschichte und Filme. Damit hängt einer der Träume zusammen, die er sich erfüllt hat: eine Statistenrolle in der Fernsehserie "Babylon Berlin" - als Nüsseverkäufer.

Wie viel Glück er hatte, ist ihm durchaus bewusst. Nicht jede Geschichte geht so gut aus wie die von Steffen Bender. Er selbst hat während seiner Behandlung und auch danach oft genug miterlebt, dass es andere Patienten nicht geschafft haben.

Ruhig und offen klärt er über die Krankheit und ihren Verlauf auf, beschönigt nichts. Vielleicht motiviert das ja auch 20 Jahre nach der für ihn ins Leben gerufenen Typisierungsaktion noch einmal Menschen, sich als Stammzellspender registrieren zu lassen …