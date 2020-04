Von Heiko Schattauer

Mosbach. Eigentlich ist es keine Überraschung, wenngleich ein Fünkchen Hoffnung bis zuletzt da war: Nach 28 erfolgreichen Veranstaltungsjahren muss die beliebte Kulturreihe "Mosbacher Sommer" diese Saison erstmals abgesagt werden. Für die Kulturabteilung der Stadt Mosbach, die seit Monaten intensiv am Programm des Sommers arbeitet, ist das Aus ein Tiefschlag. Den Kopf in den Sand stecken wollen Kulturamtsleiterin Christine Funk und ihr Team dennoch nicht, wie im RNZ-Gespräch deutlich wird.

Schon zeitig nach dem letzten Sommer war vor dem Mosbacher Sommer 2020. Jetzt ist man sehr nah vor der aktuellen Sommersaison – und doch ist alles irgendwie anders und weit weg. Vor allem ist nun klar: Auch der Mosbacher Sommer fällt Corona zum Opfer ...

Ja, es ist leider so. Nachdem von Bund und Ländern Großveranstaltungen nun doch bis mindestens 31. August 2020 untersagt sind, gibt es eigentlich keine Alternative: Der Mosbacher Sommer wird nicht stattfinden können.

Bleiben wir beim Stichwort Alternative: Sind mögliche Notlösungen, etwa mit großen Abständen und kleinem Publikum unter freiem Himmel, keine Option?

Das haben wir tatsächlich überlegt. Aber wenn die Abstände dazu führen, dass nur noch wenige Personen die Veranstaltungen besuchen können, ist das am Ende auch eine ökonomische Frage. Ganz abgesehen von der Atmosphäre und der Kontrolle der Einhaltung der Beschränkungen und Hygienestandards.

Auch wenn die Veranstaltungsreihen allenfalls bedingt vergleichbar sind: Bei den Zwingenberger Schlossfestspielen ist man derzeit noch optimistisch, was Pläne und Präsentationen angeht. Wieso ist das beim Mosbacher Sommer nicht möglich?

Nach gründlicher Abwägung hat sich die Stadt schweren Herzens nun entschlossen, den Mosbacher Sommer abzusagen. Die Entscheidung liegt ja in der Verantwortung des Veranstalters – in unserem Fall also der Großen Kreisstadt Mosbach.

Zumindest für das Open-Air-Kino bestünde ja die – in Heilbronn schon erfolgreich laufende – Alternative Auto-Kino. Ist da was angedacht oder schon in Arbeit?

Ja, es gibt verschiedenen Anfragen. Wir versuchen gerade, mit dem örtlichen Kinobetreiber Kinostar und unseren Open-Air-Partnern ein Autokino auf die Beine zu stellen.

Kulturamtsleiterin Christine Funk. ​

Für die Sommerzeit? Oder vielleicht schon zeitnah als Alternative fürs "normale" Kino?

Von uns aus gerne zeitnah, die Gespräche diesbezüglich laufen allerdings noch.

Wenn nun tatsächlich der Mosbacher Sommer ausfallen muss, was ist dann mit der – wahrscheinlich schon zu 95 Prozent – geleisteten Vorarbeit? Alles umsonst?

Ja, das kann man so sagen. Zwar sind es nicht 95 sondern eher 50 Prozent, denn vorbereitende Maßnahmen und Umsetzung der Veranstaltungen machen schon noch einen großen Anteil aus. Wir werden versuchen, die Veranstaltungen ins nächste Jahr zu verlegen.

Geht das denn?

Das wird sicher nicht eins zu eins gelingen, aber sicher doch bei vielen Veranstaltungen. Wenn man es positiv sehen will und das klappt, dann hätten wir tatsächlich mal ganz früh unser Programm für das nächste Jahr zusammen und könnten vielleicht schon vor Weihnachten mit dem Vorverkauf beginnen. Das war schon lange unser Ziel, aber wir sind ja nicht nur für den Mosbacher Sommer zuständig, und so ist das im Jahresablauf bisher einfach aufgrund der anderen Arbeit nie gelungen.

Ganz ehrlich: Seit 1986 ist nahezu kein Sommer in Mosbach ohne "Mosbacher Sommer" gelaufen. Sie sind von Anfang an dabei in Verantwortung. Wie sehr blutet Ihnen das Herz, wenn jetzt aufgrund des Coronavirus die Veranstaltungsreihe wirklich abgesagt werden muss?

Schon sehr. Das wäre der 29. Mosbacher Sommer in meiner Verantwortung gewesen. Man bzw. Frau schaut ja auch immer, dass es ein ausgewogenes Programm ist, beobachtet das ganze Jahr die Szene, um zu überlegen, wen man einlädt. Und man kämpft natürlich auch, denn nicht alles, was man gerne hätte, klappt auch – trotz oft enormer Anstrengungen und aller Hartnäckigkeit. Aber es nützt ja auch nichts, den Kopf hängen zu lassen. Im Verhältnis zu den freischaffenden Künstlern, aber auch den Theatern geht es uns mit unserem Gastspielprogramm ja gut.

Also bei allem Ärger nicht aufgeben?

In diesem Fall – den es so ja nun wirklich noch nie gab – nützt es doch nichts, sich aufzuregen. Also muss man realistisch sein und tun, was man kann. Hier passt das Zitat eines Gebetes des US-amerikanischen Theologen Reinhold Niebuhr ganz gut: "Gott, gib’ mir die Gelassenheit, Dinge hinzunehmen, die ich nicht ändern kann, den Mut, Dinge zu ändern, die ich ändern kann und die Weisheit, das eine vom anderen zu unterscheiden." Auf jeden Fall merkt man in so einer Situation, was einem wirklich fehlt und was man vielleicht ganz anders schätzt, wenn es wieder möglich ist.

Ist also – um bei den Sprüchen und Zitaten zu blieben – diesmal in der Tat schon "vor dem Mosbacher Sommer vor dem Mosbacher Sommer?" Und eine Neuauflage nach Corona 2021 demnach bereits fest im Blick?

Ja, so könnte man da sehen. Die Sprüche mal beiseite gelassen: Wir werden einfach versuchen, so viel wie möglich von 2020 auf 2021 zu schieben. Und freuen uns einfach jetzt schon drauf.