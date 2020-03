Mit einem beschlussfähigen Minimum an Gemeinderäten, einem auf einen Punkt abgespeckten Programm und dem Verzicht auf Redebeiträge beschloss der Billigheimer Gemeinderat am Dienstagabend den Haushalt für das laufende Jahr in nur zwölf Minuten. Foto: Peter Lahr

Von Peter Lahr

Neckar-Odenwald-Kreis. Ein etwas uneinheitliches Bild bietet in Zeiten der Corona-Krise das Thema Gemeinderatssitzungen: Manche Termine wurden verschoben oder entfallen, wie etwa in Hüffenhardt. Andere Gremien treffen sich mit Sicherheitsabstand in Hallen (Elztal). In Billigheim reduzierte man am vergangenen Dienstag zudem die Zahl der Räte auf das beschlussfähige Minimum und verzichtete auf Redebeiträge. In Schwarzach stieg man gar auf eine Live-Schalte um – Bürgermeister Mathias Haas saß am Ratstisch, die Räte zu Hause vor dem Computer.

Was ist möglich? Was sinnvoll? Was machbar, um einerseits die kommunale Handlungsfähigkeit zu bewahren, andererseits den aktuellen Sicherheitsbestimmungen Rechnung zu tragen?

"Wir müssen handlungsfähig bleiben", diese Maxime schickte Landrat Dr. Achim Brötel voraus. Weshalb Gemeinderatssitzungen weiterhin möglich seien. Klar sei aber auch, dass eine Gemeinderatssitzung derzeit "nur das letzte Mittel" sein könne. Da habe er seine persönliche Meinung auch schon revidiert, so Brötel.

Da in Billigheim und auch in Elztal zuvor der Haushalt für das laufende Jahr verabschiedet werden musste, spreche auch nichts gegen eine Sitzung – sofern man die Hygiene- und Abstandsregeln beachte. "Kommunale Gremiensitzungen sind in der Corona-Verordnung des Landes ausdrücklich vom Verbot ausgenommen – genauso wie Sitzungen des Landtags", erklärt Brötel. Deshalb spiele es auch keine Rolle, wenn eine Sitzung in einer – eigentlich – für die Öffentlichkeit gesperrten Halle stattfinde.

Trotzdem sei derzeit bei allem, "was irgendwie verschoben werden kann", sicher die Verlegung das "Mittel der Wahl", meint Brötel. Darüber hinaus sehe die Gemeindeordnung ausdrücklich die Möglichkeit vor, bei Themen einfacher Art im Wege der Offenlegung oder im schriftlichen beziehungsweise elektronischen Verfahren zu beschließen. Das gehe aber nur bei Themen, die weder von grundsätzlicher noch von wirtschaftlicher Bedeutung seien. Haushaltsbeschlüsse oder Satzungsbeschlüsse seien hier außen vor. Zu beachten sei bei diesem Verfahren zudem, dass Einstimmigkeit zwingend erforderlich sei. Als durchaus "kreativ gedacht" empfindet der Landrat die Online-Sitzung in Schwarzach. Allerdings könne beim derzeit geltenden Rechtssystem die virtuelle Anwesenheit durch Zuschaltung via Skype oder Videokonferenz nicht die körperliche Anwesenheit ersetzen.

Als "systemkonformes Mittel" benannte Achim Brötel die Eilentscheidung des Bürgermeisters, wenn die Möglichkeit für Präsenzsitzungen extrem eingeschränkt sei. "In Zweifelsfällen wird es sich aber empfehlen, vorher mit dem Fachdienst ‚Kommunales Recht‘ Rücksprache zu halten." Empfehlenswert sei aber auch hierbei, die Räte zuvor einzubeziehen. Dies könne dann durchaus elektronisch vonstattengehen. Abschließend gibt der Landrat zu bedenken: "Lange Rede, kurzer Sinn: Auch die Gemeindeordnung hat nicht auf dem Schirm gehabt, dass jemals eine solche Situation wie im Moment eintreten könnte. Es ist für alle Beteiligten Neuland." Dass der pragmatische Umgang – ohne dabei das geltende Recht zu ignorieren – bei den Bürgermeister-Kollegen im Landkreis ganz hervorragend klappe, unterstrich Brötel lobend.