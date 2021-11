Was ist Traum, was ist wirklich geschehen? Die Münchner Tatort-Kommissare müssen sich in „Dreams“ mühsam durch Traumwelten kämpfen. Foto: BR/Neue Super GmbH/Hendrik Heiden

Von Heiko Schattauer

Nicht nur der "owergscheite" Assistent – Ferdinand Hofer als "Kalli" – kommt im neuen Tatort aus München ständig mit Anglizismen ums Eck, auch der Titel bleibt im Englischen hängen. In "Dreams" sind die alten Kripo-Hasen Franz Leitmayr und Ivo Batic aber nicht nur sprachlich, sondern vielmehr auch medizinisch und psychologisch gefordert.

Was ist passiert? Als eine aufstrebende Geigerin ins Büro der Münchner Mordkommission tritt, öffnet sich die Tür zu einem Fall der etwas anderen Art: Marina ist sich nicht sicher, ob sie ihre verschwundene Freundin und gleichzeitige Konkurrentin Lucy vielleicht nicht nur im Traum ermordet hat. Ah, ja. Marina ist sogenannte Klarträumerin. Sie kann ihre luziden Träume steuern, aber offenbar Geträumtes von realen Erinnerungen nicht immer unterscheiden. Sie liefert eine Art "halbes" Geständnis, das bei den Kommissaren Batic und Leitmayr für Kopfzerbrechen sorgt. Zumal sich am geträumten Tatort zwar keine Leiche, aber sehr wohl Blutspuren der Vermissten finden. Ihre Ermittlungen führen die Kommissare in eine (Orchester-)Welt, in der mit allen Bandagen gekämpft wird. Und in der sich auch durchaus Mordmotive – so es eben einen gibt – finden lassen.

Worum geht es wirklich?Wie schon im Tatort aus Frankfurt (erst ein paar Tage vorher ausgestrahlt) geht es um Fiktion und Wahrheit, um Traum und Wirklichkeit. Vor allem aber geht es um Druck und Erwartungen – wie mehr oder weniger talentierte Menschen damit umgehen, wie sie daran zerbrechen können. "Es gibt Leute, die sind mit Karriere beschäftigt", stellt etwa Nebenrollenfiesling Mats Haki nach zwei Riesenfelgen und sauberem Abgang in der Turnhalle fest. In der Folge wird klarer, wie viel mancher für diese Karriere bereit ist zu tun. Oder wie sehr die Erwartung an eine solche den vermeintlichen Star verglühen und verzweifeln lässt.

Wie schlagen sich die Kommissare?Die alten Hasen tun sich schwer – in einer ihnen fremden Welt. Luzide Träume, Realitätsverlust, paradoxer Schlaf, dissoziative Amnesie, psychologische Widersprüchlichkeiten, angewandte Oneironautik. Von der Couch aus würde man den Kommissaren mitunter einen Pschyrembel wünschen – oder alternativ eine Mütze tiefen, erholsamen Schlaf. Leitmayr findet den nämlich (nicht nur wegen des Falls) kaum noch, sein Kollege hat’s nicht viel besser: Batic holt beim Gestocher zwischen Traum und Wirklichkeit die eigene Vergangenheit in Albträumen ein. Ihr Glück ist der aufgeweckte Assi Kalli – mal wieder.

Was ist die Stärke dieses Tatorts? Keine Überraschung: Die Hauptdarsteller. Seit 30 (!) Jahren ermittelt das Münchner Tatort-Duo zusammen. Man verständigt sich blind, auch in einem Fall, der undurchsichtig ist. Mindestens genauso gut ist mittlerweile FBI-Anwärter Kalli Hammermann, der sich auf Augenhöhe mit seinen beiden Chefs gekämpft hat.

Was sind die Schwächen? Die Gratwanderung zwischen Traum und Wirklichkeit wird irgendwann auch für den Zuschauer zur anstrengenden Angelegenheit. Am Ende hat es sich dann aber doch einigermaßen nachvollziehbar ausgeträumt.

Und sonst noch? Aufmerksame Beobachter und Tatortkenner haben sie entdeckt: Die schwarz-gelbe BVB-Tasse, die einst Pott-Ermittler Faber im gemeinsamen Doppel-Fall den Münchner "Seppeln" geschenkt hat, steht immer noch auf dem Schreibtisch im Münchner Kommissariat. Völlig unwichtig, aber schön.

Sonntag, 20.15 Uhr, lohnt es sich einzuschalten?Klar. 90 Minuten wie im Traum – den merkwürdigsten Fall der zwei kauzigen Münchner sollte man gesehen haben.