Von Ursula Brinkmann

Mosbach. Wenn ältere Menschen nicht mehr so behände sind, wenn das Auswechseln einer LED-Leuchte, das Aufhängen von Gardinen oder das Kehren von Laub beschwerlich werden, dann sind guter Rat und tatkräftige Hilfe mitunter teuer. Für ein Taschengeld zu haben sind einfache Hilfen nun jedoch in Mosbach. Die Taschengeldbörse will’s möglich machen. Auf der einen Seite sind Menschen mit Unterstützungsbedarf, insbesondere ältere, auf der anderen Seite Schülerinnen und Schüler, die ihr Taschengeld aufbessern möchten. Sie zusammen zu bringen, ist der Kerngedanke der "Taschengeldbörse".

Hervorgegangen sei das Projekt aus den Anregungen, die in der Zukunftswerkstatt, beim Demografie-Workshop und der Auftaktveranstaltung "Inklusion" zur Sprache kamen, erläutert Oberbürgermeister Michael Jann beim Pressegespräch im Rathaus. Etwa zeitgleich hatte Seniorenbeirat Christian Tamme von Taschengeldbörsen gehört und die Idee in den Beirat und weiter zum Jugendgemeinderat getragen. Bald darauf war schon das Mehrgenerationenhaus mit im Boot, ein Arbeitskreis gegründet. Auch im Rathaus fand der Gedanke an ein generationenübergreifendes Miteinander Zustimmung und Unterstützung, was sich beim Pressegespräch in der Anwesenheit von Anja Spitzer (Geschäftsstelle des Jugendgemeinderates in der Verwaltung) und Dieter Kautzmann (Amt für Generationen und Bildung) ausdrückte.

Als Vermittlungsstelle für Jobanbieter und Jugendliche nimmt der Verein Mehrgenerationenhaus eine koordinierende Funktion ein, übernimmt aber keinerlei Haftung. Dort melden sich die Interessenten beider Seiten an. Eine rechtliche Beziehung besteht nur zwischen den Jobpartnern. Empfohlen wird eine Entlohnung von sechs Euro pro Stunde, ein Taschengeld eben, der Satz ist aber individuell verhandelbar.

Die Jugendlichen (ab 15 Jahren) können für maximal zwei Stunden am Tag oder zehn Stunden pro Woche angefragt werden. Bei den Tätigkeiten handelt es sich um einfache Arbeiten in Haus und Garten. "Wir verstehen das keinesfalls als Konkurrenz zu professionellen oder sozialen Dienstleistern", versichern Jann und Tamme zu dieser speziellen Form der Nachbarschaftshilfe.

Michaela Neff, Geschäftsführerin des Mehrgenerationenhauses, sieht die Vorteile für beide Seiten: "Das ist ein niederschwelliges Angebot, aus dem sich im Idealfall Beziehungen bilden; Beziehungen zwischen den Generationen." Eine echte Win-win-Situation erkennt Tamme darin: "Beide Seiten können profitieren." Hier die Weitergabe von Lebenserfahrung, dort die Ermöglichung eines selbstbestimmten Lebens im gewohnten Umfeld.

Und der Youngster in der Runde? Lukas Tschaut ist 15 Jahre alt, besucht die 9. Klasse der Pestalozzi-Realschule und ist Jugendgemeinderat. Er musste - wie seine Mitstreiter im Gremium - nicht lange von der Idee der Taschengeldbörse überzeugt werden. "Wir wollen uns alle registrieren lassen." Soziales Engagement junger Leute findet Lukas einfach gut.

Ob denn nicht möglicherweise im Taschengeldbörsen-Engagement eine Konkurrenz zu häuslichen Pflichten und Wunschvorstellungen der Eltern entstehe? "Das sind doch eher erzieherische Maßnahmen", kontert der junge Mann, und der etwas ältere Mann, Seniorenbeirat Christian Tamme, springt ihm schnell zur Seite: "Bei uns geht es um notwendige Hilfe!"

Das neue Angebot, das nach dem Bekunden der Gesprächspartner im Rathaus bisher einzigartig im Neckar-Odenwald-Kreis sei, soll nun möglichst gut bekannt gemacht werden. Mit Infoblättern und Plakaten, mit einem auf der Internetseite des Mehrgenerationenhauses und (später) der Stadt Mosbach verlinkten Hinweis, über die Schulsozialarbeiter in den Schulen.

Im Mehrgenerationenhaus in der Alten Bergsteige 4 stehen Seniorenbeirat und Jugendgemeinderat ab 5. Juni jeweils dienstags für Beratungsgespräche zur Verfügung. Dann werde man sehen, was passiert. Michaela Neff wäre fürs Erste zufrieden, wenn "wir 20 bis 30 Vermittlungen pro Jahr schaffen."