Am 10. November 1938 brannte in Mosbach nicht nur jüdisches Mobiliar und Gegenstände auf dem Marktplatz, auch die etwa 130 Jahre alte Synagoge wurde Raub der entfachten Flammen. Repro: Stadtmuseum

Von Debora Gruhler

Mosbach. "Als wir am 10. November 1938 zur Schule kamen, mussten wir auf dem Schulhof antreten. Dann wurden wir gemeinsam zum Marktplatz geführt [...] In seiner Mitte erhob sich ein großer Haufen aus Möbelstücken, Büchern und Einrichtungsgegenstände [...] Alle diese hier zusammengetragenen Sachen stammten aus jüdischen Besitz. Ein Uniformierter übergoss den Haufen mit Benzin und legte Feuer daran. ,Singt, deutsche Jugend, singt!’". So beginnt ein Augenzeugenbericht über die Geschehnisse am 10. November 1938 - dem Tag, an dem auch in Mosbach die Synagoge überfallen und zerstört, jüdisches Eigentum geplündert wurde.

Während im Großteil der deutschen Städte die sogenannte Reichspogromnacht bereits in den Abendstunden des 9. November durchgeführt wurde, kam es in Mosbach erst in den frühen Morgenstunden des 10. Novembers, einem Donnerstag, zu diesem neuen Ausmaß des Antisemitismus. An beiden Tagen wurden in ganz Deutschland über 400 Menschen ermordet, mehr als 1400 Synagogen angebrannt, tausende jüdische Geschäfte, Wohnungen und Friedhöfe zerstört sowie 30.000 Juden in Konzentrationslager gebracht. Die Reichspogromnacht ist ein "brutale geschichtliche Zäsur" und markiert den Wandel des nationalsozialistischen Regimes hin zu einer "Endlösung der Judenfrage".

Mosbacher Angehörige der SA sowie der SS drangen etwa gegen 9 Uhr in die Mosbacher Synagoge in der Frohndbrunnengasse ein und stürmten auch die beiden noch in jüdischem Besitz befindlichen Geschäfte - ein Schreinerbedarfsgeschäft von Berthold Hahn und die Weinhandlung von Louis Frank am Marktplatz, beide in jüdischen Wohnhäusern. Sie plünderten und zerstörten die Gebäude, demolierten die Einrichtung der Synagoge und stapelten das zerschlagene Mobiliar und die Kultgegenstände, darunter die Thora-Rolle, auf einem Haufen auf dem Marktplatz.

Schulklassen mussten gegen 10 Uhr geschlossen zum Marktplatz marschieren und wurden aufgefordert, während der Verbrennung Lieder zu singen, etwa das vaterlands- und gewaltverherrlichende "Flammen empor". Zahlreiche Schaulustige versammelten sich am Marktplatz und beobachteten die Verbrennung. Weil die Aktionen erst in den Morgenstunden des zweiten Tages durchgeführt wurden, gibt es von der Reichspogromnacht in Mosbach - anders als in andern Orten Deutschlands - zahlreiche Fotografien bei Tageslicht. Diese zeigen eine große Menschenmenge auf dem Platz, Menschen, die aus dem Fenster zuschauen, aufgereihte Schulklassen vor dem Kriegerdenkmal und SA-Männer, die um den brennenden Haufen stiefelten.

Und der Augenzeuge - es war wohl ein junger Schüler - berichtet weiter: "Als das Feuer fast niedergebrannt war, ertönte plötzlich vom Turme des Rathauses grell gellend die Sirene. Hinter dem Hause Schell stieg Rauch auf. Laut weinend rannten Schüler kopflos davon [...] Bald sprach es sich herum, was geschehen war: Das jüdische Gotteshaus, die Synagoge, brannte. Um die Altstadt vor dem Übergreifen des Feuers zu schützen, musste gelöscht werden."

Etwa gegen 11 Uhr wurde die geplünderte Synagoge in Brand gesetzt - obwohl Beteiligte vor der Gefahr eines übergreifenden Feuers in der engen Altstadt gewarnt hatten. Vermutlich wässerte die Feuerwehr bereits vor der Entzündung umliegende Häuser und Straßen und war beim Brand stetig vor Ort. Der junge Schüler berichtet, wie er danach zum Brandplatz eilte: "Nur noch wenig Rauch stieg aus den geschwärzten Fensterhöhlen in den blauen Himmel. Auf dem Platz vor dem Gotteshaus lagen zerfetzte Bücher mit hebräischen Schriftzeichen. Das Zentrum der jüdischen Gemeinde Mosbach war vernichtet worden." Wenige Zeit später wurde das Gebäude abgerissen. In den Tagen nach dem 10. November 1938 wurden acht jüdische Männer aus Mosbach in das KZ Dachau eingeliefert, darunter der Rabbiner Julius Greilsheimer.

Die Repressalien gegen die Mosbacher Juden setzten keinesfalls erst im November 1938 ein. Bereits in den Jahren zuvor verließ der Großteil der rund 150 Mitglieder umfassenden jüdischen Gemeinde aufgrund der Folgen des wirtschaftlichen Boykotts und der zunehmenden Entrechtung die Stadt. Wie in anderen Orten Deutschlands brachte aber der 9./10. November auch für die in Mosbach lebenden Juden eine Brandstiftungs- und Plünderungs-, in letzter Konsequenz auch Raub- und Vertreibungsaktion bisher nicht gekannten Ausmaßes. Die letzten 16 Juden aus Mosbach wurden am 22. Oktober 1940 in das KZ Gurs in Südfrankreich deportiert.

Info: Mit einer Gedenkfeier auf dem Synagogenplatz wird am Samstag, 17.30 Uhr, an den 80. Jahrestag der Pogromnacht erinnert. Anschließend findet in der Kirche St. Juliana ein ökumen. Gottesdienst statt.