Von Frank Heuß

Mosbach. Fast, als hätte er zum Programm gehört, flog ein Rettungshubschrauber über das Areal des Feuerwehrgerätehauses und vervollständigte so gewissermaßen ungewollt das "Blaulicht-Fest" aus der Luft. Der alljährliche Tag der offenen Tür der Freiwilligen Feuerwehr, Abteilung Mosbach-Stadt, zog am Sonntag bei bestem Sommerwetter wieder einmal zahlreiche Besucher an.

Die Rettungsdienste sind ohnehin immer Magnet für die Kinder, die aus dem Staunen kaum mehr herauskommen, wenn sich Feuerwehrfahrzeuge öffnen, mal in einem Rettungsboot der DLRG oder in einem Streifenwagen der Polizei platzgenommen werden darf.

Wenn dann noch die klugen Vierbeiner der DRK-Rettungshundestaffel auf Tuchfühlung kommen und gestreichelt werden dürfen, sind die kleinen Gäste glücklich, und die Eltern können ihrerseits die Bewirtung durch die rund 80 Feuerwehrkameraden genießen. Das alles hatte die Freiwilligen Feuerwehr Mosbach um Abteilungskommandant Ralf Unfall routiniert organisiert.

Auch die Jugendfeuerwehr durfte mit ihrer vielfältigen Spielstraße nicht fehlen. Schon der/die eine oder andere spätere Feuerwehrmann oder Feuerwehrfrau hat hier einmal den Weg zu dieser Berufung gefunden. Gegen kühles Nass dürfte angesichts der Außentemperaturen kaum jemand etwas einzuwenden gehabt haben.

Dass es längst nicht mehr nur ein "Feuerwehrfest" ist, sondern alle Blaulichtorganisationen zusammenführt, machte der Kommandant der Mosbacher Feuerwehr, Detlev Ackermann, deutlich: "Es ist einfach eine Plattform, sich zu präsentieren", so Ackermann, den nicht zuletzt das Nachwuchsproblem der ehrenamtlich gestützten Rettungsdienste beschäftigt: "Das Problem haben alle, und dem versuchen wir entgegenzuwirken", betont er die gemeinsame Idee hinter dem "erneuerten" Traditionsfest.

Die Beamten vom Polizeirevier Mosbach waren zum zweiten Mal mit dabei. "Für die Kinder ist es ein Highlight, wenn das Schließzeug klickt", hatte Hauptkommissar Jens Heiler sichtlich Spaß daran, die vielen kleinen Bewunderer seiner Arbeitsausstattung zu unterhalten und sie die schlagfeste Schutzausrüstung mit samt Helm einmal selbst tragen zu lassen. Sogar das Blaulicht durfte an Bord eines Streifenwagens ausgelöst werden.

"Wir kommen hier mit Eltern und Kindern ins Gespräch und können darauf aufmerksam machen, wie wichtig es ist, das Schwimmen zu lernen", erklärt Markus Slaby von der DLRG Mosbach den Werbeeffekt. "Es ist uns ein Anliegen, dass die Kinder einmal in einen Rettungswagen einsteigen können, ohne dass sie das müssen", verpackte Dieter Kautzmann, Bereitschaftsleiter beim Deutsche Roten Kreuz (DRK), ein Stück weit spaßig den Bildungseffekt, der in der Ausstellung zahlreicher Einsatzfahrzeuge steckt. Ebenso verhält es sich bei dem "Spreizer" - eine Art Riesenzange, die gewöhnlich bei Bergungsarbeiten eingesetzt wird. Unter fachlicher Aufsicht ließen sich damit Tennisbälle präzise greifen und wieder ablegen.

In einer Schauübung demonstrierte die Hundestaffel des DRK Mosbach, welche Folgsamkeit die Tiere haben und wie man sie trainiert. Da ging es Rampen hinauf und wieder hinunter, durch Röhren hindurch, und auf Fingerkommando wurde Laut gegeben.

Die rund 20 Aktiven der Jugendfeuerwehr der Abteilung Mosbach-Stadt zeigten am fortgeschrittenen Nachmittag in einer Schauübung die Kommandoabläufe der Löschung eines Gebäudebrandes, bei der jeder Handgriff sitzen muss. Als Versuchsobjekt diente das Obergeschoss am Altbau des Gerätehauses.

"Die Besucherzahl über den Tag verteilt liegt gut im vierstelligen Bereich", freute sich Bürgermeister Michael Keilbach, der den Feuerwehrkameraden einen Besuch abstattete. Ihm sei es wichtig, dass die Blaulichtdienste in Mosbach eng vernetzt sind, weshalb man einmal im Jahr die Leiter in Mosbach zu einer Tagung zusammenhole - so entstehe ein gemeinsamer Geist, der sich auf viele Ebenen übertragen lasse.