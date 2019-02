Von Heiko Schattauer

Mosbach/Buchen. Im Nachhinein klingt das ja schon ein wenig verwunderlich: Ausgerechnet an einem Sonntagmorgen im November, verregnet und grau, hat sie sich "ihr" Bild von der Region gemacht. Und ist dann trotzdem gekommen - und geblieben! "Ja, das ist ja jetzt tatsächlich auch schon fast wieder 20 Jahre her", erinnert sich Friederike Kroitzsch, ein bisschen muss sie dabei selbst schmunzeln, an ihre ersten Schritte im Neckar-Odenwald-Kreis. In einer Ecke also, in die zuvor gut eineinhalb Jahre keiner ihrer SWR-Kollegen wirklich wollte.

"Mich hat der Job hier einfach gereizt", erzählt die 51-Jährige, die in Deutschlands größter Stadt (na? Jenau: Berlin) groß geworden ist und dennoch in einem aus städtischer Sicht eher gottverlassenen Landstrich ihre Heimat gefunden hat. "Ganz ehrlich, ich habe vorher als Moderatorin doch eigentlich nur die Beiträge anderer angesagt", berichtet Friederike Kroitzsch aus der Zeit vor ihrem Ankommen (wohl auch hier im wahrsten Wortsinn) im Odenwald: "Und seither kann ich selbst ran an die Menschen, an deren Geschichten."

Sie ist dran geblieben, bis heute, an Menschen und Geschichten. Was sie damals an jenem grauen Novembersonntag nicht abgeschreckt hat, begeistert das Stadtmädel Kroitzsch noch immer, nein: immer mehr. "Ich war erst vor ein paar Tagen auf einem Geburtstag bei uns im Dorf eingeladen, das erste Mal überhaupt. Nee, war nicht das erste Mal. Egal, kommt jedenfalls nicht so oft vor. Aber es war großartig!"

Nach inzwischen fast zwei Jahrzehnten, die sie mit ihrem Mann und Künstler Wilfried Georg Barber im Odenwaldnest (und das Nest ist in diesem Fall ausschließlich positiv besetzt) Balsbach lebt, macht die Exil-Berlinerin noch immer neue "Land-Erfahrungen". Die dafür sorgen, dass sie den um die Jahrtausendwende vollzogenen - und ganz objektiv betrachtet durchaus verwegenen - Schritt in Richtung Neckar-Odenwald-Kreis nie bereut (hat).

Die "Blonde vom Radio", die sich auch nicht scheut "blond zu fragen", ist das erst erste und bis heute bekannte Gesicht des SWR in der Region. Und das, obwohl sie ja für die allermeisten nur zu hören und gar nicht zu sehen ist. Unter anderem dem unnachgiebigen Einsatz des ehemaligen Hardheimer Bürgermeisters Ernst Hornberger war es verdanken, dass der Südwestrundfunk 2000 Regionalstudios im bis dato stiefmütterlich behandelten Neckar-Odenwald-Kreis einrichten wollte. Allein, für die beiden Büros in Mosbach und Buchen fand sich kein Radiomensch, der sie auch managen wollte.

"Das Problem war", so Friederike Kroitzsch, "dass keiner der jungen Kollegen mit Familie so recht in die Region ziehen wollte, was wiederum Voraussetzung für den Job war." Kroitzsch und ihr Mann, zuvor in Mannheim zuhause, wollten. Trotz November, trotz Regen, trotz menschenleerer Innenstädte in Mosbach und Buchen. Dass sie noch immer für den SWR aus der Region - "und vor allem auch für die Region" - berichtet, verwundert die erfahrene Moderatorin manchmal selbst ein wenig: "Vorher war ich nie länger als sieben Jahre an einem Ort bzw. in einem Job."

Der Odenwald hat eben alles verändert. Auch wenn sie zumindest in Teilen davon erst einen Zugang hat finden müssen. So erinnert sich die 51-Jährige noch gerne an einen ihrer ersten Termin in einem Limbacher Ortsteil, "bei dem ich eigentlich fast gar nichts verstanden habe." Auch wenn sie sich ihr Hochdeutsch bewahrt hat, ist sie (nicht nur) sprachlich inzwischen richtig drin. "Neulich war ich beim Bauerntheater hier in der Nähe - und ich habe alles, wirklich alles verstanden", berichtet die Radio-Frau nicht ohne Stolz.

So sehr die ehemalige Großstädterin das Landleben (einen gleichnamigen, überaus unterhaltsamen Blog hat sie längst etabliert) mit der Zeit lieb gewonnen hat, es gibt auch immer wieder Enttäuschungen. "Sie hab’ ich mir aber anders vorgestellt", bekommt die SWR-Moderatorin nämlich regelmäßig zu hören, wenn ihre Hörer die Sprecherin dann auch zu Gesicht bekommen. "So mancher ist enttäuscht, dass sich hinter der markanten Stimme kein dunkelhaariges Rasseweib verbirgt", erzählt Friederike Kroitzsch milde lächelnd. "Das geht aber anderen Radiokollegen auch so", weiß sie zu relativieren.

Ganz unabhängig von Haarfarbe und Temperament, will die Landleben-Liebhaberin auch weiter "die Stimme der Region" bleiben. "Weil es mir immer noch verdammt viel Spaß macht", so Kroitzsch. Als Bestätigung für ihre Arbeit wertet sie den Umstand, dass der Kreis inzwischen "durchaus häufiger als andere Regionen" im SWR präsent sei. Und vor allem auch, "dass die Hörer-Resonanz hier unglaublich groß ist." Hört sich doch gut an - und darf weiter so bleiben.