Von Caspar Oesterreich

Mosbach. Große und kleine, in Lila oder Gold verpackte Schokohasen sind mittlerweile wieder in jedem Supermarkt zu finden. Klar, in wenigen Wochen ist schließlich schon Ostern. Und zu allen Feiertagen gehören Süßigkeiten doch irgendwie dazu. Mit dieser Tradition kann selbst die längst gemachte Erkenntnis, dass Zucker unserem Körper alles andere als gut tut, nicht brechen. Dabei ist gesunde, vitamin- statt kalorienreiche Ernährung in Zeiten von Corona wichtiger denn je, wie die Mosbacher Ernährungsexpertin Adaeze Wolf im Interview mit der RNZ erklärt.

Frau Wolf, Sie sind Expertin, was gesunde Ernährung angeht. Haben sich unsere Essgewohnheiten während der Coronapandemie verändert?

Wir sind aktuell viel zu Hause, gestresst durch Homeoffice und Kinderbetreuung und greifen da auch mal schneller zu Fertigprodukten und Naschereien. Das Fehlen vieler Freizeitaktivitäten tut sein Übriges und hat sich bei so manchen an Bauch und Hüfte bemerkbar gemacht. Aber es gibt nicht nur die negative Seite: So wird mir auch immer wieder berichtet, dass sich viele Menschen erst durch die Pandemie mit ihrer Ernährung stärker auseinandersetzen und das selbstständige und frische Kochen für sich entdecken.

Warum ist gesunde Ernährung gerade jetzt besonders wichtig?

Unsere Gesundheit, unsere Gedanken, unser allgemeines Wohlbefinden und unsere persönliche Ausstrahlung – all das ist untrennbar mit der Ernährung verknüpft. Nahrung nährt uns nicht nur, sondern enthält gleichzeitig wertvolle Informationen, mit denen wir sowohl unsere positive Grundeinstellung als auch die Leistungsfähigkeit unseres Organismus beeinflussen können. Indem wir uns gezielt für oder gegen bestimmte Nahrungsmittel entscheiden, können wir gesundheitlich das Beste für uns herausholen, unser Immunsystem mit Vitaminen und Nährstoffen stärken. Das kann nicht nur Infektionskrankheiten abmildern, sondern sorgt gleichzeitig für ein Plus an Lebensenergie auf allen Ebenen.

Welches Gemüse und Obst empfehlen Sie im Moment besonders?

Frische, unbelastete Nahrungsmittel mit viel bioaktiven Substanzen. Bioaktive Substanzen sind in Ballaststoffen, sekundären Pflanzenstoffen und Verbindungen aus fermentierten Lebensmitteln aus Obst und Gemüse zu finden. Da sie antioxidativ, entzündungshemmend und blutdrucksenkend wirken, haben sie eine besonders fördernde Wirkung. Deshalb setze ich auf heimische Lebensmittel mit einer hohen Nährstoffdichte. Spinat, Brokkoli, Grünkohl, Feldsalat und Co. haben einen hohen Ballaststoffanteil, wirken sich positiv auf unsere Darmflora aus, zudem entgiftend. Heidelbeeren, Sauerkirschen und Rotkohl sind Superfoods, die direkt vor unserer Haustür wachsen. Sie sind voll von Anthocyanen, wirken antioxidativ, verlangsamen Alterungsprozesse in den Zellen und sind reich an Vitaminen und Mineralstoffen. Besonders farbenfrohe Lebensmittel helfen laut Studien, Herz- und Krebserkrankungen vorzubeugen.

Adaeze Wolf (44) ist ganzheitliche Ernährungsberaterin, Gesundheitscoach, Bloggerin und Autorin ("Natürlich gut", Thorbecke Verlag). Die Mosbacherin befasst sich in ihrem Blog www.naturallygood.de mit Fragen rund um die Themen gesunde Ernährung, Wohlbefinden, Fitness und natürliche Schönheit. In ihrem wöchentlichen Podcast begeistert sie für ein ganzheitlich gesundes Leben in Balance. Auch in Workshops und Onlinekursen motiviert sie zu einem gesünderen Leben und zeigt, dass das auch ohne Diäten und Verzicht funktionieren kann.



Können bestimmte Nährstoffe von älteren/jüngeren Menschen besser aufgenommen werden?

Eine gesunde und ausgewogene, möglichst pflanzenbasierte Ernährung sollte in jedem Alter eine Rolle spielen. Beim Älterwerden nimmt die Zellfunktion in jedem Bereich des Körpers kontinuierlich ab, was auch bedeutet, dass weniger Nährstoffe aufgenommen werden. Ältere sollten zum Beispiel deutlich mehr Eiweiß essen, um ernährungsbedingten Muskelschwund aufzuhalten. Bis 50 Jahre rechnet man mit etwa einem bis 1,2 Gramm Eiweiß pro Kilo Körpergewicht. Dieser Bedarf wächst dann langsam aber sicher um rund 20 Prozent. Auch die Aufnahmefähigkeit von Vitaminen, Mineralstoffen und sekundären Pflanzenstoffen sinkt im Alter. Das hat gleich zwei Kehrseiten, denn mit steigendem Alter verstärkt sich die Zellalterung, womit auch das Risiko für Zellentartungen und entzündliche Prozesse steigt.

Warum ist es sinnvoll, auf saisonale und regionale Produkte zurückzugreifen?

Mit dem Kauf von regionalen und saisonalen Lebensmitteln gehen gleich mehrere Vorteile einher: Dank der kürzeren Lieferwege bleiben weniger Nährstoffe auf der Strecke. Stattdessen landen mehr Vitamine auf dem Teller und somit auch in unserem Körper. Gleichzeitig tun wir der Umwelt einen Gefallen, indem weniger CO2 freigesetzt wird. Und natürlich unterstützt man die Erzeuger und Bauern vor Ort.

Sollte man jetzt auf Zucker ganz verzichten, oder ist die ein oder andere Süßigkeit trotzdem erlaubt?

Zucker liefert leider keinerlei Nährstoffe, sondern reine Energie. Zuviel davon lässt unseren Blutzuckerspiegel Achterbahn fahren und wird als Fett in den Organen eingespeichert. Dennoch sind strikte Verbote und Verzicht nicht mein Ansatz. Es geht um bewussten Genuss: Ich sollte wissen, dass bestimmte Dinge nicht gut für mich sind, dass der Verzehr aber ab und zu in Ordnung ist, wenn ich grundsätzlich – sagen wir zu 80 Prozent – ausgewogen esse. Viele denken immer noch, gesunde Ernährung und Genuss gehen nicht zusammen. Dabei gibt es leckere – auch süße – Gerichte, die ohne herkömmlichen Zucker auskommen. In meinem Buch und Onlinekursen gibt es zahlreiche Tipps und Rezept-Inspirationen dazu.

Abgesehen vom Essen: Welche Faktoren sind wichtig für ein funktionierendes Immunsystem?

Die Auswahl der Nahrungsmittel, ausreichend Bewegung und Schlaf, feste Essenszeiten sowie ein achtsamer Lebensrhythmus sind entscheidende Faktoren für mehr ganzheitliches Wohlbefinden, Gesundheit und Glück. Die Kraft der Gedanken spielt in diesem Zusammenhang eine große Rolle. Es geht um Bewusstsein, den achtsamen Umgang und die tägliche Balance. All das führt am Ende zu mehr Glück, Zufriedenheit und Gesundheit, was sich nicht nur im Inneren bemerkbar macht, sondern auch nach außen durch ein natürliches Strahlen sichtbar wird.