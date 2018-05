Mülben. (hof) Sei es dem fantastischen Wetter, der Bio-Bewirtung oder den vielen Fohlen geschuldet - das Team des Demeter-Kurgestüts Hoher Odenwald rund um Familie Zollmann hatte alle Hände voll zu tun, um dem großen Besucherandrang im Rahmen der Waldbrunner Stutenmilchwoche 2018 gerecht zu werden. Alle Veranstaltungstage der über zwei Wochenenden und Christi Himmelfahrt dauernden kulinarischen Woche waren sehr gut besucht und setzen einen neuen Maßstab, so das Fazit von Jette Zollmann. Besonders bei den Kindern waren die süßen Fohlen die unumstrittenen "Stars".

Bereits in dritter Generation bewirtschaften Zollmanns in Mülben das Kurgestüt Hoher Odenwald. In Jahrzehnten sammelten die Spezialisten für Pferdemilchwirtschaft auf Demeter-Niveau so viel Erfahrung und Wissen zu Fragen von Produktion und Weiterverarbeitung, dass der Wissenstransfer rund um das Produkt Stutenmilch heute vom kleinen Mülben bis nach Zentralasien läuft.

Neben dem Hof in Mülben werden noch drei weitere Güter betrieben, die mit einer Gesamtfläche von 450 Hektar und einer Pferdeherde von rund 400 Tieren alle Voraussetzungen für eine nachhaltige und artgerechte Lebensmittelproduktion schaffen. Familie Zollmann hat sich dem biologisch-dynamischen Produktions-Prinzip verschrieben und setzt dies konsequent um. Im Hofladen kann man Stutenmilch, die fermentierte Version Kimis, Stutenmilchnudeln, Nahrungsergänzungsmittel und Kosmetik mit der Milch das ganze Jahr über kaufen. Außerdem ist das Kurgestüt seit vielen Jahren im Internethandel aktiv.

Die jährlich im Frühjahr stattfindenden Stutenmilchwochen, die man gemeinsam mit der Tourist-Information Waldbrunn organisiert, sind inzwischen fester Bestandteil im Jahresablauf des Gestüts. Wechselnde Referenten zu Themen im Gesundheitsbereich, Vogelstimmenwanderungen, Hofführungen und vieles mehr überzeugen weit über die Gemeindegrenzen hinaus, freut sich auch Waldbrunns Bürgermeister Markus Haas. Die richtige Mischung auf Ökologie und Ökonomie hätten auch dieses Mal wieder bewiesen, dass man die richtige Formel gefunden habe, trotz vieler Konkurrenzveranstaltungen im Umkreis zahlreiche Besucher nach Waldbrunn zu lotsen, um gemeinsam zu schlemmen und zu feiern, lobte Haas das Konzept der Waldbrunner Aktionswochen, die mit Stutenmilchwochen im Frühjahr und Mostwochen im Herbst Landschaft kulinarisch erlebbar machen.

Stuten zu melken, die Milch oder den Kimis zu trinken, ist eine Tradition aus dem euro-asiatischen Kulturkreis und erfreut sich hoher Beliebtheit, zumal die Milch der Pferde in ihrer Zusammensetzung der menschlichen Muttermilch ähnelt und somit sehr bekömmlich ist. Diese Tradition hat man bei der diesjährigen Stutenmilchwoche mit kasachischen und kirgisischen Spezialitäten aufgegriffen und Crêpes und Bratwurst ergänzt. Es versteht sich, dass dabei nur Bio-Produkte verwendet wurden, und die Betreiberfamilie selbst kochte. Die verschiedenen Gerichte fanden reißenden Absatz, freute sich Gudrun Zollmann.

Am Ende der Stutenmilchwoche dankte sie allen Helfern sowie der Gemeinde und wies daraufhin, dass Besucher auf dem Kurgestüt ganzjährig willkommen sind. Auch Hofführungen können jederzeit gebucht werden.