Von Stefan Müller

Mosbach. Es muss für Mosbachs Bevölkerung eine kleine Sensation gewesen sein. Heute auf den Tag genau vor 100 Jahren, am 16. Juli 1921, berichtete das Mosbacher Volksblatt über den Einzug der technischen Moderne in die damals noch recht kleine Stadt. Genauer gesagt, in den Turm des Rathauses.

Tatsächlich war für das Geschehen ein hoch gelegener Ort naheliegend, ja Grundbedingung. In der eigens dafür "neu hergerichteten" Stube des 34 Meter hohen Turms war nun erstmals "ein Blick auf die gewaltigen Erscheinungen des Sternenhimmels" möglich. Durch die Installation eines "leistungsfähigen Rohrs von 100 Millimeter Linsenweite" sei nun "der vielversprechende Anfang einer Volksternwarte" gelegt, so das Blatt.

Der Bericht der – später auf Druck der Nationalsozialisten eingestellten – Tageszeitung liest sich heute wie ein poetisches Loblied auf zukunftsweisende Technologien. Zwar sei das vom Gemeinderat erworbene und nun offiziell der Öffentlichkeit übergebene Fernrohr "kein Rieseninstrument von amerikanischen Verhältnissen". Dennoch sei der Apparat bestens geeignet, der unendlichen Weite des Weltalls "einige weihevolle Stunden zu widmen". Immerhin habe die Sternkunde von Jahr zu Jahr "mehr Freunde gewonnen". Mosbach dürfe sich nun, so formuliert das Blatt weiter, "mit Stolz zu den Städten rechnen, die mit einer öffentlich nutzbaren Sternwarte zukunftsbewusst und erfreulicherweise "mit gutem Beispiel vorangegangen" seien.

Die Benutzung des Fernrohrs war dienstags, donnerstags und freitags ab Einbruch der Dunkelheit möglich. Die Kosten für den Sternenblick betrugen eine Mark für Erwachsene und 50 Pfennige für Kinder. Maximal zugelassen waren in der zur Sternwarte umfunktionierten Turmstube sechs Personen. Auch Führungen von einer Stunde Dauer wurden angeboten. Es sei sehr erfreulich, so das Blatt, dass sich dafür "verschiedene Herren zur Verfügung gestellt" hätten.

Allerdings mussten vor dem Aufstieg zur Sternwarte und dem Blick in den Nachthimmel "einige Satzungen durch Unterschrift als bindend anerkannt" werden. Erst danach war also der Weg über die knapp 130 Stufen zum Turm und damit der eigene Blick durch das neue Mosbacher Teleskop frei.

Wie lange die Mosbacher Volksternwarte betrieben wurde, ist nicht bekannt. Fest steht aber, dass sich ein Satz im 100 Jahre alten Bericht des Mosbacher Volksblattes so liest, als wäre er heute entstanden: Unabhängig von der neuen Bedeutung als Ort der Mosbacher Sternwarte nämlich formuliert das Blatt: "Auch das Turmstübchen bildet mit seinem Blick aus den Fenstern auf die winkeligen Gassen und hohen Giebel eine Anziehung für Einheimische wie für Fremde."