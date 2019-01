Von Peter Lahr

Mosbach. Auch wenn die neue Museumssaison noch etwas auf sich warten lässt, hinter den Fassaden des Stadtmuseums ist von "Winterschlaf" nichts zu spüren. Vor Weihnachten konnten Oberbürgermeister Michael Jann, Museumsleiter Stefan Müller und Karl Kretschmer, langjähriger Vorsitzender des Vereins "Druckwerkstatt", der Öffentlichkeit ihr neustes Projekt vorstellen. In der Hospitalscheune ergänzt nun ein großer Touchscreen-Bildschirm mit acht Filmbeiträgen die Dauerausstellung der Abteilung "Schwarze Kunst - Druckgeschichte."

"Es stellt für uns eine echte Steigerung dar", freute sich Stefan Müller, obschon die "Druckgeschichte" sowieso schon eine der lebendigsten Museumsabteilungen darstelle. Einerseits sind fast alle ausgestellten Druckmaschinen arbeitsbereit. Darüber hinaus seien mit den Vereinsmitgliedern der Druckwerkstatt stets echte Fachleute als Ansprechpartner vor Ort. Da man aber einige Arbeitsabläufe nicht immer in Echtzeit zeigen könne, habe man gerne die Idee von Karl Kretschmer aufgegriffen - und in die Tat umgesetzt.

Ein großer Touchscreen-Monitor bietet nun acht kurze Dokumentarfilme zur Auswahl. "Alle sind hier vor Ort entstanden", erläuterte Müller. Meistens sei auf den Filmen Karl Kretschmer "in Aktion" zu sehen. Äußerst positiv sei bereits das erste Feedback von Museumsbesuchern, etwa einer Kindergruppe, gewesen.

"Sie hatten nicht nur die gute Idee, sie sind auch Hauptdarsteller und haben zusammen mit dem Verein und der Stadt die Finanzierung gestemmt", bedankte sich OB Jann bei Karl Kretschmer. "Jetzt haben Sie sinnreich die analoge Drucktechnik mit der digitalen Welt von heute kombiniert. Das macht den Charme der Ausstellung aus." Es sei toll, dass man dank der Filme den kompletten Arbeitsprozess auf die Schnelle sehen könne.

"Der Hauptgedanke war, es festzuhalten", verwies Kretschmer auf einen wichtigen Aspekt der Museumsarbeit. Denn wie lasse sich das alte Wissen besser vermitteln als über Filme - "wenn wir einmal nicht mehr sind." Für Herbert Schmitt aus Heidelberg ist das Projekt bereits zu einer Art Vermächtnis geworden. Er arbeitete jahrelang bei der Heidelberger Rhein-Neckar-Zeitung am Maschinensatz und betreute auch im Mosbacher Museum mit großer Hingabe die entsprechenden Maschinen. Der 87-Jährige ist nun an seinem letzten aktiven Museumstag auf einem Film zu sehen - und gibt so sein großes "Know how" an die Nachwelt weiter.

Die Dreharbeiten für die acht Filme lagen in den bewährten Händen von Burkard Pfeifroth. Der Museumsgestalter aus Reutlingen hat bereits zuvor den gesamten Ausstellungsraum designt, weshalb er sich hier bestens auskannte. Auf erklärende Kommentare habe man bewusst verzichtet, um diese jeweils auf die Besuchergruppe abstimmen zu können, verwies Kretschmer auf eine weitere Besonderheit. Auch kurze Pausen während des Abspielens sind möglich.

"Das Projekt ist auf Langfristigkeit ausgelegt. Es handelt sich bei den Filmclips um echte Unikate", betonte Stefan Müller. Man könne sie weder kaufen noch auf Youtube runterladen. "So ein Glanzstück hat nicht jeder in seinem Museum", zeigte sich auch OB Jann mehr als angetan von dem überzeugenden Ergebnis dieser gelungenen Kooperation.