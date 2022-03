Der Innenraum der katholischen Stadtkirche St. Laurentius in Neudenau erstrahlt wieder in neuem Glanz. Massiver Schimmelbefall hatte für eine mehrjährige Schließung gesorgt. Foto: Lahr

Von Peter Lahr

Neudenau. Was lange währt, wird endlich gut. Dieser Spruch bewahrheitete sich im Fall der katholischen Pfarrkirche St. Laurentius in Neudenau einmal wieder. Nachdem massiver Schimmelbefall im Frühling 2018 die "vorübergehende Schließung" erforderlich gemacht hatte, mahlten die berühmten Mühlen der Bürokratie zunächst eher langsam. Doch nun, nach Abschluss der Sanierungsarbeiten, sind sich nicht nur Pfarrgemeinde- und Stiftungsrätin Silke Jochim sowie Berndt Schlichting vom Gemeindeteam einig: "Es ist richtig gut geworden."

Die lange Durststrecke mit der kleinen und kalten Heilig-Kreuz-Kapelle als Ersatz ist überstanden, und auch für das neben der Pfarrkirche gelegene Frühmesshaus zeichnet sich eine denkmalschutzkonforme, kleinere Lösung als neues Gemeindezentrum ab.

Die Kosten für die Sanierung des Innenraums liegen bei rund 560.000 Euro. Allein für die Orgelrenovierung wurden 30.000 Euro fällig. Da die Benefizaktionen durch die Pandemie ausgesetzt werden mussten, bittet man auch am morgigen Sonntag bei der Heiligen Messe mit Pater Bernard Goworek, dem Leiter der Seelsorgeeinheit Billigheim-Neudenau-Schefflenz, sowie Pater Marius Schymos um Spenden für die Renovierung.

Zur Vorgeschichte: Bereits 2017 hatten Gottesdienstbesucher auf der Kirchenempore Schimmelflecken an der Oberfläche hölzerner Kniebänke entdeckt. Eine erste Reinigungsaktion blieb ohne nachhaltigen Erfolg. Der Schimmel kehrte zurück, und im Juli 2018 schloss die Obrigheimer Verrechnungsstelle St. Laurentius "vorübergehend". Seitdem waren die Erzdiözese Freiburg, das Bauamt Heidelberg, das Landesdenkmalamt Stuttgart, der Stiftungsrat der Gemeinde sowie der Kirchenexperte Jörg-Michael Tappeser aus Weilheim darum bemüht, das Herzstück der Gemeinde wieder auf Kurs zu bringen.

Doch das dauerte. Da man zunächst von drei Monaten Schließung ausgegangen war, wuchs in der Gemeinde der Frust. "Wir sind traurig, enttäuscht und frustriert", fasste Pfarrgemeinderätin Notburga Schlichting Anfang 2019 die Stimmung zusammen. Sie bemängelte lange Wartezeiten auf Antworten und mangelnde Informationsflüsse.

Im Mai 2021 waren Planungen, Angebotsabgaben und Vergabe der Gewerke endlich abgeschlossen, und die Arbeiten begannen. Die Handwerker reinigten die gesamte Raumschale, Gestühlsböden, Kirchenbänke sowie die Innenausstattung. Die Sitzpolster wurden ersetzt. Mit Spezialfarbe behandelte die Firma Richter aus Gerlachsheim die Raumschale, während die Experten der Firma Bronold an Altären, Figuren und dem Kreuzweg die Hauptarbeiten übernahmen.

Mit Datenloggern, also Messgeräten für Temperatur, Luftdruck, Feuchtigkeit, Co2-Werte und den Schallpegel hatte Jörg-Michael Tappeser seine Untersuchung begonnen. Mithilfe eines neuen Lüftersystems und Filters, die über die Luftfeuchtigkeit und Raumtemperatur gesteuert werden, soll künftig das Raumklima verbessert werden. Zudem hat man die Heizung gewartet und gereinigt. Auch die elektronische Anlage und Beleuchtung wurden erneuert. Ob man das Problem so in den Griff bekommen hat, sollen weitere Messungen in den nächsten sechs Monaten zeigen.

Komplett stillgelegt, abgebaut und auswärts zwischengelagert wurde während der letzten dreieinhalb Jahre die – eigentlich erst kurz zuvor überholte – Orgel. Denn hier war der Schimmelbefall besonders massiv gewesen. Die Firma Vleugels in Hardheim sorgte dafür, dass das Instrument am morgigen Sonntag in der Heiligen Messe ab 9 Uhr wieder strahlend erklingen wird. Die an diesem Tag gesammelte Kollekte ist für die Kirchensanierung bestimmt.

Von den zunächst auf 500.000 Euro veranschlagten Gesamtkosten der Sanierung übernimmt die Gemeinde aus Eigenmitteln 105.000 Euro. Ein Darlehen des Katholischen Darlehensfonds mit Schuldendienstbeihilfe beträgt 120.000 Euro. Als Investitionszuweisung bezuschusst der Bauförderfonds die Maßnahmen mit 250.000 Euro. Noch nicht sicher ist, ob die Staatliche Denkmalpflege 25.000 Euro für das Vorhaben beisteuert.

Umso froher ist die Neudenauer Pfarrgemeinde darüber, dass bereits seit 2013, also seit Abschluss der Außenrenovierung, zahlreiche Benefizaktionen in der Pfarrei stattfanden. Der Kirchenchor konzertierte jährlich, ebenso brachten sich die Gesangsgruppe "Funkenflug" und die kfd tatkräftig ein. 2013 veranstaltete der Musikverein ein Benefizkonzert, 2017 folgte ein Pfarrfest. Weitere Spenden erreichten die Gemeinde im vergangenen Jahr. Zudem soll der Verkauf des Pfarrhauses neue Mittel für die geplante Renovierung des Frühmesshauses bringen. Hier hofft man, dass der dritte Entwurf des Architekturbüros Huber die Zustimmung des Denkmalamts finden wird. Dabei soll die historische hölzerne Innentreppe erhalten bleiben.

St. Laurentius wurde am 1. November 1748 eingeweiht, wie am Altarbogen in einem Medaillon abzulesen ist. Noch vom spätgotischen Vorgängerbau stammt jedoch der 44 Meter hohe Turm. Die ältesten Glocken wurden 1859 gegossen, die jüngsten und kleinsten 1923.

Spendenkonto:

Katholische Kirchengemeinde Billigheim-Neudenau-Schefflenz

IBAN DE12 6746 0041 0040 0113 15

Vermerk: Innensanierung Kirche St. Laurentius