Von Caspar Oesterreich

Elztal-Dallau. Manchmal ist man der Zeit einfach voraus. 1200 Aussteller aus 42 Nationen präsentierten im September 2002 auf der Internationalen Automobil-Ausstellung (IAA) für Nutzfahrzeuge ihre neuen Modelle. Doch nur ein Sattelzug aus Dallau stach besonders hervor: Das futuristische Aussehen des Spitzer-Colani-Silozuges löste zahlreiche Diskussionen aus, der geringe Spritverbrauch Bewunderung. Aber abgesehen vom riesigen Medienrummel hielt sich das Interesse der Branche in Grenzen. Diesel war billig(er), Greta Thunberg noch nicht geboren, die Zeit schlicht noch nicht gekommen für das nachhaltige, aerodynamische Design von Luigi Colani, das er dem Spitzer-Fahrzeug überstülpte. Aus dem Konzept-Lkw wurde nichts.

Denn für die Hersteller der Zugmaschinen war damals eine Umstellung der Produktion ausgeschlossen, einfach nicht lukrativ genug. Neue Fertigungsprozesse hätten entwickelt, andere Materialien verwendet werden müssen, gar neue Zulassungsverfahren hätte es gebraucht.

Auf eine effiziente Leichtbauweise aus Aluminium legten die Spitzer Silo-Fahrzeugwerke schon immer viel Wert. Mittlerweile verwenden die Dallauer auch kohlefaserverstärktes Verbundmaterial, das noch mehr Gewicht einspart und die Nutzlast erhöht. Foto: Spitzer Silo-Fahrzeugwerke

Auch wenn aus dem innovativen Sattelzug nichts geworden ist: dem Familienunternehmen aus Dallau hat der lobenswerte aber gescheiterte Versuch keinesfalls geschadet. Heute zählen die Spitzer Silo-Fahrzeugwerke weltweit zu einem der führenden Hersteller für Silo-Anhänger, -Sattelanhänger und -Aufbauten, die für den Transport von pulverisierten, granulierten und flüssigen Gütern eingesetzt werden. 420 Mitarbeiter beschäftigt die Unternehmensgruppe an ihren drei Standorten in Deutschland, Frankreich (Fegersheim bei Straßburg) und Ungarn (Pécs im Süden des Landes), allein die Firmenzentrale in Dallau verfügt über eine Produktionsfläche von mehr als 32.500 Quadratmetern. Rund 1100 Silofahrzeuge verlassen jedes Jahr die Werkshallen.

An solche Stückzahlen war bei der Firmengründung 1872 bei Weitem nicht zu denken. Zumal sich Johann Spitzer in den ersten Jahren auf die Herstellung und den Verkauf von landwirtschaftlichen Gütern spezialisiert hatte. Das Silo-Fahrzeug, das noch in den Geschäftsräumen in Mosbach entwickelt worden war, kam erst Anfang der 1950er-Jahre in den praktischen Einsatz.

Die speziellen Silo-Sattelzüge, zunächst nur zum Transport von Zement für Großbaustellen konzipiert, seien zu dieser Zeit völliges Neuland gewesen, heißt es auf der Unternehmenswebseite. Die Firma Spitzer sei von Anfang an maßgebend in der Entwicklung und Pionierarbeit, in der Fabrikation von Aluminiumbehältern für Silo-Fahrzeuge gewesen. Die Nachfrage sowie der Umfang der Produktion sei in den folgenden Jahren dann immer größer geworden, sodass bereits 1963 von der Geschäftsführung beschlossen wurde, die Produktion von Verkehrsanhängern völlig einzustellen und sich nur noch auf die Entwicklung und Konstruktion von Silo-Fahrzeugen einzurichten. 1966 erwarb man das heutige Betriebsgelände in Elztal-Dallau und errichte entsprechende Werkshallen. Weitere Gebäude kamen dann Mitte der 70er-Jahre, 1989/1990 und 2000 hinzu.

Seither wurde in Dallau eine Vielzahl an unterschiedlichen Fahrzeugausführungen entwickelt, für nahezu alle Transportaufgaben, die mit Silo-Sattelanhängern und -Aufbauten bewältigt werden. Lebensmitteln lassen sich in den Spitzer-Fahrzeugen genauso transportieren wie Baustoffe, Futtermittel, chemische Substanzen und gefährliche Güter. Fünf Millimeter ist die spezielle Aluminiumlegierung stark, die den Behältern ihre Stabilität verleiht.

Schließlich müssen die einiges an Kraft aushalten. Vor allem jene Siloanhänger, die unter Druck stehen. Mit dem Kippsattelanhänger "SK 2753 CAL Vakuum" ist es beispielsweise möglich, Ladungen von havarierten Fahrzeugen an Ort und Stelle abzusaugen. Hauptsächlich in der chemischen Industrie wird dieses Fahrzeug eingesetzt, über einen Kompressor kann sowohl Unter- als auch den Überdruck erzeugt, die Ladung einfach aufgenommen und abgelassen werden. Der Behälter hat ein Volumen von circa 59 Kubikmetern.

Der größte Silo-Sattelanhänger, der von Spitzer produziert wird, fasst sogar 89 Kubikmeter. Der SK 2789 ZOC ist 14 Meter lang, bringt ohne Ladung neun Tonnen auf die Waage und hat eine zulässige Achslast von bis zu 27.000 Kilogramm. Die wohl wichtigste Kennziffer für Spediteure, hängt ihr Profit doch maßgeblich davon ab, wie viel Nutzlast sie am Ende von A nach B transportieren können.

Je leichter ein Anhänger ist, desto größer kann prinzipiell der Anteil der Ladung an der maximal zulässigen Achslast sein. Schon deshalb setzte Spitzer von Anfang an auf Aluminium als Ausgangsmaterial. Mittlerweile werden von dem Unternehmen sogar spezielle Silo-Anhänger für zähflüssige Stoffe produziert, die aus einem kohlefaserverstärkten Verbundmaterial gefertigt sind. Etwa 300 Kilogramm mehr Nutzlast als in vergleichsweisen Behältern aus Aluminium können sie aufnehmen – wobei wir wieder beim Thema Nachhaltigkeit sind.

Heute, fast 20 Jahre später präsentiert, hätte der Spitzer-Colani-Lkw womöglich eine ganz andere Resonanz in der Branche ausgelöst, bei immer stärker spürbarem Klimawandel, steigender CO2-Steuer und der positiven Öffentlichkeitswirkung, die nachhaltiges Handeln nach sich zieht. Doch manchmal ist man der Zeit eben einfach voraus.