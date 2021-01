Timo liebt Dinos und Fußball – und manchmal steht er auch in der Küche. Foto: privat

Von Peter Lahr

Hüffenhardt. Mit der groß angelegten Spendenaktion der Freizeitgriller "Burger für Timo" rückte das Schicksal des siebenjährigen Jungen aus Hüffenhardt in den Fokus der RNZ-Leser. Was die Diagnose "Präpall", eine seltene Art Blutkrebs, für den Familienalltag bedeutet, erläuterte Vater David Hirschfeld im Telefongespräch. Um Freunde und Bekannte über aktuelle Entwicklungen zu informieren, aber auch weitere Spenden zu generieren, berichtet er regelmäßig auf der Plattform "GoFund Me".

Vor zwölf Jahren sind Nancy und David Hirschfeld nach Hüffenhardt gezogen und haben sich seitdem gut eingelebt. Der Industriemechaniker arbeitet beim Schmelzöfen-Hersteller ZPF im nahen Siegelsbach, seine Frau Nancy als Pharmazeutisch-technische Assistentin im Heilbronner Krankenhaus. Mit der Geburt von Sohn Timo schien das Familienglück komplett. Da freuten sich auch die beiden Katzen Sunny und Emily über vermehrte Schmuseeinheiten.

Doch im letzten Frühjahr klagte Timo immer wieder über Beinschmerzen, fühlte sich schlapp und bekam Fieber. Als der Kinderarzt einen Bluttest anordnete, stand die Diagnose bald fest – und Timo kam umgehend auf die Intensivstation. In der Folge versuchen die Mediziner, die Krankheit mit Chemotherapien in den Griff zu bekommen; falls diese nicht ansprechen, könnte eine Stammzellenspende helfen.

"Es war ein totaler Schock – und eine komplette Umstellung, von einem Tag auf den anderen", erinnert sich David Hirschfeld. "Timo darf fast gar nichts mehr." Spaziergänge im Wald seien seitdem tabu – wegen der Pilze. Ein Ausflug in den Tierpark gehe ebenso wenig wie ein Glas Milch. Zu den einfacheren Aufgaben zählte es da, die Topfpflanzen aus dem Wohnzimmer zu verbannen. Nach jedem Katzenstreicheln muss sich Timo die Hände waschen. Freunde dürfen ihn nur noch besuchen, wenn sie "kerngesund" sind.

Das ewige Auf und Ab zehrt zusätzlich. Zu Timos wechselhaftem Zustand gesellen sich fast tägliche Fahrten zum Heilbronner Krankenhaus, um die aktuellen Blutwerte zu kontrollieren und damit über den Start einer weiteren Chemo entscheiden zu können. "Planen kann man nichts mehr", weiß David Hirschfeld mittlerweile. "Timo malt nicht so gern, aber er liebt Roboter und Dinos", beschreibt er die alterstypischen Vorlieben seines Sohnes.

Im Bambini-Club hat Timo gekickt – weshalb er sich besonders über den Besuch von Oliver Baumann im Sommer freute. Der Hoffenheim-Spieler brachte ein Trikot, Fußballhandschuhe und eine Playstation 4 mit. Zudem lud er Timo zu einem Heimspiel und einem Trainingsspiel ein. Der Papa bevorzugt zwar den Tischkicker, aber er ist echt begeistert von Baumann.

"Wirklich abschalten kann man nie, weil einem so viele Dinge durch den Kopf gehen", beschreibt David Hirschfeld seine Situation. Er ist stolz auf den Sohn, der ein echter Kämpfer sei. Aber die 40-Stunden-Woche lässt ihm wenig Freizeit. Mittlerweile darf nur noch eine Person Timo bei den Klinikaufenthalten begleiten, Mutter Nancy. Bittere Ironie des Schicksals: Als PTA stellt sie eigentlich genau die Therapien zusammen, die ihr Sohn jetzt bekommt – wenn seine Blutwerte es zulassen. "Sie ist so standhaft", lobt David Hirschfeld seine Ehefrau für ihr Durchhaltevermögen, sprich im Fall des Falles drei Wochen mit dem Sohn im Krankenhaus zu verbringen. Dabei sei sie selber gesundheitlich angeschlagen.

Da die Großeltern mehrere Hundert Kilometer entfernt leben, falle auch ein kurzer Entlastungsbesuch weg. Umso "rührender" seien dann Aktionen wie die der Freizeitgriller. "Timo war so begeistert, dass er zu Hause gleich 20 Tütchen Dankeschön-Plätzchen gebacken hat." Mut und Zuversicht spendeten auch die vielen Zusendungen von Menschen, die über "GoFund Me" von Timo erfuhren, von Freunden und Bekannten.

Kontakt: https://gf.me/u/xqufb2