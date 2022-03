Von Noemi Girgla

Mosbach. Oft geht es mit Kleinigkeiten los. Man dreht den Fernseher etwas lauter, fragt in Gesprächen häufiger nach, weil man etwas nicht genau verstanden hat. Und irgendwann muss man sich eingestehen, dass das eigene Gehör offensichtlich nachgelassen hat. Dann kommen die Leute, "wenn ein bisschen was im Busch ist", wie Andreas Beuchert, Geschäftsführer von "Meister Beuchert Hörsysteme" in Mosbach sagt, doch mal zum Hörtest. "Mit 20 bis 25 Jahren beginnt das Gehör nachzulassen, so ab 50 ist es unwahrscheinlich, dass man noch ,normal’ hört", bringt es Beuchert ganz pragmatisch auf den Punkt. Hört, hört.

Bei mir selbst sehen die Dinge etwas anders aus. Seit rund 30 Jahren weiß ich, dass mein rechtes Mittelohr einen kleinen Schaden davongetragen hat. Als Kind war ich Stammgast beim Hals-, Nasen-, Ohrenarzt, wenn ich krank wurde, war es meistens eine Mittelohrentzündung – fast immer auf dem rechten Ohr. Schon damals war klar, dass ich die "menschlichen Fledermaustöne", wie es der Arzt damals nannte, also die Hochfrequenzen, nie mehr vollständig würde hören können. Denn die Infektionen hatten Spuren im Ohr hinterlassen.

Im Alltag beeinträchtigt hat mich das nie. Lediglich das ärztliche Veto, wegen des in Mitleidenschaft gezogenen Mittelohres einen Tauchschein zu machen, fuchst mich bis heute ein wenig. Aber das ist lange her. Ebenfalls lange war auch mein letzter Hörtest her – etwas um die 30 Jahre. Und da auch ich merkte, dass ich hin und wieder den Fernseher etwas lauter mache, nahm ich den Welttag des Hörens am Donnerstag zum Anlass, meine Ohren von "Meister Beuchert" nach langer Zeit wieder überprüfen zu lassen. Dieser Service wird übrigens gratis angeboten.

Software statt Kreuzchen

Meine erste Feststellung war, dass sich in den vergangenen 30 Jahren in puncto Hörtest viel getan hat. Während ich als Kind noch in einer schalldichten Kabine saß und, sobald ich etwas hörte, auf ein Knöpfchen drücken musste, während jemand kleine Punkte und Kreuze händisch auf einem Papier einzeichnete, gibt es heute spezielle Softwareprogramme. Zuvor kommt ein alter Bekannter ins Spiel: Der Ohrtrichter, der für eine erste Begutachtung in den Hörgang eingeführt wird. Während links alles normal aussieht, sind auf der rechten Seite kleine Flecken auszumachen. Schätzungsweise Vernarbungen von den zahlreichen Entzündungen – davon war auszugehen. Dann wird es spannend.

Statt in die von früher bekannte Kabine geführt zu werden, setzt mir Beuchert flache, eng anliegende Kopfhörer auf die Ohren und beginnt mit dem Tonaudigramm. Dabei wird jedes Ohr für sich auf verschiedene Frequenzen getestet. Sobald etwas zu hören ist, gibt man ein Signal. Klingt ganz einfach, kann aber zur Herausforderung werden. Nicht immer ist ganz einschätzbar, ob man den leicht pulsierenden Ton wirklich wahrnimmt. War da was? Habe ich schon etwas gehört? Ist das der Ton oder rauscht mein Ohr noch vom vorherigen? Man will ja auch nichts falsch machen.

Das Hirn filtert viel raus

Während die einen Frequenzen sofort auf dem Ohr sind, wird mir bei anderen Bereichen schon etwas mulmig, als (rein subjektiv) nach einer halben Ewigkeit noch nichts wahrzunehmen ist. Dass der Hörakustikmeister sich so gar nichts anmerken lässt, macht dieses Gefühl nicht behaglicher. Viel sicherer fühle ich mich da schon beim zweiten Test: dem Sprachaudiogramm.

Hier werden in meinem Fall Zahlen vorgesprochen, die ich laut wiederholen muss. Immer leiser werdend, bis ich bei einer geflüsterten 87 wahrheitsgemäß ein "... glaube ich ..." hinzufüge. Das ist Anlass, zu einsilbigen Wörtern überzugehen, die erneut nachgesprochen werden müssen. Kann ja nicht so schwer sein. Ist es anfangs auch nicht – bis dann Störgeräusche hinzukommen und mir klar wird, dass sich die Wörter "Hand" und "Hanf" oder "Flur" und "Fluss" eben doch nicht immer zu 100 Prozent auseinanderhalten lassen.

Warum das so ist, erklärt mir Beuchert im Anschluss: "Die einzelnen Buchstaben liegen auf verschiedenen Frequenzen. F und S sind dabei die höchsten. Auch das D ist für die Trennschärfe verantwortlich." Kein Wunder, dass ich als Nicht-Hochton-Hörerin da meine Probleme habe, denke ich. Doch auch hier kann Meister Beuchert mich beruhigen. "Unser Hirn filtert etwa 70 Prozent des täglich Gehörten als unwichtig heraus, lediglich 30 Prozent nehmen wir tatsächlich wahr. Das ist wichtig, sonst könnte der Mensch bei den ganzen Geräuschen um ihn herum überhaupt nicht in Städten leben. Wir lassen uns von Störgeräuschen aber auch leicht ablenken. Das ist etwas, das sich trainieren lässt, und was wir mit einigen Kunden auch durchaus machen." Wieder was gelernt – und dazu sind meine Ergebnisse noch besser, als ich selbst erwartet hätte.

So viel zur sogenannten "Luftleitungsmessung", dem normalen Schall, den wir wahrnehmen, und der über das Mittelohr läuft. "Das Mittelohr verstärkt den Schall um das Hundertfache, das Innenohr sogar um das Tausendfache", erklärt Beuchert und fügt hinzu, dass das Mittelohr großteils für die Lautstärke mit der wir hören verantwortlich ist, während das Sprachverständnis, also die Klarheit der Worte, über das Innenohr und dessen Haarzellen läuft.

Überraschende Ergebnisse

Zeit, sich um Letzteres zu kümmern, und die "Knochenleitung" zu überprüfen. Während Beuchert mir einen Bügel, der die Assoziation an 90er-Jahre-Kopfhörer ohne die Schaumstoffpolster weckt, sowohl hinter das zu testende Ohr als auch gegenüber in Schläfennähe platziert, erklärte er: "So umgehen wir den natürlichen Schallweg und prüfen nur die Innenohrleistung, indem der Knochen zum Schwingen gebracht wird." Und tatsächlich habe ich das Gefühl, dass die Töne schneller und klarer bei mir ankommen als zuvor über die Kopfhörer.

Vielleicht habe ich auch zu viel hineininterpretiert, denn als es zur Auswertung der entstandenen Kurven auf dem Bildschirm kommt, werde ich überrascht: Ja, ich habe eine leichte Beeinträchtigung – das wusste ich schon. Aber sie ist in den vergangenen 30 Jahren nicht schlimmer geworden. "Ihr Gehör liegt bei ca. 96 bis 97 Prozent. Das ist völlig im Normbereich", verkündet Beuchert der ungläubig dreinblickenden Redakteurin. Abweichungen gibt es aber dann doch. Während ich – wie bekannt – auf dem rechten Ohr Probleme mit den hohen Frequenzen habe, schwächle das linke bei den tiefen. "Das ist aber nichts, das man korrigieren müsste", beruhigt Beuchert, nur regelmäßige Überprüfung sei angeraten.

Mit einem seltsamen Gefühl der Erleichterung und faszinierenden Erkenntnissen über das menschliche Gehör mache ich mich wieder auf in die Redaktion. In der Hand den Zettel mit meinen Ergebnissen. Wenn ich jetzt nach einem langen Tag den Fernseher lauter stelle, weiß ich, dass mein Kopf müde ist und sich nicht mehr so sehr anstrengen möchte, meine Ohren aber (fast) in Ordnung sind. Wäre da nur noch die Sache mit dem Tauchschein.

Info: Wer sein Gehör überprüfen lassen möchte, kann einen Termin beim Hörakustiker seines Vertrauens vereinbaren oder zu Hause schon mal einen "Online-Hörtest in nur fünf Minuten" machen. Dieser findet sich auf der Homepage: www.meister-beuchert.de