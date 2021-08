Zunächst wird das Seckacher Hallenbad an drei Tagen in der Woche geöffnet sein. Foto: zg

Seckach. (ahn/pm) Die Corona-Zwangspause geht nun endlich auch im Seckacher Hallenbad ihrem Ende entgegen. Ab dem morgigen Freitag darf wieder geschwommen und geplanscht werden. Bürgermeister Thomas Ludwig hat zusammen mit der Gemeindeverwaltung ein Konzept erarbeitet, das Badespaß und Saunagänge wieder ermöglicht. Wir haben uns mit ihm darüber unterhalten, was dabei zu beachten ist:

Herr Ludwig, warum öffnet das Seckacher Hallenbad erst Mitte August, während die Freibäder schon seit über einem Monat geöffnet haben?

Thomas Ludwig: Durch die letzte Änderung der Corona-Verordnung ist es erst seit dem 28. Juni wieder erlaubt, Hallenbäder unter Beachtung umfangreicher Regelungen zu eröffnen. Unsere Fachangestellten haben sich dann sofort an die Arbeit gemacht, das Bad wieder hochzufahren. Unser Hallenbad mit seiner komplexen Technik war in den letzten 50 Jahren – abgesehen von Umbauphasen – noch nie sechs Monate am Stück außer Betrieb. Glücklicherweise hat die Technik aber auf Anhieb wieder funktioniert. Des Weiteren musste das Becken befüllt und hochgeheizt werden. Durch den langen Stillstand auch der Duschen konnte nicht ausgeschlossen werden, dass die Ergebnisse der ersten Legionellenprüfung über dem zulässigen Grenzwert liegen. Doch jetzt steht fest: Sämtliche Wasserproben sind einwandfrei. Wir sind außerordentlich froh und dankbar, dass wir das Bad ab Freitag wieder öffnen können.

Hat das Bad dann wieder zu den regulären Zeiten geöffnet?

Das ist leider nicht möglich. Aufgrund der Corona-Vorschriften muss der Zugang zum Bad nämlich gesteuert werden, und es fällt ein deutlich erhöhter Reinigungsaufwand an. Deshalb haben wir bis auf Weiteres verschiedene Zeitfenster geschaffen. Zunächst wird es an drei Tagen öffentlichen Badebetrieb geben – und zwar mittwochs von 14 bis 15.45 Uhr und von 16.45 bis 19 Uhr, freitags von 15.45 bis 17.30 Uhr und von 18.30 bis 20.15 Uhr sowie samstags von 13.45 bis 16 Uhr und von 17 bis 19.15 Uhr. Wenn die Nachfrage ansteigt, sind wir gerüstet, die Öffnungszeiten zu erweitern.

Was müssen Besucher beachten?

Jeder Besucher muss sich unter der Telefonnummer (0 62 92) 4 23 anmelden. Dies ist montags bis freitags von 11 bis 12 Uhr möglich. Der Abstand von mindestens 1,50 Meter, das Umsetzen der Hygienevorschriften und das Tragen von Alltagsmasken vom Betreten des Bades bis zu den Spinden sind zu beachten. Wie viele Besucher wir ins Bad lassen dürfen, hängt von den Inzidenzstufen ab.

Benötigt man besondere Nachweise, um das Hallenbad zu nutzen?

Nach derzeit gültiger Rechtslage braucht der Besucher in den Inzidenzstufen 1 und 2 keine besonderen Nachweise. Ab Inzidenzstufe 3 dürften nur noch Personen das Bad besuchen, die vollständig geimpft, genesen oder getestet sind.

Dürfen die Duschen und die Haartrockner wieder benutzt werden?

Die Duschen stehen selbstverständlich zur Verfügung; wegen des erforderlichen Mindestabstands ist aber nur jede zweite Dusche benutzbar. Die Haartrockner müssen hingegen wegen der problematischen Aerosolbildung außer Betrieb bleiben. Auch eigene Föhns dürfen nicht benutzt werden.

Wird auch die Sauna wieder betriebsbereit sein?

Die Sauna wird zunächst mittwochs und freitags geöffnet. Mittwochs wird es eine Damensauna von 16.15 bis 18.30 Uhr und freitags von 18 bis 20.15 Uhr eine gemischte Sauna geben. Der Einlass ist jeweils 15 Minuten vor Beginn. Auch hier ist eine telefonische Anmeldung erforderlich. Pro Zeitfenster können maximal sieben Personen den Saunabereich nutzen; in der eigentlichen Saunakabine sind zur zwei Personen gleichzeitig erlaubt. Aufgüsse sind weiterhin verboten, und das Dampfbad muss geschlossen bleiben.