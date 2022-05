Stuttgart/Schwarzach. (pm) "Es gehört seit Jahrzehnten zu unserer Tradition, Persönlichkeiten mit dem Verdienstorden des Landes Baden-Württemberg auszuzeichnen", betonte Ministerpräsident Winfried Kretschmann am Samstag anlässlich der Verleihung des Verdienstordens des Landes Baden-Württemberg. "Unsere heutigen Ordensprätendenten haben sich in herausragender Weise für ihre Mitmenschen und unser Gemeinwesen eingesetzt, sie haben Verantwortung übernommen und sich in verschiedensten Bereichen beispielhaft engagiert", so der Ministerpräsident.

In seiner Rede betonte Kretschmann den hohen Stellenwert und die Bedeutung, die Zusammenhalt und ein gutes Miteinander für die Gesellschaft haben. Ohne ein Gefühl der Zusammengehörigkeit könne kein Gemeinwesen bestehen, so Kretschmann. "Dieser Zusammenhalt und unsere engagierte Bürgerschaft zeigen sich gerade auch in der Solidarität mit der Ukraine", sagte Kretschmann. Und auch in den vergangenen Jahren der Corona-Pandemie hätten die Bürgerinnen und Bürger Verantwortung, Disziplin und Hilfsbereitschaft gezeigt, Rücksicht genommen und Solidarität gelebt.

"Sie sind Vorbilder"

Auch der mit dem RNZ-Ehrenamtspreis ausgezeichnete Schwarzacher Patrick Haag wurde mit dem Verdienstorden des Landes gewürdigt. Haag habe sich auf vielfältige Weise um seine Heimat verdient gemacht, heißt es in einer Mitteilung des Staatsministeriums. Nach dem Ausbruch der Corona-Pandemie hat er im Februar 2020 die ersten China-Rückkehrer betreut und als Notfallseelsorger geholfen. Zudem plante und entwickelte er für rund 10.000 Einwohner das Corona-Testzentrum "Kleiner Odenwald", das er seit April 2021 leitet. Engagiert hat sich Patrick Haag aber schon vor der Corona-Pandemie: Er ist seit 25 Jahren Mitglied der Feuerwehr Schwarzach und bei den "Helfern-vor-Ort" aktiv. Zuvor war Patrick Haag im DRK-Ortsverein Schwarzach zunächst Leiter des Jugendrotkreuzes, anschließend Bereitschaftsleiter. Seit 2018 führt er als Vorsitzender den DRK-Ortsverein Schwarzach. Als langjähriges Mitglied im Gemeinderat Schwarzach und dritter stellvertretender Bürgermeister setzt er sich auch im kommunalpolitischen Bereich ein und ist beim TSV Schwarzach und beim Schützenverein KKS Odin Schwarzach aktiv.

Ministerpräsident Kretschmann dankte den Geehrten für ihren Einsatz. Ein demokratisches Gemeinwesen lebe vom Engagement der Bürger, die bereit seien, Ideen, Zeit und Herzblut zu investieren, die die Ärmel hochkrempeln und anpacken, die mehr als ihre Pflicht tun. "Und da sind Sie Vorbilder, die zur Nachahmung ermutigen. Die andere begeistern und anregen."

Der Verdienstorden des Landes Baden-Württemberg – bis Juni 2009 die "Verdienstmedaille" – wird vom Ministerpräsidenten für herausragende Verdienste um das Land Baden-Württemberg verliehen. Die Zahl der Ordensträger ist auf insgesamt 1000 lebende Personen begrenzt. Seit 1975 wurde der Landesorden insgesamt 2010-mal (inklusive 2022) verliehen. Eine Auszeichnung kann beispielsweise bei Bürgermeisterämtern und Landratsämtern oder unmittelbar beim Ministerpräsidenten angeregt werden.