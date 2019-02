Schwarzach. (pol/rl) Als vermisst gemeldet worden war am Montag ein elfjähriges Mädchen, dass in einem Wohnheim in Schwarzach lebte. Die Meldung ging um 12 Uhr bei der Polizei ein.

Angeblich war die Elfjährige zuvor mit einer Freundin in Streit geraten, wonach die Elfjährige plötzlich davonrannte. Eine sofort eingeleitete Fahndung mit Polizeistreifen und einem Polizeihubschrauber blieb am Montag zunächst erfolglos.

Um etwa 16.15 Uhr meldete sich am Montagnachmittag die Mutter des Mädchens und gab an, dass ihre Tochter soeben bei ihr aufgetaucht wäre. Dem Kind ging es den Umständen entsprechend gut.