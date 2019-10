Entwässerung des neuen Baugebiets: Der Grundgraben nimmt das Regenwasser auf und fließt an der Schwarzacher Hauptstraße in den Schwarzbach. Um einen Rückstau bei Starkregenereignissen zu vermeiden, muss das Wasser weiter oben zurückgehalten werden. Foto: Eisner-Just

Von Gabriele Eisner-Just

Schwarzach. Einigkeit herrschte in der Schwarzacher Gemeinderatssitzung am Mittwochabend über alle Tagesordnungspunkte. Zunächst stimmten die elf (von 16) anwesenden Gemeinderäte erwartungsgemäß für alle Bürgermeister-Stellvertreter auf der gemeinsam erstellten Liste. Alexander Brauch von der Wählervereinigung Schwarzach (WVS) wurde zum ersten Bürgermeister-Stellvertreter gewählt, Norbert Schlottmann (CDU/Bürgerliste) ist zweiter Stellvertreter, und Patrick Haag (SPD) wurde dritter Vertreter.

Den zeitlich größten Raum der Sitzung nahm der dritte Bauabschnitt des Baugebiets Brestlich-Krummenäcker II ein. Der Aufstellungsbeschluss für das Bebauungsplanverfahren war in der Gemeinderatssitzung vom März vertagt worden, da es Bürgereinwände gab und der Gemeinderat noch einmal eingehend über die Bauplanung beraten wollte. Dr. Alexander Kuhn vom Planungsbüro MVV Regioplan informierte nun die Gemeinderäte über den Stand der Vorplanung mit den wichtigen Eckdaten. Der dritte Bauabschnitt von "Brestlich-Krummenäcker II", ein Wohngebiet mit insgesamt 2,3 Hektar Fläche und einem Hektar Überbauung, soll über die Hauptstraße und die Straße "Brestlich" angebunden werden. Eine neu zu bauende, hangparallele Wohnstraße erschließt dann die etwa 50 Bauplätze. Mit 16 Prozent der Gesamtfläche werden die Verkehrsflächen eher sparsam dimensioniert.

Die Gemeindeverwaltung möchte die Bebauungsplanung nach dem beschleunigten Verfahren realisieren, um möglichst schnell Bauplätze anbieten zu können. Zum einen gebe es etwa 30 Interessenten, zum anderen wolle die Verwaltung die Einwohnerrückgänge der vergangenen und der nächsten Jahre kompensieren. Gegen das beschleunigte Verfahren hatten sich einige Bürger in der März-Sitzung ausgesprochen, und zwar wegen der Größe des Baugebiets, aber auch, weil die strategische Umweltprüfung im beschleunigten Verfahren wegfällt. Dr. Alexander Kuhn stellte daher die Möglichkeit einer artenschutzrechtlichen Begleitung des Planverfahrens vor. Für den vereinfachten Umweltbericht wird das Vorkommen von Fledermausarten, Zauneidechsen und Brutvögeln untersucht. Dies soll innerhalb des Verfahrenszeitraums geschehen, um den engen zeitlichen Rahmen des beschleunigten Verfahrens einzuhalten.

Gemeinderat Joachim Förster (Bündnis 90/Die Grünen) sprach außerdem Ersatz-Baumpflanzungen und einen möglichen Konflikt an, falls angrenzende Flächen intensiv landwirtschaftlich genutzt werden. Eine weitere Herausforderung liegt in der Entwässerung des neuen Baugebiets. MVV Regioplan hat ein modifiziertes Trennsystem erarbeitet, bei dem das Oberflächenwasser über den Regenwasserkanal abgeführt, das Straßenwasser aber wegen seiner möglichen Verunreinigung gemeinsam mit dem Schmutzwasser über einen Mischwasserkanal entwässert wird. Die entsprechenden Kanalsysteme seien leistungsfähig. Der Regenwasserkanal wird in den Grundgraben abgeleitet, der in den Schwarzbach mündet.

"Die Brücke über den Schwarzbach ist der Knackpunkt", sagte Gerd Lutz (SPD). "Das Wasser muss im Grundgraben zurückgehalten werden, sonst kann es bei Starkregen im unteren Teil des Dorfes an der Schwarzbachbrücke zu einer Überschwemmung kommen." Alexander Kuhn sprach über die Option, in der Nähe des Grundgrabens ein Rückhaltebecken zu bauen, das über ein enges Verbindungsrohr eine gedrosselte Einleitung in den Grundgraben ermöglicht. Hier stehe noch eine Feinjustierung der Planung an, die erst nach dem Aufstellungsbeschluss in Angriff genommen werde. Der ehemalige Gemeinderat Raimund Döbert bat in der Bürgerfragestunde darum, den Hochwasserschutz großzügig zu dimensionieren, da Starkregenereignisse immer häufiger auftreten.

Bürgermeister Mathias Haas bedankte sich für die Ausführungen und wies noch einmal auf die Dringlichkeit hin, das Gebiet ins Bebauungsverfahren einzubringen. Alternative Optionen wie ein gemischtes Wohn- und Gewerbegebiet angrenzend an den Schwarzacher Hof seien derzeit nicht umsetzbar. Er werde darauf hinarbeiten, dass der Aufstellungsbeschluss bis 31. Dezember 2019 und der Satzungsbeschluss bis 31. Dezember 2021 vollzogen werden.