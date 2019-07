Mosbach. (rnz) Ian Paice, der legendäre Schlagzeuger von Deep Purple, kommt mit der Band "Purpendicular" am Dienstag, 5. November, um 20 Uhr nach Mosbach in die Alte Mälzerei. Zusammen bringen sie die Best-Of-Classic-Deep-Purple-Show auf die Bühne. Klassiker wie "Smoke on the Water" oder "Child in Time" sind fester Bestandteil im Tour-Repertoire. Der Brite Ian Paice erlangte mit Deep Purple weltweiten Ruhm. Sein Engagement in der Rockband, mit der er bereits zweimal in Mosbachs Großem Elzpark gastierte, dauert bis heute an.

"Purpendicular" haben sich nach dem 15. Studioalbum von Deep Purple benannt. Die Band besitzt die Fähigkeit, die Magie von Deep Purple bei jedem Auftritt live zu vermitteln. Deshalb spielten auf dem ersten Album der Band "tHis is the tHing" neben Ian Paice auch Steve Morse und Don Airey mit. Auf dem aktuellen Album "Venus to Volcanus" gibt sich Ian Paice erneut die Ehre.

Info: Der Vorverkauf für das Konzert hat bereits begonnen. Karten gibt es u.a. am Ticketschalter der RNZ.