Das Essen in der Schulmensa in Unterschefflenz ist günstig und schmeckt – viele Schüler nehmen das Angebot regelmäßig wahr. Nun erhöhte der Gemeinderat den Beitrag auf 3,50 Euro, und die Verwaltung soll prüfen, wie man das Defizit weiter verringern kann. Foto: dpa

Von Stephanie Kern

Schefflenz. Wie viel kann und darf gutes Schulessen eine Gemeinde kosten? Diese Frage beschäftigte die Schefflenzer Gemeinderäte in ihrer Sitzung am Montagabend am längsten und intensivsten. Dabei ging es eigentlich nur darum, den Elternbeitrag für das Mittagessen von 2,50 Euro ab dem 1. September auf 3,50 Euro zu erhöhen – und zwar ungeachtet dessen, wie man das Schulessen in Zukunft auf tragfähige Beine stellt.

Die Verwaltung um Bürgermeister Rainer Houck hatte kurzfristig eine Tischvorlage erstellen müssen, denn der Lieferant für das Essen der Grundschule und des Kindergartens in Oberschefflenz, die kirchliche Sozialstation, hat eine Preiserhöhung um sechs Prozent sowie die Erhebung einer Anfahrtspauschale angekündigt. Für den Kindergarten und die Schule in Unterschefflenz wird selbst gekocht – insgesamt ist die Schulverpflegung aber ein Minusgeschäft von rund 43.000 Euro. Dabei kommt der größte Teil des Defizits aber von Seiten der eigenen Schulessen-Verpflegung in Unterschefflenz. "Angesichts der in den letzten Jahren stark gestiegenen Personalkosten werden die Abläufe in der Mensa der Schefflenztalschule überprüft und zwingend optimiert", versprach Rainer Houck.

Gemeinderat Johannes Schäfer schlug vor, zu prüfen, ob man das eigene Essen aus Unterschefflenz nicht auch selbst nach Oberschefflenz transportieren könne. So könnte man sich den Bezug über die Sozialstation sparen. "Wir liegen aber in der Herstellung des Essens auch deutlich teurer", entgegnete Houck. "Aber es schmeckt deutlich besser", meinte dazu Schäfer. Die Transportlogistik sei bisher immer das Problem gewesen, erläuterte Houck, der den Prüfauftrag aber gerne annahm.

Sacettin Bakan wollte die Diskussion gerne anders angehen. Bei einem Defizit von 43.000 Euro müsse man schauen, ob es auch andere Lieferanten gebe, die womöglich alle Schulen und Kindergärten beliefern könnten. Angesichts fehlender Informationen wolle er noch keine Entscheidung über die Erhöhung treffen und beantragte die Vertagung.

Auf die Nachfrage von Melanie Klingmann, ob auch Vergleichsangebote eingeholt worden seien, entgegnete Houck: "Wir haben uns damals bewusst für die Eigenbewirtschaftung der Mensa entschieden. Was wir damit erzielt haben, ist eine große Teilnahmequote beim Essen, und das Essen wird durchgängig sehr geschätzt." Mike Krauth betonte: "Der Erhöhung des Essensbeitrags kann und muss man nach der langen Zeit zustimmen. Wer das Essen dann macht oder liefert, das ist zu prüfen." Andreas Feil regte noch an, Fördermöglichkeiten zu prüfen.

Mehrheitlich entschieden die Räte dann, den Beitrag für das Schulessen auf 3,50 Euro anzuheben. "Und wir haben jetzt einige Prüfaufträge abzuarbeiten", meinte Rainer Houck noch.

Erhöht wurden auch die Elternbeiträge für die Betreuung in den Kindergärten. Empfohlen wird von Gemeinde- und Städtetag sowie den Kirchen eine Erhöhung um 1,9 Prozent. Das macht in Schefflenz Erhöhungen zwischen zwei und sechs Euro aus – je nach Betreuungsmodell und Kinderzahl. Rainer Houck rechtfertigte die erneute Erhöhung (erst im vergangenen Jahr wurde die Betreuung teurer) damit, dass man sonst im kommenden Jahr extrem erhöhen müsse. Durch die Erhöhung verbessere man den Kostendeckungsgrad nicht, sondern gebe allenfalls einen Teil der Kostensteigerungen durch Corona weiter.

Wiederum entspann sich eine Diskussion um flexiblere Modelle bei der Bezahlung. So schlugen Johannes Schäfer und Andreas Feil vor, die Eingewöhnungszeit nicht zu berechnen, Friederike Werling empfindet die Sätze gerade im Kleinkindbereich als "zu hoch", Hermann Rüger wollte wissen, ob es Möglichkeiten gebe, die Beiträge zu kürzen, wenn Kinder wegen Atemwegsinfekten nach Hause geschickt werden. Gero Wohlmann meinte: "Wenn wir jetzt für jeden Sonderfall eine Regelung treffen, wird das ein Verwaltungsmonster. Wir haben eine Kostensteigerung, die wir zum Teil weitergeben, wir pfeifen finanziell auf dem letzten Loch. Wenn wir die Gebühren nicht erhöhen und Kredite brauchen, wird die Prüfanstalt zuerst fragen, warum wir nicht alle Gebührenmöglichkeiten ausgeschöpft haben."

Mehrheitlich stimmten die Räte dem Verwaltungsvorschlag zu – auch wenn nun im Fachausschuss des Gemeinderats generell über die Sätze, anhand derer die Betreuungskosten berechnet werden, diskutiert werden soll. Ebenfalls an den Ausschuss verwiesen wurden die Diskussionen über die Kosten der Betreuung der Schulkinder, die im Rahmen der Sitzung in eine eigene Satzung überführt wurde.