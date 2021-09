Von Dorothea Damm

Schefflenz. 36 Kilometer ist er lang, die Gegend ist landschaftlich reizvoll, es gibt ein eigenes Logo und sogar eine Faltkarte. Nur: Nicht jede Stelle des Schefflenztal-Radwegs – er verläuft zwischen dem S-Bahnhof Seckach und dem Bahnhof Bad Friedrichshall-Jagstfeld – ist so richtig vorzeigbar. Um das zu ändern und um für die Aufnahme des Wegs in den Maßnahmenplan des Lades zu werben, trafen sich nun betroffene Bürgermeister sowie Landrat Dr. Achim Brötel mit dem CDU-Abgeordneten und Landesminister Peter Hauk sowie CDU-Generalsekretärin Isabell Huber.

"Der Radweg ist gleichermaßen für Touristen wie Pendler attraktiv", betonte der Landrat eingangs. Besonders die Entscheidung, den Weg über die Quelle der Schefflenz in Großeicholzheim hinaus zum Bahnhof Seckach zu erweitern, bewertete er als positiv. Brötel: "Heute ist es wichtiger denn je, einzelne Verkehrsmittel miteinander zu verknüpfen, eine flexible Nutzung zu ermöglichen. Bei diesem Projekt haben viele Initiatoren zusammengearbeitet und ihre Ideen eingebracht."

Sein Dank galt den Bürgermeistern für ihren Einsatz bei der Umsetzung des neuen Radweges. Auch die Beschilderung – sogar mit einem eigenen Logo – entspreche aktuellen Standards. Die Strecke wird bereits von der Tourismusgesellschaft beworben, ist im Internet und entsprechenden Apps zu finden und eine neue Faltkarte, eigens für den Radweg gedruckt, gibt es auch.

Billigheims Bürgermeister Martin Diblik meinte augenzwinkernd: "Das Gemeinden, Landkreise, Wahlkreise und Regionen übergreifende Projekt verbindet so viele Menschen, dass man schon von einem Beitrag zur Völkerverständigung sprechen könnte." Denn der Weg beginnt in Baden und endet in Schwaben. Die Rahmenbedingungen stimmen also. Dennoch bleiben Teile des Fahrradweges sanierungsbedürftig.

Für den Abschnitt des Radweges, der entlang der Landesstraße 526 verläuft – das sogenannte Bachsträßchen –, ist das Land Baden-Württemberg in der Pflicht. "Uns ist es wichtig, hier gleichermaßen für Freizeitradler und Berufspendler ein attraktives Angebot über die Kreisgrenzen hinweg zu schaffen", betonte Isabell Huber. Seit Monaten setze sie sich gemeinsam mit ihrem Kollegen Peter Hauk dafür ein, dass das Land hier seiner Verantwortung gerecht werde. Aber die Mühlen im Land mahlen hier offenbar langsam. Bereits im vergangenen Jahr hatten sich Hauk und Huber genauso wie Achim Brötel und der ehemalige Landtagsabgeordnete Georg Nelius an den zuständigen Landesminister gewandt und um Unterstützung gebeten.

Die Landesstraße 526 müsste selbst eigentlich längst ausgebaut sein und wird vor allem von den vielen Pendlern, die im Landkreis Heilbronn arbeiten, stark genutzt. Für Autofahrer und Fahrradfahrer ist die enge Straße gefährlich. "Der Ausbau des Fahrradweges an dieser Stelle ist jetzt dringend erforderlich", betonte Hauk: "Zum einen, um Unfälle zu vermeiden, aber auch, um den Umstieg auf das Rad attraktiver zu machen."

Schefflenz’ Bürgermeister Rainer Houck berichtete, dass es durchaus schon jetzt einige Schefflenzer gebe, die regelmäßig mit dem Rad auch weitere Strecken zur Arbeit pendeln. "Gerade durch das E-Bike gibt es einen deutlichen Zuwachs an Fahrradfahrern in der Region", ergänzte Peter Hauk, der auch Familien als künftige Nutzer des Radweges sieht, wenn dieser ausgebaut und damit gut und sicher befahrbar ist. "Wenn sich schon beim Ausbau der Straße selbst so lang nichts tut", betonte dann auch Bürgermeister Manfred Hebeiß aus Neudenau, "dann muss es doch jetzt wenigstens beim Radweg funktionieren."

Im Herbst will das Land einen Maßnahmenkatalog erstellen und Radwege in ein Förderprogramm aufnehmen. "Wir hoffen, dass dieser Radweg einen Platz weit oben auf der Prioritätenliste bekommt", so Peter Hauk mit Verweis auf den "dringenden Handlungsbedarf". In den Gemeinden und den beiden Landkreisen, habe man die Hausaufgaben schon gemacht. Nun warten alle auf die Unterstützung des Landes. "Der Schefflenztal-Radweg ist so schön, er hat es verdient", da sind sich zumindest die (Kommunal-)Politiker einig.