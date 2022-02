Von Gabriele Eisner-Just

Schefflenz. Die Tagesordnung der Februar-Sitzung des Schefflenzer Gemeinderats war kurz aber interessant: Auf den Tagesordnungspunkten 4 und 5 ging es um die Eulenschmiede in Oberschefflenz, deren Besitzer gerne einen Traugarten betreiben möchte. Auf diesem eigens angelegten Platz hinter der Gastwirtschaft sollen sich Paare demnächst im Freien das Jawort geben dürfen. Dies ist gerade angesichts der Corona-Pandemie eine interessante Lösung, die auch größeren Traugesellschaften Platz bietet. Alternativ steht auch ein Trauzimmer innerhalb des Hauses zur Verfügung.

Da die Gemeinde Organisationshoheit über die Trauungen hat, muss der Gemeinderat Eheschließungen außerhalb des Rathauses genehmigen. Die Nutzung der Räume wird dadurch rechtlich gesichert; außerdem darf der Besitzer der Räumlichkeiten den Zugang nicht an besondere Bedingungen knüpfen.

Hintergrund: Die Eulenschmiede in Oberschefflenz – vorher Josephshof – ging vor acht Jahren ins Eigentum des Hufschmieds André Schwan über. Nach umfangreichen Sanierungsarbeiten widmete er 2018 den 1959 erbauten Bauernhof in eine Besenwirtschaft um. In Eigenarbeit renovierte er das Gebäude, pflasterte den Vorplatz, baute ein Backhaus und dekorierte das Anwesen mit land- und hauswirtschaftlichen Gerätschaften. Neueste Entwicklung ist die "Remise" mit einem breiten Angebot an Dekorationsartikeln. Für das bauliche Kleinod und sein gastronomisches Konzept mit Besenwirtschaft und privatem Feierort erhielt André Schwan kürzlich die Auszeichnung "Tourismusheld 2022", eine Prämierung, die das Ministerium für Wirtschaft, Arbeit und Tourismus, die Tourismus Marketing GmbH Baden-Württemberg und die baden-württembergischen IHKs gemeinsam vergeben.

Ein Gemeinderat gab zu bedenken, dass die Parksituation an der Eulenschmiede nicht einfach sei. Die Waldstraße sei eine Hauptzuwegung zur Schefflenzer Flur und gleichzeitig der Fahrweg zum Erholungsgebiet Waldspitze. Parkende Autos erschwerten die Durchfahrt. Bürgermeister Rainer Houck erläuterte, dass der Besitzer schon deutlich mehr Parkplätze geschaffen habe als vorgeschrieben. Das Problem sei vielmehr das inadäquate Parken.

Daher wurde die Beschlussempfehlung ergänzt: Der Gemeinderat beschloss bei einer Enthaltung die Widmung des Eheschließungsortes in der Eulenschmiede und gab dem Eigentümer auf, die Parkplätze vor der Lokalität zu strukturieren, sodass der Parkraum optimal genutzt werden kann.

Zum Nutzungsentgelt für die Räumlichkeiten, die direkt beim Besitzer bezahlt werden, kommt ein erhöhter Aufwand für den Standesbeamten, der die Trauung vornimmt. Deshalb beschloss der Gemeinderat auch eine erhöhte Verwaltungsgebühr von 50 Euro für etwa eine Stunde Mehraufwand, die der Verwaltungsgebührensatzung hinzugefügt wird. Die tatsächlichen Mehrkosten werden übers Jahr dokumentiert und ausgewertet, sodass sich diese zusätzliche Gebühr eventuell noch einmal ändert. Die Verwaltungsgebühren von 2007 sollen ohnehin in diesem Jahr neu kalkuliert werden.

Zwei Bauanträge standen im weiteren Verlauf der Sitzung zur Abstimmung an: Ein Gewerbebetrieb beantragte den Bau einer Lagerhalle in der Nähe des Oberschefflenzer Bahnhofs. Ein weiterer Bauantrag betraf die Umwidmung einer Erdgeschosswohnung in Kleineicholzheim zur Ferienwohnung. Beiden Anträgen erteilte der Gemeinderat sein Einvernehmen.

Aus nicht-öffentlicher Sitzung im Januar wurde bekannt gegeben, dass eine Stelle im Bau- und Hauptamt ausgeschrieben wurde. Bürgermeister Houck informierte den Gemeinderat auch über die geplante Impfaktion Ende Februar. Eine weitere Information betraf die Verkehrsschau, deren Ergebnis jetzt vorliegt. Es wurde angeordnet, eine weitere Parkbucht an der B 292 in Höhe der Metzgerei zu schaffen, um den Verkehrsfluss zu erhalten. Weiterhin werden Verbotsschilder für Busse an der Sattelbachstraße aufgestellt, um diese schmale Straße zu entlasten. Lediglich der Zielverkehr zur Roedderhalle bleibt für Kraftomnibusse erlaubt. Auch das "wilde" Parken in der Waldstraße wurde bemängelt, ein Anliegen, das vom Gemeinderat auch im Zusammenhang mit dem Tagesordnungspunkt Eulenschmiede lebhaft diskutiert wurde. Abhilfe soll durch markierte Parkplätze geschaffen werden.