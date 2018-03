Schefflenz-Eicholzheim. (pol) Beamte des Polizeireviers Mosbach haben am Montagnachmittag gegen 17.40 Uhr am Bahnhof Eicholzheim einen 30-Jährigen vorläufig festgenommen. Der Mann steht im Verdacht, kurz zuvor einer 27-jährigen Frau mit der Faust ins Gesicht geschlagen zu haben.

Ersten Ermittlungen zufolge kam es zwischen dem im Neckar-Odenwald-Kreis wohnenden Mann und der 27-Jährigen in der S-Bahn auf der Fahrt von Osterburken in Richtung Mosbach zu einer verbalen Auseinandersetzung. In der Folge schlug der deutsche Staatsangehörige offenbar die Frau, wodurch sie ein Schädel-Hirn-Trauma ersten Grades sowie einen Nasenbeinbruch erlitt.

Unbeteiligte Reisende meldeten den Vorfall dem Lokführer, der die Bundespolizei alarmierte. Ein Rettungswagen brachte die Frau anschließend in ein nahegelegenes Krankenhaus. Eine Streife des Bundespolizeireviers Heilbronn übernahm den Sachverhalt vor Ort.

Nach jetzigen Erkenntnissen wird von Beziehungsstreitigkeiten als Motiv für die Tat ausgegangen. Der mit etwa 1,4 Promille alkoholisierte 30-jährige Tatverdächtige konnte nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen seinen Weg fortsetzen, da keine Haftgründe vorlagen. Die Auswertung der Videoaufnahmen aus der S-Bahn sollen nun weitere Erkenntnisse zum Tathergang liefern.

Das Bundespolizeirevier Heilbronn hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht in diesem Zusammenhang nach weiteren Zeugen. Hinweise werden unter der 07131/888-2600 entgegengenommen.