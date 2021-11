Von Stephanie Kern

Schefflenz. Der Themenkomplex "Friedhof" stand bei der jüngsten Sitzung des Schefflenzer Gemeinderats im Mittelpunkt. Zuvor gab es aber (wieder) Fragen zum im Waidachswald geplanten Windpark. Etwa, wie viel Hektar Wald für eine Anlage weichen muss und wie viele Windräder überhaupt geplant seien. "Und wird es in Schefflenz auch einen Bürgerentscheid geben?", wollte ein interessierter Bürger wissen.

Bürgermeister Rainer Houck hatte zwar nicht auf alle Fragen eine Antwort, er konnte aber berichten, dass pro Windkraftanlage etwa ein Hektar Wald gefällt werden muss. Über das 1100 Hektar große ausgewiesene Gebiet der drei beteiligten Gemeinden (außer Schefflenz sind noch Adelsheim und Roigheim im Boot) seien rein planungstechnisch 28 Windräder möglich. "Das würde theoretisch gehen. Aber die genaue Dimension kennen wir erst, wenn wir wissen, mit welchem Partner wir zusammenarbeiten", so Houck. Eine massive Waldzerstörung sehe er nicht, denn der Wald müsse ohnehin umgebaut werden. "Grundsätzlich liegt die Entscheidung im Verantwortungsbereich des Gemeinderats, wenn es entsprechende Anträge gibt, ist auch ein Bürgerentscheid möglich", erklärte Houck noch. Darauf haben aber Verwaltung und Gemeinderat keinen Einfluss, denn ein solcher Antrag muss von den Bürgern kommen.

Wenn Bestattung unter Bäumen in Mittelschefflenz wirklich umgesetzt werden soll, dann sieht die Gemeindeverwaltung dafür Potenzial neben der Friedhofshalle (bei den Birken). Ob das gewünscht ist, muss aber noch der Gemeinderat entscheiden. Foto: Stephanie Kern

Peter Heyder von der Gesellschaft Heyder + Partner für Kommunalberatung stellte dann die Neukalkulation der Gebührensätze für den Friedhof vor. Über eventuelle Erhöhungen will der Gemeinderat dann in der Dezembersitzung entscheiden. Und dabei sind auch einige grundsätzliche Änderungen zu erwarten, denn bisher werden die Gebühren vor allem über die Größe eines Grabes berechnet. Das ist aber nicht mehr zeitgemäß, da immer mehr (kleinere) Urnengräber nachgefragt werden – und das führt zu einer erheblichen Kostenunterdeckung. In einem ersten Schritt ermittelte das Büro die Höhe der Kosten, im zweiten Schritt ging es um die Verteilung dieser Kosten auf die einzelnen Produkte. Um in Zukunft wirtschaftlicher zu agieren, ist nun nicht mehr die Größe eines Grabes maßgeblich, sondern der Bezug einer Grabstelle an sich. Günstiger werden die Gebühren in Schefflenz durch die großen Reserveflächen – 30 Prozent müsste eine Gemeinde haben, in Schefflenz sind noch 66 Prozent Reserve frei. Allerdings, das gab Rainer Houck zu bedenken, komme diese große Zahl durch erst in den vergangenen zwei Jahren erschlossene neue Grabfelder zustande.

Was schlussendlich zählt, sind die Zahlen. Bei den Erdgräbern sind da nur sehr geringe Preissteigerungen zu erwarten, bei den Urnengräbern könnten sie deutlicher ausfallen: zum Teil mehr als 200 Euro. "Wie die Erhöhungen ausfallen, das ist Ihre Entscheidungshoheit, da haben Sie Spielraum. Wir haben Ihnen nur die Obergrenze ausgewiesen", erklärte Heyder. In seinen Berechnungen hatte er den Räten verschiedene Beiträge für die unterschiedlichen Kostendeckungsgrade aufgeführt.

Kämmerin Katrin Weimer hatte auch ein paar Vergleichszahlen parat: Kalkuliert wurde das Friedhofswesen vor neun Jahren mit einem Kostendeckungsgrad von 70 Prozent. "Das haben wir nie erreicht." Negativrekord waren 45 % Kostendeckungsgrad, das Topergebnis 67 Prozent. "Jedes Jahr ist unterschiedlich, mal gibt es mehr Pflegeaufwand und weniger Bestattungen, im nächsten Jahr kann es wieder anders sein", erläuterte Weimer. Wie die Steigerungen aussehen könnten, das wird dann erst in der Dezembersitzung beschlossen.

In einer der vergangenen Sitzungen hatte eine Mittelschefflenzerin auch nach Bestattungsmöglichkeiten unter Bäumen auf dem örtlichen Friedhof gefragt. In Ober- und Unterschefflenz wird das bereits angeboten. In Mittelschefflenz gäbe es dafür nur eine in Frage kommende Fläche, so Houck. "Für mich ist die spannende Frage, ob wir die als geeignet und würdig betrachten. Da muss sich jeder sein Urteil bilden", gab er den Räten mit auf den Weg.

Die entschieden dann beim dritten Friedhofspunkt, die Bestattungsdienstleistungen an die Schreinerei und Bestattungen Roos (Lohrbach) zum Preis von 16.765 Euro im Jahr zu vergeben.

In Oberschefflenz wurde Ende Oktober eine Blitzersäule an der B292 aufgestellt. "In den ersten zwei Wochen löste sie bereits 800-mal aus", berichtete Rainer Houck. Ein Wert, der alle überraschte – und hoffentlich zu mehr Sicherheit in der viel befahrenen Hauptstraße führt.