Neckar-Odenwald-Kreis. (stk) Es ist schon jetzt eine Erfolgsgeschichte: Seit 2009 gibt es die RNZ-Weihnachtsaktion im Neckar-Odenwald-Kreis. Als "kleine Schwester" der RNZ-Weihnachtsaktion in Heidelberg sozusagen. Wobei man sagen muss: Die "kleine Schwester" hat sich emanzipiert. Auch in diesem Jahr spenden die RNZ-Leser wieder eifrig.

"Die RNZ-Weihnachtsaktion hilft Menschen aus der Region - das Geld kommt zu 100 Prozent bei Bedürftigen an", verspricht Heiko Schattauer, Leiter der RNZ-Redaktion in Mosbach. Sein Vorgänger, Gerhard Layer, hat gemeinsam mit dem Leiter der RNZ Buchen, Fritz Weidenfeld, und Diakonischem Werk, Caritasverband und dem Fachbereich Soziales des Landratsamtes die eigenständige Aktion für den Landkreis ins Leben gerufen.

Die Initiative, auch aufgrund von Anregungen aus der Bevölkerung auf den Weg gebracht, hat sich gelohnt. 87.600 Euro kamen bei der Aktion 2017/18 zusammen. Ein neuer Rekord. Und: "Ein Ergebnis, das wir natürlich gerne wieder erreichen würden", sind sich Guido Zilling (Diakonisches Werk), Meinrad Edinger (Caritas) und Renate Körber (Landratsamt) einig. Sie garantieren für die zweckgemäße und zielgerichtete Verwendung der Gelder.

Unterstützung gibt es auch von der Sparkasse Neckartal-Odenwald. Sie stellt Überweisungsträger zur Verfügung und stockt am Ende der Aktion den erzielten Spendenbetrag nochmals auf. Auf dem Spendenkonto sind bis jetzt gut 70.000 Euro eingegangen - bis 6. Januar kann noch gespendet werden. "Jeder Euro kann Bedürftigen helfen, die unverschuldet in Not geraten sind oder wegen anderer Widrigkeiten Engpässe zu überbrücken haben", erklärt Heiko Schattauer. Die kleine Schwester ist den Kinderschuhen entwachsen - und leistet große Hilfe!

Spendenkonto:

Sparkasse Neckartal-Odenwald

Iban: DE58 6745 0048 0004 3723 97

Stichwort: RNZ-Weihnachtsaktion Neckar-Odenwald-Kreis