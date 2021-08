Von Noemi Girgla

Neckarzimmern. Wenn alles passt, merkt man es einfach. Und dieses Gefühl hatten sowohl die RNZ als auch ihre zwölf Gäste, als die Sommertour sie auf die Burg Hornberg führte, die stolz über Neckarzimmern thront. Strahlender Sonnenschein tauchte die altehrwürdige Burg in ein ganz besonders Licht, als sich die Teilnehmer zu einem kleinen Exkurs in längst vergangene Zeiten und jahrhundertealtes Wissen um die Wirksamkeit von Kräutern sammelten.

Doch bevor es in die trutzigen Mauern ging, die einst Götz von Berlichingen Schutz boten, nahm Burgherr Baron Dajo von Gemmingen-Hornberg die Gäste mit auf einen Streifzug durch die Geschichte der Hornberg und ihres berühmten Bewohners. Dabei unterschied er klar zwischen dem literarischen und dem historischen Götz, der im hohen Alter von 82 Jahren auf seinem Stammsitz starb. Zuvor habe der (wohl durch selbstgebrannten Schnaps) inzwischen erblindete Ritter seine Memoiren einem Geistlichen diktiert, erzählte der heutige Burgherr. Diese seien jedoch ein "Ladenhüter" gewesen, bis der junge Goethe sie in die Hand bekam und den "Ritter mit der eisernen Hand" erst berühmt machte – mit viel dichterischer Freiheit, um nicht zu sagen historischer Verfälschung, wie von Gemmingen-Hornberg klarstellte.

Auch der weltberühmte Spruch – na ja, wir kennen ihn alle – sei um einiges harmloser gewesen, als Goethe (der die Burg Hornberg übrigens nie besuchte) ihn in die Welt entließ. Entstanden sei er, so Dajo von Gemmingen, als von Berlichingen, der immer im Clinch mit den Mainzern lag, denen einen Schafstall anzündete. Apropos Mainzer: Die lieferten, wenn auch unfreiwillig, die Finanzierung, als der Berlichinger die Burg im Jahr 1517 für 6500 Gulden von ihren Vorbesitzern kaufte – in Form eines Lösegeldes für den Mainzer Erzbischof. Nun brauchte Götz wirklich eine wehrhafte Burg ...

Um die Zeit für weitere Fragen zu versüßen, hatte die Kräuterexpertin Ingrid Hagner selbst gebackene Kräuterplätzchen wie auch eine "Wiesenlimonade" vorbereitet. Die leichte Holundernote täuschte den Gaumen. "Da ist keiner drin. Der blüht doch gar nicht mehr", erklärte Hagner auf Nachfrage. Nachtkerzen, Fenchel, Brombeere, Odermennig, Salbei, Minze, Labkraut und Zitronenmelisse seien die Geheimzutaten – auf giftige Sachen habe sie verzichtet, meinte die Kräuterfrau und grinste.

So leitete sie über zur Kräuterführung. Immer noch nicht im Inneren der Burg – erst mal ging es um das alte Gemäuer herum. "Unkraut ist die Opposition der Natur gegen die Diktatur der Gärtner", stellte Hagner fest, als es entlang der Außenmauer vorbei an einem regelrechten Insektenparadies ging. "Früher haben wir hier immer gemäht, aber seit wir den Kräutergarten haben, haben wir einen ganz anderen, besonderen Blick auf die Pflanzen und lassen sie einfach wachsen", erzählte Baron von Gemmingen. Außer das Efeu. Das sei "der schlimmste Feind der Burgruine".

Pastinake, Beifuß und Fünffingerkraut säumten den Weg. Dr. Daniela von Gemmingen-Hornberg fand sogar ein "Siebenfingerkraut". "Der Legende nach beschütz das Fünffingerkraut vor allem. Es wehrt Unheil ab. Nehmen Sie sich eins mit", lud Hagner die Sommertourenden ein – und schon erfüllte der unvergleichliche Duft frisch gepflückter Kräuter die Luft. "Den Efeu dürfen Sie auch gerne abmachen und mitnehmen", versuchte der Burgherr, den unliebsamen floralen Gast loszuwerden. Auch dieser Bitte kam eine Dame nach.

Schon auf dem Weg in die Burg spielten sich Ingrid Hagner und Dajo von Gemmingen gekonnt die Bälle zu, sorgten für kurzweilige Unterhaltung vorbei an Glaskraut, Mohn und Kornblumen. "Heute würde es sich nicht mehr lohnen, in so einer Burg zu wohnen. Mehr als die Hälfte der Mauern dient der Verteidigung – und wer will da schon alle seine Einkäufe durchschleppen", meinte der Burgherr schmunzelnd, der mit seiner Familie die untere Burg, das älteste Gebäude der Gesamtanlage, bewohnt.

Nicht nur Ingrid Hagner fand auf dem Weg zum eigentlichen Ziel, dem rund 30 Quadratmeter großen Kräutergarten, zahlreiche bekannte und weniger bekannten Pflanzen, die an allen Wegesrändern sprießen. Auch die Gäste hatten zum Teil erhebliche Vorkenntnisse mitgebracht, blieben immer wieder stehen, stellten Fragen. "Aber wissen Sie denn auch, warum am Morgen so viele Blüten um die Königskerze herumliegen, die über Nacht abgefallen sind?", stellte Hagner eine Gegenfrage. "Das ist, weil nachts die Elfen um die Kerze tanzen", gab sie alten Volksglauben weiter.

Im eigentlichen Kräutergarten der Burg Hornberg wachsen rund 40 verschiedene, teils unbekannte Heilkräuter. Hagner hatte zu (fast) jedem nicht nur Erklärungen und Warnungen, sondern auch immer eine kleine Anekdote parat. Und während sie diese zum Besten gab, summte und brummte es um die Teilnehmer herum, genossen Bienen, Hummeln und Holzbienen das üppig dreingebotene Mahl.

Da war es nur fair, auch die Gäste ein wenig zu erfrischen. Inzwischen hatte die Sonne ihre volle Strahlkraft entwickelt, und die Sommertourer ließen im Schatten, unter dem historischen Kreuzrippengewölbe, das geballte Wissen der Kräuterfrau erst einmal ein wenig sacken.

Bekennend kein Fan von Smoothies, hatte Hagner neben Rosenkeksen und anderem Kräutergebäck auch einen Likör vorbereitet – basierend auf Brombeere, Holunder und einem Hauch Aronia. "Und ein paar letzte Himbeeren habe ich auch noch dazugegeben. Schade, dass ich mir das Rezept nicht aufgeschrieben habe, aber jeder meiner Liköre fällt etwas anders aus als der vorherige", meinte sie, während die Zuhörer genüsslich an den kleinen Gläschen nippten.

Das Ambiente weckte weitere Fragen zur architektonischen Beschaffenheit der Burg. Ob es denn auch Geheimgänge gebe, wollte ein Teilnehmer wissen. "Ja, die sind aber nur geheim, weil ich noch niemandem verraten habe, wo sie liegen", erwiderte der Burgherr zwinkernd. Dennoch erzählte er vor Gängen und Hohlräumen, die aber nicht gänzlich erkundet seien, sprach von Luftzügen unter manchen Treppen, die auf weitere, unerforschte Hohlräume hinwiesen.

Auch über die eine oder andere Redewendung erfuhren die Teilnehmer mehr. "Das Wort ,türmen’ kommt daher, dass sich die Burgbewohner, wenn ein Feind die Mauern der Anlage doch überwunden hatte, in den höchsten Turm der Burg zurückziehen und die Leitern hinter sich abbrechen konnten", erklärte von Gemmingen-Hornberg. Erst nach dem alten Götz sei um einiges später der heutige Treppenturm errichtet worden. Die Wendeltreppe sei nach rechts ausgerichtet, damit man von oben, mit dem Schwert in der rechten Hand, den Turm gut gegen Angreifer von unten verteidigen konnte.

Nur zwei Generationen nach Götz von Berlichingen verkaufte dessen Enkel die Burg. Seit 1612 ist sie im Besitz der Familie von Gemmingen. Einst für 65.000 Gulden erworben, sei sie heute "unverkäuflich", sagt ihr Besitzer. Viel Liebe und Mühen sind in die alten Mauern geflossen, die schon die Vorfahren des heutigen Burgherrn nicht mehr bewohnten und die langsam verfielen – und von Efeu überwuchert wurden. "In den 1950er-Jahren begann mein Großvater, sie zu sanieren, ab 1990 folgte der Hauptteil", erzählte der Baron. In den letzten zehn Jahren sei die Anlage in 60 Bauabschnitten aufwendig gesichert und saniert worden. Und das habe sich mehr als gelohnt. "Am vergangenen Sonntag hatten wir einen Besucherrekord hier auf Burg Hornberg. So viele Leute kamen noch nie an einem einzigen Tag."

Nach dreieinhalb Stunden Kräutern und Historie waren dann aber auch die letzten Aufnahmekapazitäten erschöpft. Ein kurzer Blick ins neu eröffnete Burgmuseum musste aber doch noch sein. Schließlich steht hier die originale Rüstung des berühmten Ritters mit der eisernen Hand. Im Anschluss ließen die Sommertourer bei einem Gläschen Sekt und Butterbrezeln ihren Gesprächen freien Lauf. Gemeinsame Interessen wurden entdeckt, Telefonnummern ausgetauscht und das Erfahrene diskutiert. So ist das eben, wenn alles passt. Dann nimmt man von so einem Tag nicht nur neues Wissen mit, sondern auch bereichernde Bekanntschaften mit Gleichgesinnten.

