Seckach-Großeicholzheim. (ahn) Mit einem selbst gebackenen Brot in der Hand, einer Menge Informationen über Bio-Backwaren im Kopf, einem leckeren Vesper im Magen und einer großen Portion Zufriedenheit im Gemüt gingen die 20 Teilnehmerinnen und Teilnehmer der RNZ-Sommertour, die in Großeicholzheim bei "Fritze-Beck" haltmachte, nach zwei rundum gelungenen Stunden nach Hause.

Das Konzept der Bio-Bäckerei sowie die authentische Art der Inhaber Selma und Andy Troißler überzeugten die Gäste der Sommertour vollauf. Zu dieser begrüßte RNZ-Redakteur Andreas Hanel die Teilnehmer, bevor er sich mit einem kleinen Präsent bei Selma und Andy Troißler für das Programm bedankte, das sie auf die Beine gestellt hatten.

Die Teilnehmer backten ihr eigenes Brot. Foto: Andreas Hanel

Und das hatte es in sich, denn die Troißlers hatten sich im Vorfeld einiges überlegt: So gab es nicht nur eine Führung durch die Bäckerei, sondern die Teilnehmer durften auch ihr eigenes Weizenmischbrot backen. Und um die Überraschung perfekt zu machen, stellten die Troißlers noch ein Vesper in Form eines Buffets zur Verfügung, das dankend angenommen wurde. Der gute Ruf von Fritze-Beck scheint schon weithin bekannt zu sein. Denn im Vorfeld gingen in der RNZ-Redaktion über 50 Bewerbungen für die Sommertour in Großeicholzheim ein. Deshalb musste das Los entscheiden, wer zu den 20 auserwählten Teilnehmern gehörte.

Zu Beginn stellte Selma Troißler den Teilnehmern erst einmal die Bio-Bäckerei im Freien vor. "In diesem Haus, das Sie hier sehen, wird seit 1886 gebacken." Und das inzwischen in der siebten Generation. "Mein Schwiegervater hat vor 30 Jahren begonnen, Bio-Getreide zu verarbeiten. Das war eine tolle Basis für uns, die wir nutzen konnten", erklärte Troißler die Entwicklung zur Bio-Bäckerei. "Unser Schritt war es dann, Bio-Waren im Vollsortiment einzuführen."

Wie das duftete! Andy Troißler holte die braunen Weizenmischbrote aus dem Backofen. Foto: Andreas Hanel

Inzwischen arbeitet man in der Backstube zu dritt: Neben Andy Troißler gibt es noch einen Gesellen und eine Auszubildende. Der Bäckermeister bildet nur noch selbst aus. "Geeignete Fachkräfte zu bekommen, ist wirklich ein Problem", meint er. "Denn den meisten fehlt die Erfahrung, wie man Rohstoffe verarbeitet. Und die braucht man hier. Denn bei uns heißt es eben nicht: Sack auf, Wasser rein, Brot wird toll." Hinter der Theke im Verkaufsraum stehen Selma und ihre Kolleginnen sowie Aushilfen. Da die Troißlers unter anderem viel Wert darauf legen, den Bäckerberuf auch Jüngeren näherzubringen, sind samstags manchmal auch Schüler in der Bäckerei. Und dann gibt es ja noch die vierköpfige "Rentner-Crew", wie sie Selma Troißler mit einem Augenzwinkern nannte. "Sie bringen die Backwaren in die Bio-Läden und unterstützen uns dabei unermüdlich", zeigte sie sich für das Engagement dankbar.

Anschließend ging es für die Sommertour-Teilnehmer in den Verkaufsraum, wo sie ihre Jacken an den gedeckten Tischen ablegen konnten. Und dabei gab es so manch bewundernd umherschweifende Blicke. Denn bei Fritze-Beck kann man vom Verkaufsraum direkt in die Backstube schauen. "Wir sind die einzige Bäckerei im Neckar-Odenwald-Kreis mit offener Produktion. Das sehen Sie normal nicht." Somit können sich die Kunden also selbst davon überzeugen, dass auch Bio drin ist, wo Bio draufsteht.

Das Buffet bot viele Leckereien zum Vesper. Foto: Andreas Hanel

Nachdem die Jacken abgelegt waren, hieß es gleich wieder: sich anziehen – und zwar mit einer Bäckerschürze. Nachdem die Teilnehmer die Hände gereinigt hatten, erklärte Andy Troißler in der Backstube den Teig für das Weizenmischbrot, das es gleich zu backen galt.

"Wir haben – wie bei allen unseren Produkten – die Rezeptur umgestellt und verwenden weniger Hefe. Unser Brot ist also verträglicher", erläuterte der Bäckermeister, während seine Frau ergänzte: "Und durch die lange Teigruhe werden Fodmaps [Anm. d. Red.: Kohlenhydrate und Zuckeralkohole, die im Dünndarm nur schlecht resorbiert werden] abgebaut, und man bekommt keinen Blähbauch."

Dass die Produkte von Fritze-Beck so verträglich sind, liegt auch daran, dass ausschließlich Bio-Hefe verarbeitet wird. "Bei der Herstellung von einer Tonne konventioneller Hefe bleiben 75 Kilogramm Amoniaklösung, 15 Kilo Schwefelsäure, elf Kilo Phosphorsäure, vier Kilo Magnesiumsulfat sowie zehn Kilogramm Reinigungs- und Desinfektionsmittel übrig", zeigte Selma Troißler auf.

Nicht so bei der Bio-Hefe, die Getreide aus biologischem Anbau zur Grundlage hat. Und Zusatzstoffe sind da auch nicht drin. "Bei vielen, die sagen, dass sie keine Hefe vertragen, kann es sein, dass sie nicht die Zusatzstoffe in der konventionellen Hefe vertragen", sagte Troißler, die empfiehlt, auch bei selbst gebackenem Brot Bio-Hefe zu verwenden. Auch wenn diese fünfmal so teuer sei.

Nachdem Andy Troißler die Zutaten für das Weizenmischbrot in die Knetmaschine gegeben hatte, ging der Rundgang durch die Backstube weiter. Da gab es dann zum Beispiel die Getreidemühle zu bestaunen, in der die Troißlers selbst das Bio-Getreide aus der Region mahlen. "Wir kaufen, soweit es geht, regional ein. Fertigmischungen gibt es bei uns keine. Alles, was Chemie ist, kommt bei uns nicht ins Haus", so der Bäckermeister.

Eine kurze Abkühlung gab es im neuen begehbaren Kühlhaus, das seit Januar bei Fritze-Beck steht. "Wir produzieren viel über die Kühlung", erklärte Andy Troißler. Bei fünf Grad Celsius und hoher Luftfeuchtigkeit werden die selbst gemachten Teiglinge und Brotlaibe gekühlt und können dann – je nach Bedarf – frisch gebacken werden.

Dann war es endlich so weit: Der Teig für das Weizenmischbrot war fertiggeknetet, und die Teilnehmer konnten nun selbst Hand anlegen. Unter fachkundiger Anleitung der Troißlers hieß es: 600 Gramm Teig abwiegen und zu einem Brotlaib formen. Damit jeder nach dem Backen sein Brot wiedererkannte, schrieb jeder seinen Namen auf einen flachen Holzstab, der in die Brote gesteckt wurde. Diese wanderten nun für etwa eine halbe Stunde "in die Sauna", also in den Gärraum bei 38 Grad Celsius und hoher Luftfeuchtigkeit.

Währenddessen zeigte Andy Troißler die Lagerräume im Keller. Nach dem Input für den Kopf gab es schließlich auch etwas für den Magen. Während sich die Sommertour-Teilnehmer am leckeren Buffet mit regionalen Produkten bedienten, schob der Bäckermeister die Brote bei 230 Grad, fallend auf 180 Grad, eine dreiviertel Stunde in den Backofen.

Pünktlich nach dem Nachtisch sowie nach angeregten Gesprächen und lobenden Worten für die Bio-Bäckerei während des Vespers durchzog der unverwechselbare Duft von frisch gebackenem Brot die Bäckerei. Andy Troißler holte die knusprig-braunen und dampfenden Brote aus dem Backofen. Und diese konnten sich nicht nur sehen lassen, sondern blieben den Teilnehmern auch als Erinnerung an eine rundum gelungene RNZ-Sommertour.