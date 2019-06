Von Tim Müller

Mosbach. Wem geht das nicht so: Man reist in fremde Länder, will Neues entdecken und sich schlaumachen. In Paris, London und Rom werden Museen besucht und die großen Geschichten von Städten, Entdeckern und Feldherren erforscht. Die eigene Region bleibt da oft auf der Strecke. Schließlich ist das, was vor der eigenen Haustür liegt, ja altbekannt. Dabei gibt es auch hier viel zu entdecken. Manchmal reicht es schon, die Perspektive zu verändern, und es zeigt sich bisher Unbekanntes.

Einen solchen Perspektivwechsel nahm kürzlich RNZ-Mitarbeiter und Fotograf Thomas Kottal vor, als er kurz nach Sonnenaufgang seine Drohne über Sattelbach schweben ließ. Das Streudorf auf der Anhöhe zwischen Neckar- und Elztal zeigt sich auf dem Bild von seiner schönsten Seite. Aber nicht nur sein Panorama macht Sattelbach interessant: Das Dorf hat eine bewegte Vergangenheit.

Mosbachs jüngster Stadtteil wurde erstmals 1416 in einer Urkunde erwähnt. Damals verpfändete Pfalzgraf Otto I. von Pfalz-Mosbach seinen Anteil an den Dörfern Dallau und Auerbach an den Deutschen Orden. In der Pergamenturkunde, die das Rechtsgeschäft dokumentierte, wird ein Waldstück "jenseits der Trienz gen Sattelbuch" genannt. Die ursprüngliche Namensform legt nahe, dass es sich um eine mittelalterliche Rodungssiedlung handelte, die auf einem sattelförmigen Gelände angelegt worden war.

Einmal in dieser Welt genannt, taucht Sattelbach von nun an immer wieder in der Geschichtsschreibung auf. Die Ortsgeschichte selbst beginnt jedoch viel früher. Bereits um 1500 v. Chr. siedelten Menschen auf dem Ortsgebiet. Auch die Römer zeigten Präsenz. Sie hielten es für eine gute Idee, ihre Trennlinie zwischen sich und den "Barbaren", den Odenwaldlimes, genau über die Gemarkung des heutigen Sattelbachs zu führen. Eine wirklich dauerhafte Besiedlung gab es aber erst seit der Herrschaft Karls des Großen, als man das Gebiet um die Ortschaft im Jahr 788 zum ersten Mal verpfändete.

Danach wurde es lange ruhig um die beschauliche Landschaft rund um Sattelbach. Erst die bereits erwähnte Nennung des Dorfes von 1416 rückte die Ortschaft wieder ins Licht der Geschichtsschreibung. Große Umbrüche folgten in den Jahrhunderten danach.

Streudörfer, auch Streusiedlungen genannt, sind weiter auseinanderliegende Häuser oder Kleinstorte ohne eigentlichen Ortskern, die unter einem Ortsnamen zusammengefasst werden. Sie können durch spontane Besiedlung entstehen. Charakteristisches Merkmal ist die meist unregelmäßige Bebauung. Im ländlichen Raum bestehen sie oft aus verstreuten Gehöften. Es gibt die Form aber auch beispielsweise in der touristischen Erschließung als "Feriendörfer". (RNZ)

Im 16. Jahrhundert wurde das Dorf vollständig aufgegeben. Bauern aus den umliegenden Dörfern Lohrbach, Dallau und Fahrenbach bewirtschafteten die brachliegenden Felder. Erst im Jahr 1750 gab es wieder drei Höfe sowie einige Häusergruppen. Aus zaghaften Neuanfängen entwickelte sich die für Sattelbach so charakteristische Streudorfsiedlung. Die neuen Bewohner des Ortes fanden allerdings kaum Auskommen auf den roten, lehmigen Böden, die nur das zum Überleben Nötigste abwarfen.

Noch zu Beginn des 19. Jahrhunderts waren die meisten Einwohner des Dorfes Tagelöhner. Als im Jahr 1816 der Sommer ausfiel und die Ernte unter dem dauernden Regen auf den Feldern verfaulte, entschlossen sich viele auszuwandern. Die Daheimgebliebenen litten derweil unter einer schweren Hungersnot. Johann Adam Friedel, Zeitzeuge der Hungersnot, notierte resigniert in seinem Tagebuch: "Hunger bleibt nach dem Essen - und Speis ist bald vergessen".

Nur sehr langsam verbesserten sich die schwierigen Verhältnisse im Dorf. Bis ins 20. Jahrhundert blieb Sattelbach einer der ärmsten Orte im Amtsbezirk Mosbach. Nach dem Ende des Zweiten Weltkrieges nahmen die Sattelbacher eine Vielzahl Heimatvertriebener auf. So vergrößerte sich das Dorf sprunghaft von 379 auf 565 Einwohner.

In den 1950er- und 60er-Jahren hatte Sattelbach sogar den Weg in die Schulbücher gefunden, als besonders typisches Beispiel für die Siedlungsform des "Streudorfes". Am 1. Dezember 1972 folgte dann die Eingemeindung nach Mosbach.

In den letzten Jahren war die charakteristische Form der Ortschaft allerdings auch Gegenstand von Diskussionen, da sie die Entwicklung von Bauland oder Gewerbeflächen erschwerte. Dass aber gerade der Streudorf-Charakter als Argument für den Ort spricht, machte vor einigen Jahren der Anzeigentext für eine Mietwohnung deutlich: "Sattelbach ist das größte Streudorf Baden-Württembergs. Wer es einmal komplett durchfahren hat, weiß, was Streudorf bedeutet. Nur einen Katzensprung von Mosbach entfernt, empfiehlt sich die Lage für alle, die Ruhe und Natur zu einem entspannten Leben benötigen".

Im Dorf wie aus dem Lehrbuch kann man aber nicht nur entspannt leben - sondern sich auch auf eine große Karriere vorbereiten. Der für 1899 Hoffenheim aktive Bundesliga-Profi Dennis Geiger etwa hat seine ersten fußballerischen Schritte in Sattelbach gemacht, in der Jugend des SV Alemannia Tricks und Dribblings trainiert.