Von Ursula Brinkmann

Waldbrunn. Otmar Glaser verstand seinen Bildungsauftrag schon immer in einem größeren Umfang - "Auf dem Land bringt man sich ein". Den Rat hat Otmar Glaser beherzigt. Bekommen hat er ihn als 28-jähriger Junglehrer, der 1966 an die Schule nach Weisbach versetzt worden war - nach je einem Schuljahr in Lohrbach und Auerbach.

Hintergrund Einwohner: 4829 Gemarkungsfläche: 4432 ha Höhenlage: 455 bis 626 m über NN Ortsteile: Mülben (394 Einw.), Oberdielbach (1117), Schollbrunn (636), Strümpfelbrunn (1182), Waldkatzenbach (1108), Weisbach (392) Geschichte: Winterhauch - das sagt über die Lage und das Klima am höchsten [+] Lesen Sie mehr Einwohner: 4829 Gemarkungsfläche: 4432 ha Höhenlage: 455 bis 626 m über NN Ortsteile: Mülben (394 Einw.), Oberdielbach (1117), Schollbrunn (636), Strümpfelbrunn (1182), Waldkatzenbach (1108), Weisbach (392) Geschichte: Winterhauch - das sagt über die Lage und das Klima am höchsten Odenwaldgipfel schon manches aus; umgangssprachlich ist es hier meist "einen Kittel kälter". Als hochmittelalterliche Rodungssiedlungen wurden wohl alle Dörfer von den Herren von Zwingenberg gegründet. Ausflugstipps: Wandern gemütlich und lehrreich: Weg der Kristalle um den Katzenbuckelsee (2,2 km). Wandern anspruchsvoll: Katzensteig vom Neckartal über den Katzenbuckel und wieder hinab (27 km). Wassersport in der Katzenbuckel-Therme, Wintersport am Katzenbuckel.

In Weisbach unterrichtete er sieben Jahre lang acht Schulklassen in einem Klassenzimmer; die Zwergschule war die gängige Schulform im ländlichen Raum bis in die 60er Jahre. In Weisbach gab es sie sogar bis 1973. Dann wechselte Lehrer Glaser an die neu erbaute Mittelpunktschule nach Strümpfelbrunn, das ab 1975 mit fünf Dörfern auf dem Winterhauch die neugeschaffene Gemeinde Waldbrunn bildete.

Doch schon zu Weisbacher Zeiten tat er wie ihm geheißen und brachte sich im gemischten Chor ein - singend, Schrift führend, Kasse wartend, Festschrift verfassend und dirigierend. Letzteres tat er - rechnet man die Zeit der stellvertretenden Chorleitung hinzu - mehr als 30 Jahre lang.

Otmar Glaser blieb, als er 1975 nach Strümpfelbrunn umzog, der Weisbacher Chorgemeinschaft treu. Mit dieser kamen weitere "Beschäftigungen" hinzu. "Als Lehrer ist man ja so eine Art Kulturträger", erzählt Otmar Glaser über die Ausweitung seiner "kulturtragenden" Aktivitäten. Festschriften für verschiedenste Anlässe wurden von ihm verfasst, was für den aus dem schwäbischen Welzheim Zugezogenen zu einem Eintauchen in die Heimatgeschichte des Hohen Odenwaldes wurde und ihn zum kundigen und gefragten Hobbyhistoriker machte. Regelmäßige Beiträge für den RNZ-Heimatkalender "Unser Land" gehörten ebenso dazu wie das Organisieren von heimatgeschichtlichen Ausstellungen und die Gründung eines Arbeitskreises an der Volkshochschule (VHS).

Hintergrund Auf 5 Fragen mit ... Markus Haas Waldbrunns Bürgermeister freut sich über viele Freizeit- und Erholungsangebote seiner Gemeinde In zwei, drei Sätzen: Was ist Waldbrunn für Sie? Was macht die Gemeinde aus? Als Höhenluftkurort am Fuße des Katzenbuckels ist Waldbrunn schon etwas Besonderes. Zum einen ist es eine lebens- und liebenswerte [+] Lesen Sie mehr Auf 5 Fragen mit ... Markus Haas Waldbrunns Bürgermeister freut sich über viele Freizeit- und Erholungsangebote seiner Gemeinde In zwei, drei Sätzen: Was ist Waldbrunn für Sie? Was macht die Gemeinde aus? Als Höhenluftkurort am Fuße des Katzenbuckels ist Waldbrunn schon etwas Besonderes. Zum einen ist es eine lebens- und liebenswerte Gemeinde, mit reichlichen Vereinsangeboten und engagierten Bürgerinnen und Bürgern. Zum anderen ist Waldbrunn auch durch die zahlreichen Sehenswürdigkeiten und Einrichtungen wie Katzenbuckel-Therme und Katzenbuckel-Turm Ausflugs- und Urlaubsziel für viele Gäste. Wo liegen die Stärken Ihrer Gemeinde, was "kann" sie besonders gut? Ehrenamtliches Engagement! Es gibt in Waldbrunn über 60 Vereine sowie sechs Feuerwehrabteilungen. Darüber hinaus gibt es in einzelnen Ortsteilen immer wieder Initiativen, um die Gemeinde bei verschiedenen Aufgaben zu unterstützen. So zuletzt beispielsweise bei der Sanierung der Kneippanlage in Schollbrunn oder der Erneuerung der Friedhofswege in Waldkatzenbach und Strümpfelbrunn. Darüber hinaus ist die Gemeinde in vielen Bereichen gut aufgestellt, die ärztliche Versorgung passt, es gibt mehrere Einkaufsmöglichkeiten, der "Waldbrunn-Express" ein Tür-zu-Tür-Service wurde eingerichtet, die Gewerbeansiedlung hat zugenommen… Und wo muss man bei nüchterner und ehrlicher Betrachtung noch ein bisschen besser werden? Im Bereich der Kinderbetreuung - wir haben bisher leider noch kein Ganztagesangebot in unseren Kindergärten und Schule. Wir arbeiten aber gerade sehr fest daran, dies zu ändern. Wenn Sie einen (nur einen!) Wunsch für Ihre Gemeinde beim Land, Bund oder wem auch immer frei hätten: Was würden Sie sich wünschen? Weniger Regelungswut! Damit beschäftigt man sich nur selbst. Nach EU-DGVO, Informationsfreiheitsgesetzt, usw. wäre wieder mehr Verständnis für die wirklichen Belange der Kommunen angebracht. Blicken wir gemeinsam und ein bisschen hypothetisch in die Zukunft: Wie sieht Ihre Gemeinde in 50 Jahren aus? Waldbrunn ist immer noch für alle Generationen eine lebens- und liebenswerte Gemeinde. Als "Smart Village" wird Waldbrunn durch Innovationen in verschiedenen Bereichen, wie Breitband, Verkehr, Industrie 4.0 usw. zwar näher an die Zentren heranrücken und das Leben der Bürgerinnen und Bürger wird insgesamt digitaler, aber Waldbrunn wird sich auch den ländlichen Charme, den Zusammenhalt, die Natur und die frische Luft erhalten.

In der Zeit von Schul- und Gemeindereform ("Viele taten sich schwer damit") war aus dem Volksbildungswerk die VHS geworden. Zu Lehrer Glasers Aufgaben hatte schon in Weisbach die Erwachsenenbildung gehört; Vortragsabende im Winterhalbjahr wurden vom Chor umrahmt und inspirierten auch den Junglehrer. Mit der neuen VHS und dem neuerbauten Schulhaus in Strümpfelbrunn wurde das Angebot umfassender. Und Otmar Glaser wurde VHS-Außenstellenleiter. Alle diesbezüglichen Tätigkeiten zusammengenommen, wurde der Pädagoge 2012 nach 46 Jahren von der VHS in den Ruhestand verabschiedet.

Dass er im Rahmen des erweiterten Bildungsauftrages auch fast 900 Menschen das Schwimmen vermittelte, hatte mit einer weiteren Neuerung auf dem Winterhauch zu tun: Ende 1974 war das Kurzentrum mit Hallenbad eröffnet worden. "Ein dankbares Aufgabenfeld", meint Glaser, der in diesem Jahr seinen 80. Geburtstag feierte, und verweist auf die Beliebtheit solcher Kurse in dem 2010 als "Katzenbuckel-Therme" umgebauten Familien- und Freizeitbad.

Der Winterhauch ist Otmar Glaser aber nicht nur bildungs- und kulturtragenderweise zur Heimat geworden. Maria, seine in Westungarn geborene Frau, stand dem als Junglehrer in den Odenwald gekommenen Kollegen mit Rat zur Seite. "Wir teilen viel", sagt sie über die Interessen ihres Mannes, "nur das Singen nicht". Statt Taktstock und Stimmbänder schwingt sie zur Musik lieber das Tanzbein. So wenig wie Otmar Glasers erste berufliche Schritte ins Lehramt führten (er hatte zunächst eine kaufmännische Lehre absolviert), so wenig er zunächst den Odenwald als Lebensort angepeilt hatte, so erfüllt sind er und seine Frau inzwischen schon lange vom Winterhauch, wo ihnen das Leben rundum lebenswert erscheint.