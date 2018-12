Mosbach. (deg) Mit dem Entzünden der Adventskranz-Kerzen oder dem Besuch von Weihnachtsmärkten verschönern wir Deutschen uns traditionell die Adventszeit - doch wie sieht es bei unseren europäischen Nachbarn aus? Die RNZ hat bei unseren Anrainerstaaten nachgeforscht und zusammengetragen, wie man sich in anderen Ländern die Wartezeit bis Weihnachten vertreibt.

Im traditionell katholischem Polen etwa ist die ganze Adventszeit sehr besinnlich, christlich und familiär. Sie beginnt am 30. November mit "Andrzejki", der Andreasnacht, ab der bis Weihnachten nicht gefeiert, sondern viel mehr gefastet wird, und in der die Kinder früh morgens mit Laternen zur Adventsmesse, "roraty" genannt, ziehen.

Weniger andächtig, aber nicht minder traditionell geht es in Dänemark zu, wo es bis heute kein "Julfest" ohne den Weihnachtskobold Nisse gibt. Dieser hilft dem Weihnachtsmann beim Erstellen der Geschenke - und erhält als Gegenleistung während der Adventszeit eine große Schüssel mit Milchreis (dänisch "risengrød"), die meist auf den Dachboden gestellt wird.

In Frankreich dreht es sich - wie könnte es anders sein - vor allem um das Essen. Die Bûche de Noël, auch Weihnachtsscheit oder Julscheit genannt, ist hier ein traditionelles Weihnachtsgebäck und wird oft als Dessert beim Festmahls serviert. Das Aussehen der mit Schokoladen-Buttercreme bestrichenen Biskuitrolle erinnert an den früheren Brauch, zu Weihnachten einen Weihnachtsscheit im Kamin zu verbrennen.

Eine solche Leckerei hat er zwar nicht im Sack, aber der Nikolaus bringt auch in anderen Ländern am 6. oder gar schon am 5. Dezember den Kindern allerlei Köstlichkeiten. In vielen Nachbarländern spielt der heilige Nikolaus dabei eine viel größere Rolle als hierzulande und wird landestypisch von verschiedenen Helferfiguren begleitet: In der Schweiz zieht zusammen mit dem "Samichlaus" ein strafender Knecht, "Schmutzli" oder "Butzli" genannt, durch die Straßen, wohingegen der tschechische "Mikuláš" von einem Engel und einem Teufel begleitet wird.

In Belgien und der Niederlande kommt der "Sinterklaas" zusammen mit dem "Zwarte Piet" (Schwarzer Peter). Sowieso ist das Sinterklaasfest hier für viele Menschen wichtiger als Weihnachten. Der heilige Nikolaus reist nach niederländischer Tradition von Spanien aus auf einem Dampfschiff in die Niederlanden, reitet dann mit einem Schimmel über die Dächer und bringt durch den Schornstein die Geschenke.

Zum dritten Advent steigern sich die Gewinnchancen des RNZ-Adventsrätsels, denn diese Woche locken gleich drei Gewinne: eine Mosbach-Aktiv-Happy-Card im Wert von 50 Euro, ein Gutschein der RNZ (verwendbar für Eintrittskarten/Bücher oder ähnliches) sowie zwei Eintrittskarten für "Figaros Hochzeit", gestiftet von den Schlossfestspielen Zwingenberg. Der Weg zum vorweihnachtlichen Geschenk ist recht einfach, es braucht nur eine richtige Antwort und ein wenig Glück. Zum 3. Advent wollen wir wissen:

Wie heißt ein traditionelles Weihnachtsgebäck aus Hefeteig, für das vor allem Sachsens Hauptstadt bekannt ist?

Info: Wer gewinnen will, ruft an unter Telefon 0137822/702346 oder schickt eine SMS an die Nummer 520 20 mit RNZ MO TICKET (auf Leerzeichen achten) mit dem Kennwort "Gewinner" - und wichtig: den Namen der gesuchten Leckerei - sowie Name und Adresse. Die Leitungen sind bis Mittwoch, 20. Dezember, geschaltet. (Kosten pro Anruf 0,50 Euro aus dem dt. Festnetz. Anrufe aus dem dt. Mobilfunknetz ggf. stark abweichend. Kosten pro SMS aus dem dt. Mobilfunknetz 0,49 Euro).