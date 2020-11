Zunge raus und stillhalten: In den Hausarztpraxen in der Region wird aktuell reichlich auf Corona getestet. Bewährt hat sich offenbar wie hier auf dem Parkplatz der Praxis von Dr. Christoph Kaltenmaier in Aglasterhausen ein „Drive-In-System“. Foto: Heiko Schattauer

Von Heiko Schattauer

Region Mosbach. Die aktuellen Entwicklungen in der Corona-Pandemie mitsamt Fallzahlen und Inzidenzwerten finden sich täglich in der RNZ. Ebenso regelmäßig wird über die Lage in den Kliniken berichtet, das Gesundheitsamt um Einschätzung der jeweils vorliegenden Situation gehört. Doch das ist eigentlich nur die Spitze des viel zitierten Eisbergs. Denn: "90 Prozent der Corona-Erkrankten werden von den niedergelassenen Ärzten und ihren medizinischen Fachangestellten versorgt und betreut", wie Dr. Christoph Kaltenmaier im Gespräch mit Pressevertretern klarstellt.

Der Allgemeinmediziner ist nicht nur Bezirksbeirat der Kassenärztlichen Vereinigung (KV) Nordbaden, sondern auch Pandemiebeauftragter der KV – und demnach bestens im Bilde darüber, wie sich Corona seit dem Frühjahr in den Arztpraxen in der Region auswirkt. Für Kaltenmaier ist die Betreuungsleistung der Niedergelassenen ein Schlüssel dafür, "dass wir bislang vergleichsweise gut durch die Krise gekommen sind".

Dabei ist gut durchkommen natürlich relativ zu betrachten. Corona hat vieles verändert, für viel Zusatzarbeit gesorgt, Spuren hinterlassen. Allein vier Patienten, die sich mit Corona infiziert hatten, hat Christoph Kaltenmaier verloren. Und der Mediziner lässt in diesem Zusammenhang auch keine Zweifel aufkommen: "Diese Patienten hatten zwar zum Teil massive Vorerkrankungen, aber zum Tod geführt hat Corona."

Glücklicherweise sind die meisten Krankheitsverläufe weniger dramatisch. Aktuell sind es sechs Corona-positiv getestete Patienten, die der Hausarzt und seine Mitarbeiterinnen betreuen. Über "Monitoring", wie Kaltenmaier skizziert. In der Regel wird der Gesundheitszustand der in häuslicher Quarantäne befindlichen Betroffenen täglich telefonisch kontrolliert, bei Bedarf entsprechende Maßnahmen eingeleitet, etwa eine Einweisung ins Krankenhaus vorbereitet.

Die Praxis von Christoph Kaltenmaier in Aglasterhausen ist keine der insgesamt acht Corona-Schwerpunktpraxen in der Region. Zu tun hat man mit, wegen und gegen Corona dennoch jede Menge. Unter anderem mit Abstrichen, die man in der Regel in einer Art Praxis-Drive-In auf dem Parkplatz abnimmt. Im Schnitt sind es zehn am Tag. Erst jüngst mussten er und sein Team nach dem Ausbruch im Michelbacher Seniorenheim "Glück im Winkel" (wir berichteten) alle Bewohner und Mitarbeiter der Einrichtung testen. "Wir sind schon gut beschäftigt", macht Kaltenmaier deutlich, was zusätzlich zum "normalen Geschäft" in Corona-Zeiten zu leisten ist.

"Während bei der ersten Welle das Problem vor allem fehlendes Schutzmaterial war, ist es in der zweiten Welle nun die Vielzahl der Infektionen", schildert der Pandemiebeauftragte der KV. Dafür, dass die Fallzahlen zuletzt wieder stark angestiegen sind, hat er eine plausible Erklärung: "Es war zuviel erlaubt im Sommer." Überdies habe die Achtsamkeit der Menschen im Sommer und Frühherbst nachgelassen, die AHA-Regeln werden seiner Einschätzung nach nicht mehr wie notwendig beachtet. Die Ausbreitung des Coronavirus laufe derzeit hauptsächlich über private Kontakte, weshalb nach Weihnachten und Silvester erneut mit einem Anstieg der Fallzahlen zu rechnen sei, so Kaltenmaier.

Findet klare Worte: Dr. Christoph Kaltenmaier. Foto: Heiko Schattauer

Da scheint es also umso bedeutender, dass die Entwicklung von geeigneten Impfstoffen große Fortschritte macht. "Natürlich ist das ein großes Thema unter den Patienten", berichtet der Allgemeinmediziner. Mancher sei da durchaus skeptisch oder kritisch. Eine immer wiederkehrende Frage sei aber: "Lassen Sie sich denn impfen?" Kaltenmaiers Antwort ist ein klares "Ja!". Allerdings gibt er zu bedenken, dass er sicher nicht zu den ersten Kandidaten zählen werde; schließlich sollen ja zunächst die Risikogruppen geimpft und somit besser gegen Corona geschützt werden.

Apropos Schutz: Die rege Nutzung des Mund-Nasen-Schutzes im Zuge der Corona-Pandemie wird nach Kaltenemaiers Einschätzung dazu führen, dass Influenza "diese Saison fast ausfällt". Die Übertragung werde durch die Masken erheblich eingebremst. Das scheint aber auch hilfreich, da der Grippe-Impfstoff derzeit kaum verfügbar sei. Allein in Kaltenmaiers Praxis umfasst die Warteliste für Grippe-Impfungen rund 50 Patienten.

Auf dem Weg ist dagegen das geplante Corona-Impfzentrum im Kreis. Bis Mitte Dezember, so der Pandemiebeauftragte, sollen die Planungen ausgearbeitet sein. Mitte Januar dann, so die Hoffnung Kaltenmaiers und der Verantwortlichen im Landkreis, könnte eine solche Impfstation in Betrieb gehen. "Die Zusammenarbeit läuft hier wirklich gut", lobt der Aglasterhausener Mediziner Landkreis und auch übergeordnete Institutionen auf Regierungspräsidiums- oder Landesebene. Mitte der Woche erörterte man in einer gemeinsamen Videokonferenz weitere Details. "Ich bin guter Dinge", so Kaltenmaier mit Blick auf noch zu klärende Rahmenbedingungen. Alternativ in den Praxen der niedergelassenen Ärzte zu impfen, sei mit den derzeit als Optionen geltenden Impfstoffen nicht möglich. "Weder ich noch meine Kollegen haben Geräte, die auf minus 70 Grad Celsius kühlen können", verdeutlicht der Landarzt.

Arbeit macht Corona Dr. Christoph Kaltenmaier und seinen Hausarzt-Kollegen also wohl erst mal weiterhin. Mit nahenden Impfstoffen sieht man aber ein wenig Licht am Ende des Tunnels. Dass es für derlei Hoffnungszeichen höchste Zeit ist, weiß auch der Pandemiebeauftragte: "Denn ich möchte nicht noch mehr Patienten verlieren!"