Von Heiko Schattauer

Region Mosbach. Ab heute wird’s närrisch – ein bisschen zumindest. Mit dem 11. 11. startet die fünfte Jahreszeit, die auch in der Region unzählige Narren auf den Plan und zu den Kampagnen-Eröffnungen ruft. Die jüngsten Entwicklungen der Corona-Pandemie sorgen allerdings für kurzfristige Planänderungen. Die reichen von Veranstaltungsabsagen bis zu Modifizierungen, mit denen man auf Situation und Vorgaben reagiert. Die RNZ hat bei einigen Fastnachtsgesellschaften aus der Umgebung nachgefragt, wie der närrisch-nüchterne Stand der Dinge ist.

So haben die Verantwortlichen der KG "Neckario" Neckarelz sich dazu entschlossen, die für Samstag auf dem Marktplatz geplante Kampagneneröffnung aufgrund der jüngsten Entwicklungen in der Corona-Pandemie ersatzlos zu streichen.

Auch die FG "Wulle Wack" Limbach verzichtet auf die für Samstag angekündigte Rathausstürmung. Stattdessen startet man aber eine Alternativ-Aktion: Narren-Präsident Holger Pabst wird um 11.11 Uhr am Verwaltungssitz den "Wulli" enthüllen, danach soll’s einen Autokorso durch die Gemeinde geben.

Die öffentliche Veranstaltung zum Kampagnenstart (für Samstag geplant) hat man auch ein paar Kilometer weiter in Trienz abgeblasen. Das "Schorlewunder" wird es diesmal in klein geben: Vereinsintern zelebriert man das närrische Ritual am Schorlebrunnen, nach einem wundersam verwandelten Getränk vor Ort werden die Mitglieder der "Schorlemafia" wieder mit Abstand von dannen ziehen. Wie man es mit den weiteren, im Verlauf der Kampagne vorgesehenen Veranstaltungen hält, darüber wolle man sich in den kommenden Tagen und Wochen austauschen, so der Trienzer Obermafiosi Markus Metzger.

Auf weiteren Austausch setzt man auch bei der FG "Agricola" Billigheim, Ende November wollen sich die Verantwortlichen über das weitere Vorgehen beraten. Aktuell seien keine öffentlichen Veranstaltungen geplant, auf einen Ordensball o. Ä. verzichte man ob der derzeitigen Lage auf jeden Fall. Normalerweise sei man am 11. 11. immer gemeinsam nach Köln gefahren, dass derlei Aktivitäten derzeit nicht machbar sind, sei natürlich schade, heißt es von den Narren aus Billigheim. Immerhin: Die Garden etwa proben – unter Einhaltung der Vorgaben – weiterhin.

Den Nachwuchs hat auch Andrea Gehrig von den "Hausemer Windbeuteln" trotz der momentan limitierenden Gegebenheiten fest im Blick. Für die jungen Fastnachter(innen) sei es nämlich wichtig, dass man weiter aktiv sein und die Gemeinschaft pflegen könne. Auch in Aglasterhausen heißt die Lösung diesmal also "interne Aktionen". Die für 20. 11. terminierte Inthronisierung finde ohnehin immer nicht-öffentlich statt, publikumsoffene Veranstaltungen seien zeitnah nicht vorgesehen. In Richtung heiße Fastnachtsphase gedacht, sieht Gehrig auch eher die kleinen Lösungen. So kann sie sich eine Windbeutel-Prunksitzung nur mit eigenen Kräften durchaus vorstellen. Die Optionen, über die man aufgrund von Corona nun nachdenken müsse, seien nicht nur negativ. Eine kompakte Prunksitzung in kleinerem Rahmen? "Warum nicht?", fragt und antwortet Andrea Gehrig, die den Weg "back to the roots" gar nicht so schlimm fände.

Getreu dem Motto besondere Situationen erfordern besondere Lösungen finden die Fastnachter in der Region offenbar durchaus alternative Wege, um auch mit oder trotz Corona ein bisschen närrisch und dennoch vernünftig unterwegs sein zu können.