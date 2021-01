Region Mosbach. (schat/hof) Urlaub im Schnee – diesen Winter wohl kaum ein Thema. Schön, dass es dafür bei uns vor der Haustür ab und an ein bisschen weiß ist, sich die Jahreszeit zumindest immer mal wieder so präsentiert, wie es ihr am besten steht. Viele Menschen aus der näheren (aber offenbar auch weiteren) Umgebung haben die vergangenen Tage genutzt, um einen Ausflug in die Höhenlagen der Region, eine Tour in den Schnee zu unternehmen. Mitunter sogar ein wenig zu viele Menschen, wie Momentaufnahmen von Freitag, Samstag und Sonntag am und rund um den Rodelhang am Katzenbuckel verdeutlichten.

Schneezauber auf dem Katzenbuckel

















Von "regem Rodelbetrieb" berichtete die Polizei mit Blick auf den Samstag, rund 400 bis 500 Besucher hatte man da am Hang des erloschenen Vulkans ausgemacht. Tags zuvor sollen es mindestens ebenso viele gewesen sein. Die Schlange der geparkten Autos reichte jedenfalls bis ins Dorf (also Waldkatzenbach), sämtliche Stellplätze in der Umgebung waren belegt. Seitens der Gemeinde wurde eine Einbahnregelung ausgewiesen, die aber nicht jeder auch beachtete. "Die Hygienevorschriften gemäß der Coronaverordnung wurden weitestgehend eingehalten", konstatierte die Polizei in einer Mitteilung zum Samstag, "auf eine Sperrung des Rodelhanges wurde daraufhin verzichtet". Auch, da es sich bei den Besuchern vor allem um Familien mit Kindern gehandelte habe, sah man bei der Polizei keinen akuten Sanktionierungsbedarf. "Rodelnde Familien gehören nicht unbedingt zu Schwerpunkten der Polizeiarbeit", so ein Polizeisprecher auf RNZ-Nachfrage. Am Sonntag zog Waldbrunns Bürgermeister Markus Haas dann die Notbremse – aufgrund des immensen Andrangs wurde am frühen Nachmittag die Zufahrt zum Katzenbuckel gesperrt. Der Verkehr in Waldkatzenbach soll zuvor nahezu zum Erliegen gekommen sein, Bauhofmitarbeiter waren offenbar kaum noch mit ihren Räum- und Streufahrzeugen durchgekommen. Sollten die winterlichen Verhältnisse anhalten, werde die Sperrung auch in den kommenden Tagen aufrechterhalten, heißt es aus Waldbrunn.

Die Vielzahl der Besucher am Katzenbuckel verdeutlicht wohl auch das große Bedürfnis danach, "raus zu kommen", erst recht, wenn eine winterlich-schöne Landschaft oder ein wenig Rodelspaß locken. Eindrucksvolle Wintermomente konnte man derweil auch abseits des Trubels erleben – wie die weiteren Aufnahmen der RNZ-Leser aus Zwingenberg oder Balsbach auf dieser Seite durchaus belegen.

Update: Sonntag, 3. Januar 2021, 16.45 Uhr