Mosbach. (schat) Der Ball ist noch mal ins Rollen gekommen, vielleicht geht doch noch was in Sachen WM-Fandorf in Mosbach. Im Anschluss an die Berichterstattung der RNZ zum Public-Viewing, oder besser: dessen Ausfall zur Fußball-Weltmeisterschaft 2018 gab es nicht nur in den sozialen Netzwerk reichlich Reaktionen. Während die Nutzer der RNZ-Facebook-Seite in ein kollektives Wehklagen einstimmten, haben sich potenzielle Organisatoren eines Public-Viewings in der Großen Kreisstatdt offenbar noch einmal verstärkt Gedanken zum Thema gemacht.

Der Sportbeauftragte der Stadt Mosbach, Philipp Parzer, berichtete schon Mitte vergangener Woche: "Im Nachgang des RNZ-Beitrags ist noch einmal Bewegung in die Sache gekommen. Es haben noch einmal drei Interessenten ihre Konzepte vorgelegt." Die man seitens der Stadt nun umgehend überprüfen wolle. Eines dieser (modifizierten) Konzepte stammt vom in Mosbach ansässigen Unternehmen "NSP Eventtime", das seine Planungen insofern veränderte, als dass das mögliche WM-Dorf vom kleinen in den großen Elzpark wanderte. Und damit an den von der Stadt gewünschten Veranstaltungsort, an dem auch schon bei vorangegangenen Weltmeisterschaften ein Fanpark betrieben worden war.

"Unsere Planung und Finanzierung steht", sagt Thomas Kohlhepp von NSP Eventtime, der in den vergangenen Tagen viel Vorarbeit geleistet, Hardware reserviert und Sponsoren akquiriert hat. Zwar wäre die Sparkasse Neckartal-Odenwald, bisher stets als großzügiger Förderer der WM-Dörfer engagiert, diesmal nicht mit im Boot. Mit den Stadtwerken Mosbach habe dafür ein weiterer bewährter Partner Unterstützung zugesagt, berichtet Kohlhepp.

"Wir sind der Sache gegenüber grundsätzlich positiv eingestellt", sagt Philipp Parzer - und hat dabei alle drei potenziellen Organisatoren im Blick. Ob es doch noch was wird mit dem WM-Dorf in Mosbach soll sich heute entscheiden. Am Mittwochvormittag nämlich wollen der Sportbeauftragte, Oberbürgermeister Michael Jann, Bürgermeister Michael Keilbach sich noch einmal eingehend über die Optionen beraten.