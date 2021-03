Mosbach. (dpa/lsw) Im Prozess um ein Straßenrennen mit einem Toten in Mosbach ist der Angeklagte zu einer Bewährungsstrafe von 13 Monaten verurteilt worden. "Was da passiert ist, kann und muss man als Rennen auffassen", sagte Richter Hendrik Gaude am Mittwoch während der Urteilsbegründung. Auf einer Strecke von etwa 800 Metern seien drei Fahrzeuge überholt worden.

Das Gericht sah es als erwiesen an, dass der angeklagte Autofahrer auf einer Bundesstraße mit einem Motorradfahrer um die Wette gerast ist. Als er an einer roten Ampel bremste, musste der 23 Jahre alte Motorradfahrer eine Vollbremsung machen. Dabei verlor er die Kontrolle über sein Fahrzeug und prallte gegen eine Laterne. Er starb noch an der Unfallstelle. Der Angeklagte soll nach dem Unfall Ende Mai 2020 weitergefahren sein, ohne sich als Beteiligter zu erkennen gegeben zu haben.

Der heute 22-Jährige wurde wegen der Teilnahme an einem verbotenen Rennen mit Todesfolge und Unfallflucht verurteilt. Vor Gericht hatte er bestritten, den Motorradfahrer überhaupt gesehen zu haben. Auch eine Absprache zu einem Rennen habe es nicht gegeben. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig.

Update: Mittwoch, 3. März 2021, 15.12 Uhr

Angeklagter bestreitet Beteiligung an tödlichem Straßenrennen

Mosbach. (dpa-lsw) Im Prozess um ein mutmaßliches Straßenrennen mit einem Todesopfer in Mosbach hat der Angeklagte die Vorwürfe bestritten. "Ich mache mir jeden Tag Gedanken darüber, wie das passieren konnte, kann aber keinen Zusammenhang mit mir finden", sagte der 22-Jährige am Mittwoch vor dem Amtsgericht. Die Staatsanwaltschaft wirft ihm die Teilnahme an einem verbotenen Rennen mit Todesfolge und Unfallflucht vor.

Er soll der Anklage zufolge mit einem Motorradfahrer um die Wette gerast sein. Als der Autofahrer an einer roten Ampel bremste, musste der 23 Jahre alte Motorradfahrer demnach eine Vollbremsung machen, wobei er die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor und gegen eine Laterne prallte. Er starb noch an der Unfallstelle. Der Angeklagte soll nach dem Unfall Ende Mai 2020 weitergefahren sein, ohne sich als Beteiligter zu erkennen gegeben zu haben.

Vor Gericht bestritt er, den Motorradfahrer überhaupt gesehen zu haben. Auch eine Absprache zu einem Rennen habe es nicht gegeben. "Da bin ich mir zu hundert Prozent sicher." Die Richter könnten einer Sprecherin zufolge bereits am Mittwoch ein Urteil sprechen.