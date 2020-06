Unterricht „in echt“: Mit dem gestrigen Montag sind die Schüler nicht nur an der Grundschule Waldstadt zurückgekehrt. Im Zuge weiterer Lockerungen nach dem Corona-Lockdown werden an den Schulen in der Region nun wieder alle Schüler – zumindest zeitweise – vor Ort unterrichtet. Foto: Heiko Schattauer

Von Heiko Schattauer und Stephanie Kern

Mosbach. Eltern atmen auf, so mancher Schüler – man mag es kaum glauben – auch: Seit Montag wird an den Schulen in der Region wieder gelehrt, nicht per Videochat, via Whatsapp oder über irgendwelche E-Mailverteiler, sondern in echt, mit Präsenzunterricht in den jeweiligen Bildungseinrichtungen. Mindestens die Hälfte der Schülerinnen und Schüler ist wieder vor Ort, in den Unterrichtsräumen herrscht nach dem Corona-Lockdown Mitte März und 13 Wochen (endlich) wieder Leben.

Im "rollierenden System", wie Kultusministerin Dr. Susanne Eisenmann das Wechselmodell nennt, werden einzelne Klassen in kleinere Gruppen aufgeteilt und jeweils versetzt in den Schulen oder zuhause unterrichtet. An eine Präsenzwoche schließt sich dann wieder eine Woche des Fernlernens an, ein Begriff, den man in Corona-Zeiten auch neu lernen musste.

"Wir sind einfach glücklich, dass die Kinder wieder da sind", macht am Montagmorgen Marianne Soult, Leiterin der Grundschule Waldstadt, keinen Hehl aus ihrer Freude über den Restart nach den Pfingstferien. Die Schulleiterin berichtet von einer "ganz unaufgeregten" Wiederaufnahme des Präsenzunterrichts an der kleinen Grundschule – und zugleich auch von "aufgeregten" eigenen Kindern, die der Rückkehr in die Klassenräume am Nicolaus-Kistner-Gymnasium schon am Wochenende vor Schulöffnung entgegenfieberten: "Das fühlt sich so an, als wenn es nach den großen Ferien wieder los geht", gibt sie die Gefühls- und Stimmungslage ihrer Töchter weiter.

„Hereinspaziert“ heißt es wieder an den Schulen. Foto: Schattauer

In der Waldstadt-Grundschule selbst herrscht ein ganz ähnliches Gefühl. Auch wenn ein paar der Erst- und Drittklässler, die in der ersten Wochen nach den Pfingstferien in den an die Hygienevorschriften angepassten Klassenräumen unterrichtet werden, ganz ehrlich einräumen, dass die Zeit ohne Präsenz in der Schule schon auch ihre schönen Seiten hatte. Nun sitzt man also tatsächlich wieder – auf Abstand – zusammen und hat die Mathe-Aufgaben Weiß auf Grün vor Augen.

An der Grundschule ist der Wiedereinstieg freundlich und soft: "Zweieinhalb Zeitstunden", so Marianne Soult, werden die Kleingruppen (maximal die Hälfte des eigentlichen Klassenteilers) unterrichtet, dann ist Feierabend und die nächste Hälfte der Klasse ist dran. Um punkt 8 Uhr ging’s am Montagmorgen für die Erstklässler los, um 8.30 Uhr wurden die ersten Drittklässler im Schulhof empfangen und in der Aula gebrieft. "Das läuft wirklich gut", erklärt die Schulleiterin während des "Schichtwechsels", die Freude über das zurückgekehrte Leben in die Schule ist ihr ins Gesicht geschrieben.

Freude und Erleichterung herrscht auch in der Realschule Obrigheim. Schulleiter Fabian Hilgenfeldt sagt aber auch: "Es ist schon eine große Herausforderung, das zu managen." Oberste Priorität habe die Umsetzung der Hygieneregeln. "Und an jeder Schule ist die Situation anders. Je nachdem, wie viele Lehrer man für den Präsenzunterricht zur Verfügung hat und wie die Räumlichkeiten sind, lassen sich eben nur gewisse Dinge umsetzen", so Hilgenfeldt. Die Schulen allein könnten Dinge wie die Versorgung mit Desinfektionsmittel und zugehörigen Spendern nicht stemmen, da ist er überzeugt. "Die Gemeinde hat uns da sehr unterstützt."

Für die insgesamt 570 Schüler an der RSO läuft der Unterricht nun ganz anders: Die Klassen werden geteilt und versetzt unterrichtet. "Das ist ein befremdlicher Rahmen. Und es ist nun auch die Aufgabe der Schulen, das Befremdliche aufzufangen", sagt Hilgenfeldt. Die große Aufgabe, die dem vorausging, war natürlich das Erstellen eines komplett neuen Stundenplans. "Bei uns lief das reibungslos, aber andere Schulen mussten ihre Pläne öfter umwerfen", erklärt der Schulleiter. Der hat übrigens auch noch ein Lob für seine Kollegen parat, die in den zurückliegenden Wochen viel Mühe investiert hätten, um das Homeschooling gut zu gestalten. "Und es ist ja auch so, dass es mit dem Präsenzunterricht nicht getan ist. Das Homeschooling bleibt bestehen."

Auch eine Gruppe in der Notbetreuung bleibt bestehen. Wie die Wissenslücken der Schüler konkret aussehen, das könne man erst nach ersten Leistungstests absehen. "Sachte", wie Hilgenfeldt betont. "Aber natürlich wird diese lange Phase ihre Spuren hinterlassen haben." Mit dem Homeschooling betreibe man lediglich Schadensbegrenzung. Hilgenfeldt: "Nun müssen wir versuchen, den Bildungsschaden und auch den sozialen Schaden zu begrenzen."

Begrenzt präsent sind auf der anderen Seite des Neckars auch die Schüler am Auguste-Pattberg-Gymnasium inzwischen wieder. Rund 400 Schüler hat Schulleiter Dr. Thomas Pauer seit Wochenbeginn wieder täglich im Haus, nachdem die Kursstufe (bei denen die Noten für dieses Schuljahr ja ins Abiturzeugnis einfließen) ja bereits Anfang Mai ihre Rückkehr zum Präsenzunterricht vollzogen hatte. "Die meisten Schüler sind froh, dass sie wieder in die Schule können", gibt Pauer ein erstes Feedback weiter und lobt zugleich seine jungen APG’ler: So sei sehr viel Verständnis und Achtsamkeit für die aktuell geltenden Vorschriften und Regeln vorhanden. Für die besondere Situation sensibilisiert wurden die Rückkehrer natürlich dennoch vor Schulbeginn noch einmal eingehend.

Ehe es in die Klassenzimmer ging, gab’s für jeden Schüler ein kurzes Briefing, der Schulleiter selbst schaute dann auch in den einzelnen Klassenräumen vorbei: "Aber nicht nur, um noch einmal auf die Corona-Besonderheiten hinzuweisen. Sondern vor allem auch, um zu verdeutlichen, dass wir froh sind, dass die Schüler wieder bei uns sind."