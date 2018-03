Von Alexander Rechner

Mosbach. Personalmangel in Mosbach. Das Revier klagt über zu wenige Polizisten. Die in Mosbach tätigen Beamten schieben zusätzliche Schichten, um dieses Defizit auszugleichen. "Rund 20 Prozent der Stellen sind bei uns derzeit nicht besetzt", hatte Polizeioberrat Jürgen Helfrich, der Revierleiter in Mosbach, kürzlich im Gespräch mit der Rhein-Neckar-Zeitung erklärt. Bis ins Jahr 2021 rollt eine Pensionierungswelle über den Standort. 20 Polizeibeamte werden sich bis dahin in den Ruhestand verabschieden. Trotz des Personalmangels wird laut Helfrich die Grundversorgung im 24-stündigen Streifendienst auf jeden Fall gewährleistet sein - jedoch ist hierzu ein großer organisatorischer Aufwand erforderlich. Über die parteipolitischen Grenzen hinweg zeigen sich die Landtagsabgeordneten Minister Peter Hauk (CDU) und Georg Nelius (SPD) über diese Entwicklung besorgt.

Der Minister für Ernährung und Verbraucherschutz kündigt ein Gespräch mit dem Heilbronner Polizeipräsidenten an. "Dabei möchte ich mich über die Lage im gesamten Präsidium unterhalten", erklärt Hauk und fügt hinzu: "Auch mit dem Innenminister werde ich anschließend den Dialog suchen". Sein SPD-Kollege im Stuttgarter Landtag, Georg Nelius, will den Mosbacher Personalmangel im Rahmen seiner regelmäßigen Gespräche mit dem Heilbronner Polizeipräsidenten ansprechen. "Dann werde ich nach den Details nachfragen", sagt Nelius.

Die von der grün-roten Vorgängerregierung auf den Weg gebrachte Polizeireform sei nicht die Ursache für den Personalmangel. Ganz im Gegenteil, hebt Nelius hervor. "Wenn wir damals diese Reform nicht auf den Weg gebracht hätten, wäre die heutige Situation noch viel schlimmer", ist der Sozialdemokrat sicher, der auch SPD-Fraktionsvorsitzender im Mosbacher Gemeinderat ist. Die damalige, groß angelegte Polizeireform des ehemaligen Innenministers Reinhold Gall (SPD) sorgte für viel Gesprächsstoff und wurde in den Jahren häufig scharf kritisiert - auch von der damaligen oppositionellen Südwest-CDU. Dies bekräftigt Landtagsabgeordneter Peter Hauk: "Mit der damaligen Reform löste man die Polizeidirektionen auf und schuf mit den Polizeipräsidien Mammutbehörden, ohne nennenswert das Personal zu stärken", erklärt er. Dadurch stünden heute nicht mehr so viele Polizisten vor Ort zur Verfügung.

Deutlichen Widerspruch gibt es dazu von seinem SPD-Kollegen. "Wenn die Polizeireform doch so katastrophal wäre, wie manche behaupten, dann hätte man sofort etwas machen müssen, das hat man aber nicht", sagt Georg Nelius und hat dabei die amtierende grün-schwarze Landesregierung im Blick. Die vergangene Reform war dem SPD-Landtagsabgeordneten zufolge gerade nicht mit einem Personalabbau verbunden.

Aber was kann man machen, um den Status quo zu verbessern? "Das Land Baden-Württemberg nimmt viel Geld für mehr Polizisten in die Hand", hebt Kabinettsmitglied Hauk hervor. In den Jahren 2018 und 2019 sollen im Südwesten jeweils 1800 junge Leute ihre Ausbildung bei der Polizei starten. Nach Hauks Darstellung wirken sich diese Einstellungen jedoch erst zeitversetzt in den nächsten Jahren aus.

Große Unterschiede in der Sicherheitspolitik erkennt Nelius zwischen seiner SPD und der CDU nicht. Dass die Polizei mehr Geld für mehr Stellen bekomme, trägt der Mosbacher mit. Sein Blick richtet er jedoch auch darauf, wie die Polizei die Durststrecke in den kommenden Jahren überwinden kann. Ihm schweben Programme vor, die einen Anreiz für freiwillige Arbeitszeitverlängerungen schaffen. Damit könnten der Polizei erfahrene Beamte länger erhalten bleiben. "Was aber jetzt schon viele Beamte machen", würdigt Nelius.

Auch wenn sich Peter Hauk über die positive Botschaft freut, dass die Posten in Limbach und Schefflenz wieder vollzählig besetzt sind, will er sich des Themas annehmen. Der Personalmangel bedeute schließlich auch eine Mehrbelastung für die Polizisten in Mosbach, das wissen Nelius und Hauk. Auch deshalb will sich die Politik nun einschalten.