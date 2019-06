Mosbach. (tml) In der Mosbacher Innenstadt atmet man kollektiv auf: Ab dem morgigen Samstag kann wieder im Parkhaus "Zentrum" unter dem "Quartier an der Bachmühle" geparkt werden, wie Etienne Strobel vom Parkhausbetreiber "Parkwache Fuchs" im Gespräch mit der RNZ bestätigt. Zunächst könne allerdings nur eine (die rechte) Hälfte der Parkfläche freigegeben werden, so Strobel weiter. Mitte April war das Parkhaus komplett gesperrt worden, da Platten der Brandschutzverkleidung von der Decke gefallen waren.

Zu Beginn der Sanierungsarbeiten am gerade mal vier Jahre alten Parkhaus ging man zunächst davon aus, dass die Tiefgarage nicht länger als drei Wochen gesperrt sein wird. Im Zuge der Ausbesserung stellte sich jedoch heraus, dass die Mängel größer sind als zunächst gedacht. Der Betreiber entschied daraufhin, die gesamte Brandschutzverkleidung an der Decke zusätzlich zu sichern. Laut Etienne Strobel ist diese Sicherheitsmaßnahme der Grund für die längeren Bauarbeiten.

"Jede einzelne Brandschutzplatte wurde oder wird noch mit der Decke verschraubt. Das dauert. Aber es garantiert, dass nie wieder eine Platte von der Decke stürzt", erläutert Strobel weiter.

Vor allem das Geschäftsleben am Quartier und in der Innenstadt hat in den vergangenen Wochen unter den fehlenden Stellplätzen gelitten. Laut Peter Arnold, Inhaber des gleichnamigen Rewe-Marktes vor Ort, ist es seit der Sperrung des Parkhauses zu Umsatzeinbußen von 30 bis 40 Prozent gekommen. Insbesondere die "Großeinkäufer", die für ihren Einkauf auf das Auto angewiesen seien, blieben während der Ausbesserungsarbeiten weg. Auch die Geschäftsinhaber in der Mosbacher Altstadt berichten von einer mitunter deutlich geringeren Frequentierung ihrer Läden. "Dem Geschäftsleben in der Innenstadt taten die fehlenden Parkplätze schon weh", sagt Holger Schwing, Vorsitzender der Werbegemeinschaft "Mosbach Aktiv".

Damit es zumindest zu einer Teil-Entlastung des Mosbacher Geschäftslebens kommen kann, will man nun am Samstag die bereits fertiggestellte (und somit gesicherte) Hälfte des Parkhauses unter dem Quartier wieder öffnen. Die noch in Sanierung befindliche andere Hälfte soll dann in zwei Wochen wieder nutzbar sein, umreißt Etienne Strobel den weiteren Sanierungszeitplan.

Allerdings hat man nicht nur im Parkhaus mit Materialschwächen zu kämpfen. Die Wohnungseigentümergemeinschaft bestätigt gegenüber der RNZ, dass bereits vier Jahre nach Bezug der Wohnungen zahlreiche Fenster ausgetauscht werden müssen. Schon früh verzogen sich in diesem Gebäudeteil die braun-grau-folierten Kunststofffenster aufgrund von Wärmeeinstrahlung. "Anfangs versuchte man das Problem mit Klötzen zu beheben, um die Fenster auszutarieren", berichten zwei Bewohner, "aber jetzt kommt man nicht mehr darum herum, sie auszutauschen."

Zur Erinnerung: Das "Quartier an der Bachmühle" wurde im April 2015 eröffnet. Im Mai 2013 hatten die aufwendigen Arbeiten zur Erschließung des Areals begonnen, die ersten Planungen zur Bebauung des ehemaligen Parkplatzes in der Innenstadt hatte es bereits in den 1980er-Jahren gegeben.