Mosbach. Der "Mosbacher Sommer" geht in die zweite Woche der "Open-Air-Kino-Nächte" im Neckarelzer Burggraben (Beginn: jeweils gegen 21.15 Uhr).

Die Woche startet mit dem Drama "Three Billboards Outside Ebbing, Missouri". Mildred Hayes Tochter wurde schon vor Monaten vergewaltigt und ermordet. Immer noch hat die Polizei keinen Verdächtigen, und es kümmert sie scheinbar auch nicht, den Fall aufzuklären. Da beschließt Mildred, provokante Werbetafeln aufzustellen…

Am Dienstag gibt es die BBC-Dokumentation "Unsere Erde 2". Sie folgt dem Lauf der Sonne einen ganzen Tag lang über den Globus. Dabei werden der Alltag eines Faultiers, der Überlebenskampf eines Schneeleoparden und der weite Weg der Saigaantilopen durch asiatische Steppenlandschaften eingefangen, aber auch der Großstadtdschungel.

Das vielfach ausgezeichnete Fantasy-Drama "Shape of Water - Das Flüstern des Wassers" wird am Mittwoch gezeigt. In einem US-Hochsicherheitslabor wird eine Amphibie in Menschengestalt, oder, je nach Betrachtung, ein Mensch in Amphibiengestalt gehalten. Schreckliche Experimente sind geplant. Deshalb plant die Putzfrau Elise seine Befreiung.

Am Donnerstag steht der Gärtner Schorsch in der Komödie "Grüner wird’s nicht, sagte der Gärtner und flog davon" kurz vor der Insolvenz. Als dann auch noch sein geliebtes Propellerflugzeug gepfändet werden soll, flieht er in die Freiheit über den Wolken. Er landet er an allerlei skurrilen Orten und erlebt viele Abenteuer…

Weiter geht es am Freitag mit dem fünften Eberhofer-Krimi "Sauerkrautkoma". In diesem Teil wird Dorfpolizist Franz Eberhofer gegen seinen Willen befördert und muss in die Großstadt München ziehen. Doch er kehrt nach Niederkaltenkirchen zurück.

Der Samstag bringt die Komödie "Die Sch’tis in Paris - Eine Familie auf Abwegen". Der Architekt Valentin, der zusammen mit seiner Frau in der High Society der französischen Hauptstadt verkehrt, verbirgt seine Herkunft aus dem Norden Frankreichs aus einer Arbeiterfamilie. Dies geht solange gut, bis er einen Autounfall hat und seine Familie anreist…

Zum Abschluss am Sonntag kommt "Laible und Frisch - Do goht dr Doig". Ein Discount-Bäcker und eine Traditionsbäckerei stehen im Mittelpunkt dieser Komödie um Bäcker Walter Laible aus Schafferdingen.