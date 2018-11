Neckar-Odenwald-Kreis. (schat) Manchmal muss man eben nur den Blickwinkel modifizieren - und schon ändert sich die Sichtweise ungemein. Hobby-Fotograf Thomas Kottal tut dies im Rahmen der RNZ-Reihe "Odenwald von oben" immer wieder, dank moderner Technik eröffnen sich so inzwischen ganz neue Einblicke in unsere an sich so vertraute Landschaft. Kottal lässt seine Foto-Drohne (unter Einhaltung der dafür geltenden Vorschriften) dort aufsteigen, wo er sich neue Eindrücke und besondere Motive verspricht. In den ersten Odenwald-von-oben-Folgen ist ihm und RNZ-Fotograf Stefan Weindl das bereits eindrucksvoll gelungen, dank Drohnentechnologie sind zuvor nicht darstellbare Aufnahmewinkel möglich.

Besonders augenscheinlich werden die neuen Möglichkeiten beim Ausblick vom Rastplatz über dem Neckar bei Neckargerach. Unweit der Margarethenschlucht kann man dort vor allem auch bei Sonnenuntergang herrlich in Richtung Neckartal und Kleiner Odenwald blicken. Allein, den weiter unten friedlich dahin fließenden Neckar kann man nur am Rande ausmachen. Die ehemalige Neckarschleife bei Neckarkatzenbach (ja, da ist der tatsächlich mal rum geflossen) ist da schon besser zu erkennen, obwohl der Neckar schon vor gut 200.000 Jahren den "Durchbruch" durch den markanten Mittelberg geschafft hat und die Ur-Schleife seither schwer auf dem Trockenen liegt.

Odenwald von Oben

Lediglich der kleine Krebsbach, der bei Guttenbach in den großen Neckar mündet, führt noch ein bisschen Wasser durch das idyllische Tal. Das Bächlein war Ende des 18. Jahrhunderts übrigens noch Kazenbach genannt worden und wurde erst später zum Krebsbach umgetauft. Wie der kleine Neunkirchener Ortsteil Neckarkatzenbach am Rand der ehemaligen Neckarschleife zu seinem Namen kam, dürfte damit auch geklärt sein ...

Doch zurück zum Ausgangspunkt: Ganz anders sieht es dort nämlich aus der Vogel- oder besser: Drohnenperspektive aus. Da drängt die "neue" Neckarschleife mit ihrer fast schon unnatürlich akkuraten Windung in den Bildvordergrund, drumherum reihen sich (von links ausgehend) Obrigheim, Mörtelstein, Guttenbach und Neckarkatzenbach und schließ-lich Neckargerach an und ein. Ein tolles Bild, das sich ohne fliegendes Technikhilfsmittel leider nicht erleben lässt, da kann man sich noch so auf die Zehenspitzen stellen.

Wer aber nun schon mal hier oben ist, sollte die günstige Gelegenheit nutzen: Und unbedingt einen Abstecher in die nahe Margarethenschlucht machen. Denn auch die liefert - gerade im Herbst - eine Vielzahl besonderer und bleibender Eindrücke. Und Fotomotive finden sich in der bereits seit 1940 unter Naturschutz stehenden Schlucht mit ihren mitunter wilden Abschnitten ohnehin reichlich. In diesem Fall sogar ganz ohne Zehnenspitzen-Stehen oder Drohnentechnologie.