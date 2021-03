Obrigheim. (nak) Man soll aufhören, wenn es am schönsten ist, besagt ein altes Sprichwort. "Das ist mir glaube ich wirklich gelungen", meinte Ulrich Halder in der jüngsten Sitzung des Obrigheimer Gemeinderats – und bezog sich dabei auf sein Ausscheiden aus dem Gremium. Wie Hauptamtsleiterin Desireé Prohaska erläuterte, hatte der bisherige Fraktionssprecher der Freien Wähler bei der Verwaltung sein Ausscheiden beantragt. Er habe künftig beruflich im Ausland zu tun, die Arbeit für den Gemeinderat mit seinem Job unter einen Hut zu bekommen, sei demnach sehr stressig, erklärte Halder seine Gründe gegenüber der RNZ. Den anderen Räten oblag in der Sitzung nur noch die Aufgabe der Feststellung eines wichtigen Grundes für das Ausscheiden sowie etwaige Hinderungsgründe für das nachrückende Gemeinderatsmitglied, Dieter Schmid, auszuschließen.

Ein wichtiger Grund für das Ausscheiden ist laut Gemeindeordnung u.a. die langjährige Zugehörigkeit (mindestens zehn Jahre) zum Gremium. Da Ulrich Halder bereits seit 2004 ständiges Mitglied im Rat ist, ist dies gegeben. Gründe, warum Dieter Schmid nicht in den Gemeinderat nachrücken sollte, lagen ebenfalls nicht vor, wie Prohaska mitteilte. Beide Beschlüsse wurden von den Räten einstimmig angenommen.

Bürgermeister Achim Walter dankte Halder im Anschluss für sein langjähriges Engagement für die Gemeinde und erinnerte kurz an dessen politische Stationen: 2004 noch auf der SPD-Bürgerliste gewählt, wechselte er 2006 zu den Freien Wählern. Halder engagierte sich von Beginn an im Vorstand, war Beisitzer und zeitweise zweiter Vorsitzender. Im Gemeinderat hatte er das Amt des Fraktionssprechers inne. Mit dem Abschied Halders verlören die Freien Wähler nicht nur "einen bodenständigen und doch weltoffenen Biberacher, der es im Badischen zu einer langjährigen kommunalpolitischen Karriere gebracht habe, sondern auch ihren Sprecher", meinte Michael Spohrer. Ihm als neuem Fraktionssprecher fiel, gewissermaßen als erste Amtshandlung, die "Laudatio" zu.

Halder sei ein mutiger "Mann der klaren Worte". Sein Wechsel zu den Freien Wählern habe nicht jedem "geschmeckt". Die Fraktion sei aber sehr froh darum gewesen. Seine "Ideen und kritische Hinterfragungen" seien bei Entscheidungen des Gemeinderates hilfreich gewesen. Spohrer verlieh der Hoffnung Ausdruck Ausdruck, dass Halder den Freien Wählern weiter mit Rat und Tat zur Seite stehe. Sein "Wissen aus fast zwei Jahrzehnten als Gemeinderat" sei für die Fraktion nämlich sehr wertvoll. Einen Wunsch Halders erfüllte ihm die Fraktion zum Abschluss – mit der Einspielung des Wahlkampf-Songs.

Bernard Lukas von der CDU/Bürgerliste Obrigheim dankte Halder für die gute Zusammenarbeit. "Du hast nicht hinter dem Berg gehalten, nicht taktiert." Dies habe er immer sehr geschätzt.

Halder selbst dankte im Anschluss "seinen" Freien Wählern sowie der Gemeindeverwaltung. Die Expertisen von Bauamtsleiter Reinhard Horn und Ortsbaumeister Peter Martin habe er sehr geschätzt. Auch Kämmerer Thorsten Sienholz und Hauptamtsleiterin Desireé Prohaska haben nach Halders Meinung ihre Sache "sehr gut" gemacht. Nicht immer sei man mit den Freien Wählern freundlich umgegangen, befand er rückblickend. Aber "vor ungefähr einer Bürgermeisteramtszeit" sei ein Schalter umgelegt worden, stellte Halder Achim Walter ein hervorragendes Zeugnis aus. Er wünschte dem Rat "gutes Gelingen, Leidenschaft in der Debatte und möglichst viel Uneigennützigkeit zum Wohl der Bürger".