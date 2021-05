Von Ursula Brinkmann

Obrigheim/Bad Friedrichshall. Damit hat er nicht gerechnet. Die RNZ hatte am vorletzten Wochenende im überregionalen Teil einen Leserbrief des Obrigheimers Darko Lacic veröffentlicht, der unter dem Titel "Am Abgrund" beschrieb, wie er als Realschullehrer (in Bad Friedrichshall) die Jugendlichen erlebt, die seit Mitte Dezember 2020 keinen Präsenzunterricht mehr hatten. "Sie haben keine Kraft mehr", beobachtet der Pädagoge bestürzt und fragt am Ende: "Wie lange wollen wir die Kinder und Jugendlichen noch von ihrem Recht auf Bildung fernhalten?" Dass er von einer Flut von Reaktionen überspült werden würde, damit habe er nicht gerechnet. "Das Gegenteil von einem Shitstorm!"

Auf den verschiedensten Medienkanälen hat Lacic viel Zustimmung für das erhalten, was er geschrieben hatte. Auf Facebook, wo er selbst nicht einmal User ist, wurden Likes gepostet. Sein Leserbrief wurde tausendfach geteilt und verbreitete sich viral in der ganzen Republik. Der Brandbrief spreche ihm aus der Seele, bekannte ein Kollege aus dem Heilbronner Raum. "Es ist eine Katastrophe, was da Tag für Tag passiert. Die Schüler können und wissen nicht mehr weiter." Per Whatsapp erreichten Lacic Daumen-Hoch-Symbole und "Vollkommen richtig"-Bestätigungen sowie die Einschätzung, dass dies "leider nicht die Personen interessiert, die es ändern können".

Mut wird dem Lehrer für Deutsch, Gemeinschaftskunde, Geografie, Sport und Wirtschaftskunde vielfach attestiert, was ihn selbst eher etwas verwundert, weil er es nicht als mutig empfinde, derartige Beobachtungen zu äußern. Gleich danach folgt der Aufruf zum Weiter(Mund auf)machen.

Darko Lacic machte zudem die Erfahrung, dass seine aufrüttelnden Äußerungen durch gewisse Gruppierungen in Eltern- wie Lehrerkreisen vereinnahmt und instrumentalisiert werden sollten. Davon distanziert er sich ausdrücklich und erteilte dem konkreten Anwerben einer norddeutschen Initiative von "Lehrern für Aufklärung" eine Abfuhr, deren Leitlinie lautet, dass man die Coronamaßnahmen und deren Auswirkungen auf unsere Kinder nicht mehr mittragen könne.

Zur Zustimmung kamen Dankesäußerungen. Am eindrucksvollsten ist wohl die Unterschriftensammlung, die sich um einen Zeitungsausschnitt seines Leserbriefs rankt. Sie stammt von Eltern einer Bad Friedrichshaller Initiative, die sich "Mutterliebe ist stärker" nennt und Lacic auch gleich zu einer Kundgebung einlud. Der weiß, dass es in der Elternschaft "gewaltig brodelt", ist aber nicht zu der Versammlung gegangen. Das Bombardement der Reaktionen findet Lacic "ziemlich crazy" und "das nur wegen eines Leserbriefs". Für den 49-Jährigen zeigt sich darin, dass die Schüler und Schülerinnen sowie ihre Familien einfach am Ende seien, und dann fügt er noch an: "Wir übrigens auch."

Ratschläge, mit seinen Äußerungen weniger deutlich zu sein, erhält er ebenfalls. Denn er könne verstehen, dass man als Elternteil wie auch als Lehrer verzweifeln könnte am System Schule. "Die Eltern sehen ihre Kinder leiden, und ich sehe das auch." Bei ihnen sei die Luft definitiv raus, schrieb ihm eine junge Mutter eines Grundschul- und eines Kitakindes. Dabei steht derzeit der Lernverlust nicht einmal an erster Stelle, sondern die emotionale und soziale Entwicklung der Kinder und Jugendlichen. Darko Lacic war einfach erschüttert davon zu erfahren, dass ein Junge täglich weine, weil er nicht zur Schule kann. "Ein Kind, das ein gesundes Familien- und Lernumfeld hat."

Noch auf einer anderen Schiene nimmt er das Leiden der Kinder wahr: als Stützpunkttrainer wisse er, wie sehr auch der Sport den Jugendlichen fehle. Empathisches Engagement liegt bei ihm selbst in der Familie, in seinen kroatischen Wurzeln. Im Urlaub in Kroatien falle ihm auf, dass auf den Verkehrswarnschildern am Schuljahresbeginn stehe: "Lasst uns auf unsere Kinder aufpassen."

Übertragen auf seine momentane Situation beschreibt Lacic seine Gefühlslage: "Jedes Kind und jeder Jugendliche, der im Moment leidet, ist mein Kind." Und deshalb sehnt er den Tag herbei, an dem in den Schulgängen und auf dem Sportplatz wieder Kinder und Jugendliche Lärm verursachen. Fast poetisch bekennt Darko Lacic: "Das ist Musik für meine Ohren, und auch diese Musik fehlt so sehr."