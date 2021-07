Für den Umbau der Schulmensa in Obrigheim hofft man auf Fördermittel. Deshalb schlug die Verwaltung den Räten vor, den Beschluss vom Mai zu erweitern. Es gab zwar Kritik, knapp wurde der Maßnahme dann aber zugestimmt. Foto: Nadine Slaby

Von Nadine Slaby

Obrigheim. Bereits in der Mai-Sitzung des Obrigheimer Gemeinderats wurde die Umgestaltung der Schulmensa beschlossen. Nach dem Wechsel des Cateringservices für die Schule waren die Beschaffung von zwei Kombidämpfern sowie einer Fritteuse nötig geworden. Auch baulich muss die Mensa auf den neuesten Stand gebracht werden, um nötigen Hygiene- sowie Arbeitsvorschriften gerecht zu werden (wir berichteten bereits).

Im Mai beschloss das Gremium, die nötigen Geräte zu beschaffen sowie Arbeiten vorzunehmen und einen Teil der Arbeiten sowie Neubeschaffungen in den nächsten Haushalt zu verschieben. Nun kam aber alles anders. Um die neuen Geräte aufstellen zu können, ist es erforderlich, dass die Lüftung der Mensa überprüft wird. Des Weiteren besteht jetzt durch ein neu aufgelegtes Förderprogramm des Landes die Möglichkeit, dass die Elektrogeräte gefördert werden. "Leider ist nicht garantiert, dass eine Förderung gezahlt wird", erklärte Kämmerer Thorsten Sienholz. Denn die Anträge werden nach zeitlichem Eingang bewilligt.

Bereits 60.000 Euro an außerplanmäßigen Ausgaben hatte das Gremium in der vergangenen Sitzung für die Mensa bewilligt. Nun erneut über solch hohe Ausgaben zu entscheiden, stieß einigen Gemeinderäten sauer auf. Sie warfen der Verwaltung Salami-Taktik vor und konnten sich nicht so recht für den Vorschlag erwärmen, aufgrund der nun möglichen Förderung alles direkt anzugehen.

Im Rat zeichnete sich eine Pattsituation ab. Bernard Lukas (CDU/Bürgerliste) wies darauf hin, dass man "mit viel Geld" in Vorleistung gehe, ohne zu wissen, "ob es mit dem Caterer funktioniert". Sein Fraktionskollege Ralph Müller war anderer Meinung: "Wenn wir schon nach dem Windhundprinzip was bekommen, dann sollten wir die große Lösung auch machen."

Die Salami-Taktik wiesen Bürgermeister Achim Walter, Kämmerer Thorsten Sienholz sowie Hauptamtsleiterin Desireé Prohaska weit von sich. Es erwecke zwar den Anschein, sei aber der nun erst aufgelegten, sehr kurzfristigen Fördermöglichkeit geschuldet.

Nach einer längeren, emotional geführten Diskussion, entschied sich das Gremium schlussendlich mit neun Ja- und fünf Nein-Stimmen sowie einer Enthaltung dafür, die "große Lösung" anzugehen: Die Lüftungsanlage der Mensa wird also überprüft. Dies wäre für den Betrieb ohnehin notwendig gewesen. Des Weiteren werden für den Umbau der Mensa noch einmal außerplanmäßige Haushaltsmittel in Höhe von 90.000 Euro bereitgestellt. Insgesamt werden somit für die Maßnahme 150.000 Euro vorgesehen. Bürgermeister Achim Walter wird ermächtigt, die Firma Müller Gastro-Technik mit dem Umbau der Mensa sowie der Lieferung, Aufstellung und Installation der notwendigen Elektrogeräte einschließlich der Doppelkorbspülmaschine zum Preis von insgesamt knapp 115.000 Euro zu beauftragen.

Für die noch erforderlichen Arbeiten zur Versorgung der neuen Geräte mit Strom und Wasser sowie der Herstellung der Abwasserleitungen sind im Gesamtbetrag rund 24.000 Euro (brutto) enthalten. Eine Förderung des Mensaumbaus soll im Rahmen des Investitionsprogramms zum Ausbau der Ganztagsangebote für Kinder im Grundschulalter beantragt werden. Diese Mittel wurden vom Bund freigegeben.