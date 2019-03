Obrigheim. (schat/pol) Es klingt fast filmreif, ist am Ende aber eben doch nur ein dreister, wenn auch außergewöhnlicher Einbruchsdiebstahl. Von einem Schaden in Höhe von rund 50.000 Euro berichtet das Polizeipräsidium Heilbronn nach einem Einbruch in der Obrigheimer Grube, den sogenannten Karlsbergtunnel.

Beim dort von "Heidelberg Cement" betriebenen Stollen zum Gipsabbau verschafften sich Unbekannte im Zeitraum von Freitagabend, 17.30 Uhr, bis Sonntagmorgen, 10.30 Uhr, über einen Seitenschacht Zugang zum Inneren der Grube. Die Einbrecher gelangten dabei über einen rund 300 Meter langen Schacht zu Büro- und Lagerräumen.

Für den Transport ihres umfangreichen Diebesguts, unter anderem Bohrhämmer, Funkgeräte, Laptops, Sauerstoffselbstretter und weitere Kleinteile, benutzten die Täter laut Auskunft der Polizei ein Stollenfahrzeug. Dieses Auto wurde am Sonntagvormittag, als der Einbruch bemerkt wurde, rund 200 Meter von der Grube entfernt an einer Schranke aufgefunden. Zuvor wurden mit dem Wagen mehrere Kilometer - vermutlich im insgesamt rund 100 Kilometer langen Grubensystem - gefahren. Von einem weiteren, in der Gipsgrube befindlichen Fahrzeug entwendeten die Täter das amtliche Kennzeichen (MOS-QE 181). Es wurde eventuell für die Flucht benutzt, wie man seitens der Polizei vermutet.

Die Vermutung, dass die Täter sich vor Ort ausgekannt haben, legt der weitere Verlauf des Einbruchs nahe: Aus einem Büro in der Anlage wurde nämlich der Schlüssel für eines der beiden Ausgangstore entwendet. So konnten die Diebe nach Abschluss der Diebestour ganz bequem aus dem Stollen ausfahren. Weitgehend ungestört wohl zudem, denn laut Auskunft der Polizei ist am Wochenende an sich niemand in der Anlage zugegen.

Die Ermittlungen der Polizei laufen, man hofft auf Zeugenhinweise: Wer hat über das Wochenende verdächtige Wahrnehmungen im Bereich der Grube gemacht? Wem sind Fahrzeuge aufgefallen? Hinweise an den Polizeiposten Aglasterhausen, Telefon (0 62 62) 917 70 80.