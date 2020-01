Von Stephanie Kern

Obrigheim. Für den Sieg hat es am Ende nicht ganz gereicht. Stolz ist Marco Raudenbusch trotzdem: Er war bei dem renommierten Wettbewerb "Koch des Jahres" unter den sechs Finalisten. Den Wettbewerb gibt es seit 2011, in den Jahren 2018/19 wurde er zum fünften Mal ausgetragen.

Als Live-Wettbewerb und Ideenschmiede für neue Konzepte, die die Gastronomie-Branche bewegen sollen, bezeichnen die Veranstalter (die spanische Unternehmensgruppe "Grupo Caterdata" mit Sitz in Barcelona und Freiburg) den Wettbewerb. Er richtet sich an Profi-Köche aus Deutschland, Österreich, der Schweiz und Südtirol.

In drei Vorfinalen kürt eine Jury internationaler Spitzengastronomen je zwei Finalisten. Die Teilnehmer müssen innerhalb von acht Stunden ein Dreigang-Menü für sechs Personen mit einem Warenwert von maximal 16 Euro pro Person präsentieren. In drei Vorfinalen werden die Teilnehmer für das Finale bestimmt. Dort winken dann 10.000 Euro Preisgeld.

Den Gesamtsieg erkochte sich ein anderer, Dominik Sato, Souschef im Congresshotel in Thun (Schweiz). Er war derjenige, der mit Marco Raudenbusch beim Vorfinale in Heidelberg überzeugte. Unter 120 Bewerbern setzten sie sich gemeinsam mit vier anderen Köchen durch. Marco Raudenbusch war im Wettbewerb übrigens der Exot: Der gelernte Koch arbeitet nämlich gar nicht mehr in seinem Beruf, sondern ist Lebensmittelkontrolleur beim Rhein-Neckar-Kreis. "Angefragt wurde ich schon im Jahr 2013 für den Wettbewerb", erzählt Raudenbusch. Damals war "Koch des Jahres" noch kein Selbstläufer und die Veranstalter betrieben aktiv Akquise.

Raudenbusch arbeitete damals in der Herrenmühle in Heidelberg. Eine Teilnahme an dem doch sehr zeitintensiven Wettbewerb war ihm im stressigen Berufsalltag zu viel. "Ich habe aber versprochen, mich zu bewerben, wenn die Zeit es zulässt." Denn mit dem Show-Kochen ist es nicht getan. Die (potenziellen) Teilnehmer müssen ihr Drei-Gänge-Menü anhand der Aufgabenstellung entwickeln, vorkochen, kalkulieren, die Rezepte einreichen und fotografieren.

Für das Vorfinale kochte Raudenbusch in der Vorspeise Krustentiere mit Mandarine, schwarzem Tee und Meerrettich, im Hauptgang gab es Taube mit Malz, Gerste, Brombeere und Sellerie und für das Dessert (über die Aufgabenstellung für das Dessert wurde bei Facebook abgestimmt) hatte er sich eine Komposition aus Blumenkohl, Kaffee und Schokolade überlegt. Die Kreationen zündeten – und Raudenbusch ging als Vorfinale-Sieger zur Endausscheidung nach Köln.

Auch für das Finale war wieder einiges an Vorbereitung nötig. Zwischen Vorfinale und "Endspiel" lag auch fast ein Jahr Vorbereitungszeit. Die Aufgabenstellung war anspruchsvoll: Kürbis und Pilze in der Vorspeise, eine Blindkomponente im Hauptgang. Vorbereitet hatte er eine Schweinevariation mit Espressosauce, Sellerie und Kirsche. Einarbeiten musste Raudenbusch noch ein ganzes Kaninchen. "Die Blindkomponente hat uns dann leider auch in Bedrängnis gebracht", sagt Raudenbusch.

Mit "uns" ist Raudenbuschs Assistentin Mona Schmid gemeint. Sie half ihm bei den Wettbewerben und auch im Vorfeld – denn ihre Arbeitsstätte (der "Kohlhof" in Heidelberg) sowie die Küche im "Wilden Mann" in Obrigheim wurden zum Trainingscamp für Raudenbusch. "Dort waren die Türen immer für mich geöffnet, es gab dort erstes Feedback und viel Hilfe bei der Entwicklung der Gerichte", erzählt Raudenbusch. Sein Dank gilt deshalb auch den Eigentümern, Familie Hofbauer, und Freund sowie Kollege Robert Rädel, der Küchenchef im Kohlhof.

Der Wettbewerb war für den Lebensmittelkontrolleur von Anfang an eine tolle Gelegenheit, zu sehen, wo man steht. "Und natürlich bekommt man auch mit, was man hätte besser machen können, wo Verbesserungspotenzial ist", sagt Raudenbusch. Für ihn standen allerdings die Erfahrung und der Spaß am Kochen im Mittelpunkt. "Natürlich will man es gut machen, wenn man an so einem Wettbewerb teilnimmt. Aber ich freue mich auch für den Sieger Dominik Sato", sagt Raudenbusch.

Dass Raudenbusch nicht ganz chancenlos war, zeigt alleine seine Teilnahme im Finale. Bei der Vorspeise war der Obrigheimer auch noch gut dabei, auch mit dem Dessert war Raudenbusch zufrieden. Nur das Kaninchen, das wollte nicht so recht in den Hauptgang passen. "Ich hatte mit einer einzelnen Zutat und nicht mit einem ganzen Tier gerechnet – da habe ich mich wohl verrechnet", erklärt Raudenbusch. "Aber ich hatte Spaß an dem Wettbewerb, habe meine Idole aus der Kochwelt kennengelernt und unheimlich viel für mich mitgenommen." Und vielleicht wird es ja doch irgendwann noch was, mit dem blinden Kaninchen und dem Schwein ...